Ikke overrasket over store skader på KNM «Helge Ingstad»

INNENRIKS 2018-11-08T13:27:41Z

Tidligere flaggkommandør, Jacob Børresen, sier at han ikke er overrasket av de dype flengene som oppsto da KNM «Helge Ingstads» krasjet med et tankskip.

Publisert: 08.11.18 14:27

Fregatten KNM «Helge Ingstad» fikk en stor flenge i skroget etter at den kolliderte med tankskipet«Sola» TS natt til torsdag. Tankskipet fikk bare mindre skader.

Pensjonert flaggkommandør og tidligere skipssjef på fregatten KNM «Oslo» Jacob Børresen sier til Bergens Tidende at han ikke er overrasket over at fregatten fikk så store skader.

– Fregatter er lettbygde fartøyer med tynt skrog. Det er ikke overraskende at den får en dyp flenge når den kolliderer med en fullastet tankbåt, sier Jacob Børresen til BT.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet.

– Hadde vikeplikt

Fregatten ble levert til Forsvaret i 2009 og er en av fem skip i Fridtjof Nansen-klassen. Den topp moderne fregatten skal kunne jakte ubåter, bære Forsvarets NH90-helikoptre og egne lettvektstorpedoer.

KNM «Helge Ingstad» var på vei sørover i Hjeltefjorden, på vei fra Nato-øvelse, da den ble truffet av «Sola» på styrbord side. Børresen mener fregatten hadde vikeplikt for tankskipet.

– Lastebåten kom ut fra land på styrbord side. Det er ingen tvil om at fregatten hadde vikeplikt.

Usikkert på fregatten rute

Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet AIS (Automatic identification system) ble skrudd på klokken 04.03.59 – omtrent da kollisjonen skjedde. Dermed er det vanskelig å vite nøyaktig hvor fregatten har kjørt.

Forsvaret opplyser på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at det er ikke uvanlig at krigsskip seiler uten AIS, for å unngå å røpe posisjonen sin. Børresen avviser at det kan forklare ulykken.

– Uavhengig av AIS har skipene et antikollisjonssystem som utløser en alarm hvis andre fartøyer kommer på kollisjonskurs.

Her kan du se hvordan skipet har krenget mer og mer:

Etterforsker

Vest politidistrikt opplyser at de har startet taktisk og teknisk etterforskning etter sammenstøtet. Statens havarikommisjon og Forsvaret også har iverksatt undersøkelser.

– Vi er i ferd med å få folk på plass i Bergen og har reist over med minst syv personer. To av disse kommer fra havarikommisjon til forsvaret. Vi er godt i gang med å innhente informasjon og data, sier direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen til VG.

– Inngår blodprøvetagning i denne fasen?

– En ting er å samle inn informasjon, men det er like viktig for oss å ekskludere årsaksfaktorer. Da er blodprøvetagning noe vi tidligere har fått hjelp av politiet til å gjennomføre, sier Bertheussen.