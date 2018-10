SAMLET I SORGEN: Nære venner av Heikki Bjørklund Paltto var onsdag kveld samlet for å minnes sin gode venn, ni dager etter at han ble drept. Fra venstre: Morten Mysen, Mathias Olsen, Bendik Molland, Even Tokerud, Vegard Klund, Kristoffer Nerbøvik, Petter Skadsheim, Robin Engjom, Fredrik Lindblad, Rolf Magnus Olsen, Navid Hosseini, Anders Solberg og Kjetil Neple. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Slik minnes vennegjengen Heikki (24): Ærlig, engasjert, omsorgsfull og reflektert

INNENRIKS 2018-10-25T05:30:44Z

MYSEN (VG) Vennene, romkameraten, søsteren og kjæresten til drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) samlet seg onsdag kveld for å minnes sin gode venn, bror og kjæreste. De beskriver han som en veldig god venn for mange mennesker.

Publisert: 25.10.18 07:30

Etter en ni dager lang, intens jakt på Makaveli Lindén ble den drapssiktede svensken pågrepet i den franske byen Dijon tirsdag denne uken.

Onsdag kveld møtte VG en stor gruppe av Heikki Bjørklund Palttos nærmeste venner i klubbhuset til Mysen idrettslag.

– Er det mulig å beskrive tapet av Heikki?

– Det er helt ufattelig trist. En god venn som man er glad i, den tanken at man ikke skal få seg ham igjen, det er vanskelig å …. Vanskelig å sette ord på. Det føles så fjernt, sier Even Tokerud, en av Heikkis mange venner som har møtt opp for å minnes vennen på klubbhuset.

Betydde mye for mange

Han uttaler seg på vegne av de mange vennene som har møtt opp på klubbhuset.

– Det er vel ingen her som har hatt det tyngre før enn akkurat nå. Oppi alt dette så er det fint å se at han har betydd så mye for så mange mennesker, sier Tokerud og ser rundt på alle kameratene som er samlet i klubbhuset.

Blant dem er også Bjørklund Palttos søster. Det var også hans kjæreste gjennom seks år – og siden russetiden.

– Det er godt å se alle her. Det er fint å se oppi alt som er grusomt, trist og meningsløst, sier Tokerud.

Nært vennskap

Det var mandag i forrige uke at 24 år gamle Bjørklund Paltto ble brutalt knivdrept i kollektivet han bodde i på Majorstuen i Oslo.

En av Heikkis mange venner som sitter samlet rundt bordet i klubbhuset onsdag kveld, er Bjørklund Palttos romkamerat, Kjetil Neple.

Det var han som fant romkameraten drept i leiligheten på Majorstuen forrige mandag.

Det ønsker han ikke å snakke om. Det er viktig for kameratene at alt handler om Heikki.

Kvelden før drapet beskriver Neple som en veldig fin kveld. En sånn typisk kveld hvor de satt og så film, spilte FIFA og snakket om alt mulig. Stemningen var god, som alltid.

– Det er fint at vi hadde det fint sammen, helt til slutt også, sier Neple.

Han beskriver et nært vennskap.

– Han var veldig ærlig. Hvis han sa noe til deg, så visste du at det betydde noe. Han sa ikke noe til deg bare for å si det. Han mente det. Hvis man trengte å høre det, så fikk man høre det. Sånn var han med alt.

– Raus

De vokste opp sammen i Mysen, og flyttet senere sammen da de begge flyttet til Oslo.

– Det var godt å ha en så nær venn å bo sammen med. En man kunne snakke med alt om. Selv om det var sent, så kunne han sitte lenge våken og snakke hvis det var noe. Han ga av seg selv og var veldig raus, sier Neple.

Av vennene blir han beskrevet som omsorgsfull og lun. Av kolleger som svært flittig og positiv.

Vennegjengen har registrert at det har stått mye i mediene om at Bjørklund Paltto var ekstremt fotballinteressert.

– Mye mer enn en fotballfyr

Men de sier at de gjerne vil få frem at han også var så mye mer for dem enn det:

– Vi vil understreke at han var veldig mye mer enn en fotballfyr. Han var en god samtalepartner, en man kunne snakke med alt om – alt fra fotball, dårlige realityserier, problemer man måtte ha. Men også finans og store samfunnsspørsmål. Engasjert, men en veldig god lytter. Alltid til stede, sier Tokerud.

På bordet inne i klubbhuset står det plassert hvite og røde roser. Der ligger også futsaldrakten til Heikki, med nummeret 22. Hvorfor akkurat 22, blir en vel bevart hemmelighet, sier alle som har møtt opp med et smil.

– Aller mest så var han en veldig god venn, for veldig mange mennesker. Det føler jeg kommer til uttrykk her nå, sier Tokerud og ser rundt seg i klubbhuset.

For selv i den endeløse sorgen husker vennene smil, humor, de gode minnene. Den raske kommentaren. Den lune, tilbakelente menneskekjenneren. Han som tok ting på kornet. Han lagde festlige nummer ut av det meste, helt til det siste.

Behagelig å være rundt

– Da vi tenkte over de gode minnene, kom det opp et godt sitat om Heikki: Hvis jeg skulle et sted og visste at han var der, så begynte jeg å flire før jeg gikk inn døren, sier Tokerud om 24-åringen, som beskrives som nesten for lugn til spille fotball, en sport han ga seg aktivt med tidlig i ungdomsårene.

– Han sa en gang at han ikke hadde spurtet siden 7. klasse, sier en av vennene, mens latter bryter ut blant tårene.

Tokerud beskriver at det alltid var behagelig å være rundt Heikki.

– Han var omsorgsfull. Brydde seg om hvordan de rundt ham hadde det. Fikk han et spørsmål, tok han seg fort 30 sekunder og kom med et svar som var veldig presist. Veldig reflektert og velartikulert, sier Tokerud.

Lettet over pågripelsen

I går ble Makaveli Lindén pågrepet i Frankrike etter en intens jakt i ni dager.

– Vi vil ikke si så mye om det, men det er en lettelse. Vi setter pris på arbeidet politiet har lagt ned, sier Tokerud.

Forrige mandag er for alle for vanskelig å snakke om. En dag som representerer et mareritt for alle de nære.

– Det å motta en sånn beskjed er noe man ikke er forberedt på, og noe man aldri kan klare å forberede seg på. Det er veldig mye følelser knyttet til det. Et sjokk som man ikke klarer å beskrive, sier Tokerud.

– Det har vært så mye forholde seg til. En ting er alle spørsmål om hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Hvordan hadde Heikki det. Jeg tenker mye på det. Hva som gikk gjennom hodet hans, når han skjønte at ja, dette går ikke, sier Tokerud.