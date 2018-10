STREIK: Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Brudd i megling – sykepleierne går ut i streik

INNENRIKS 2018-10-25T04:14:49Z

Krav om bedre lønn ble ikke godtatt av motparten. Nå går sykepleiere fra seks ulike fylker ut i streik.

Publisert: 25.10.18 06:14 Oppdatert: 25.10.18 06:47

Det er brudd i meglingen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel. Dermed blir 55 sykepleier fra privat sektor tatt ut i streik.

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By i en pressemelding fra NSF.

Sykepleierforbundet krever en lengre lønnsstige, blant annet med 500.000 kroner i lønn etter 10 år.

– Dette ville gi erfarne sykepleiere som har blitt hengende etter lønnsmessig et løft. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør.

Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for landets helseforetak. 55 sykepleiere ved pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

Disse virksomhetene er tatt ut i streik:

Åstveit Helsesenter i Hordaland

Eurest Haukeland pasienthotell i Hordaland

Eurest Zefyr pasienthotell i Nordland

Eurest Ullevål pasienthotell i Oslo

Godthaab Helse- og rehabilitering i Akershus

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i NSF Troms

Ringen Rehabiliteringssenter i Hedmark

By påpeker at det er stor streikevilje blant sykepleierne og at uttaket er gjort for å ramme motparten økonomisk.

– Streiken vil dessverre også ramme tredjepart, men uttaket er gjort slik at det ikke er fare for liv og helse. Hver enkelt virksomhet har ansvar for sine pasienter, og vi vil vurdere dispensasjonssøknader fortløpende hvis det skulle bli aktuelt, sier By.

– Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig, sier Eli Gunhild By. I første omgang er det pasienthoteller og rehabiliteringsinstitusjoner som rammes av streiken.

NSF fremmet også krav om en bedre sykelønnsordning.

– Vi har i årets oppgjør blitt enige med alle andre arbeidsgivere. Det er viktig for NSF at NHO ikke blir et sted for arbeidsgivere som tilbyr billigere avtaler enn det som er inngått andre steder, på bekostning av de ansatte og bedrifter som ønsker å tilby sykepleiere gode vilkår. Ingen skal vinne anbud på sykepleiernes bekostning, sier By.

– Vi har eksempler på bedrifter i NHO Service og Handel der sykepleierne tjener i snitt 30.000 mindre enn garantert minstelønn i KS for tilsvarende ansiennitet og erfaring.

NHO: Vi har strukket oss svært langt

I en pressemelding skriver NHO Service og Handel at sykepleierne «sier nei til et bedre tilbud enn andre har fått».

– Norsk Sykepleierforbund fikk i løpet av meglingen tilbud om et bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått. Til tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå, sier direktør for arbeidsliv Sigbjørn Mygland i NHO Service og Handel.

– NSF skyver nå syke og behandlingstrengende foran seg i et forsøk på å oppnå betydelig mer enn det alle andre grupper har sagt ja til i årets lønnsoppgjør. Dette er noe vi ser på som uansvarlig, og vi beklager sterkt overfor de uskyldige som rammes, sier Mygland.

NHO har ifølge pressemelding gitt tilbud til sykepleiere i NHO-bedrifter med minst 10 års ansiennitet om å løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenligne seg med.

– På toppen av dette tilbød NHO et nytt trinn på ansiennitetsstigen på 10 år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør, heter det i pressemeldingen.