FØRER TIL LUNGEKREFT: Røyking er årsaken til minst 85 prosent av all lungekreft, opplyser Kreftforeningen. Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / picture alliance

Nye tall: Kreft med spredning oppdages ofte for sent

INNENRIKS 2018-10-29T09:21:31Z

Ferske tall fra Kreftregisteret viser at lungekreft og tarmkreft utgjør krefttypene som oftest fører til fjernspredning – den alvorligste formen for spredning.

Publisert: 29.10.18 10:21 Oppdatert: 29.10.18 11:30

Kreftregisteret legger mandag frem kreftstatistikken for 2017, samt statistikk som viser kreftutviklingen de siste fem årene.

For første gang har Kreftregisteret forsøkt å belyse hvilke krefttyper som i størst grad fører til fjernspredning – altså spredning fra en kreftsvulst til andre deler av kroppen.

For både menn og kvinner står lungekreft og tarmkreft for henholdsvis 47 og 49 prosent av alle tilfeller med fjernspredning.

– Det som er interessant med disse tallene, er at disse to krefttypene i stor grad kan forebygges, sier direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin, til VG.

Kreftpasienter med spredning over tid: * Antallet pasienter som har blitt diagnostisert i avanserte stadier har økt markant i løpet av de siste ti årene. * Mellom 1987 og 1991 ble det oppdaget kreft med regional spredning (typisk til nærliggende lymfekjertler) og fjernspredning hos 2547 kvinner og 3204 menn. 1491 kvinner og 1989 menn fikk kun påvist kreft med fjernspredning i samme tidsperiode. * Mellom 1997 og 2001 ble det oppdaget kreft med regional spredning og fjernspredning hos 3202 kvinner og 3695 menn. 1752 kvinner og 2057 menn fikk kun påvist kreft med fjernspredning i samme tidsperiode. * Mellom 2007 og 2011 ble det oppdaget kreft med regional spredning og fjernspredning hos 4180 kvinner og 5382 menn. 2118 kvinner og 2442 menn fikk kun påvist kreft med fjernspredning i samme tidsperiode. * Mellom 2013 og 2017 ble det oppdaget kreft med regional spredning og fjernspredning hos 4560 kvinner og 5878 menn. 2162 kvinner og 2304 menn fikk kun påvist kreft med fjernspredning i samme tidsperiode. * Kilde: Kreftregisteret.

Oppdages ofte for sent

Både lungekreft og tarmkreft kan forebygges.

Lungekreft er ifølge Kreftregisteret den kreftformen som tar flest liv både blant menn og kvinner. Cirka 3000 mennesker får lungekreft hvert år i Norge, og i overkant 2000 dør.

Røyking er årsaken til minst 85 prosent av all lungekreft. Tarmkreft; kreft i endetarmen eller tykktarmen, kan ifølge Kreftforeningen forebygges ved å unngå røyking, være mer fysisk aktiv, moderere alkoholforbruket, unngå overvekt og spise sunnere.

– Alt med vår livsstil henger sammen med tarmkreft. Eksempelvis kan høyt inntak av rødt kjøtt være en årsak. Vi nordmenn tåler den vestlige livsstilen dårligere enn andre:

– Noe av årsakene til at disse krefttypene ofte blir oppdaget med fjernspredning er også fordi de ofte oppdages for sent, utdyper Ursin.

– Viktig å være oppmerksom

Direktøren understreker at selv mennesker som lever sunt og ikke røyker kan få både lungekreft og tarmkreft, men at disse krefttypene forekommer sjeldnere blant personer med en sunnere livsstil.

– Alle som får kreft har uflaks. Men med eksempelvis brystkreft har screeningprogrammer ført til at flere oppdager sykdommen tidligere, og dermed forhindres spredning:

– Det er viktig å være oppmerksomme på symptomer. Det som endrer seg i kroppen, skal man alltid være obs på, forteller Ursin.

I Norge planlegges innføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening fra 2019. Det diskuteres også et screeningprogram for lungekreft i det kliniske lungekreftmiljøet, opplyser Ursin.

– Dette kan være aktuelt for mennesker med en lang røykehistorie, utdyper hun.

Flere overlever

En god nyhet er at de nye tallene også viser at flere overlever kreft i Norge i dag.

– Overlevelsen går litt opp fra år til år, også for de med fjernspredning av kreft. Behandlingsmetodene for alle kreftformer er bedret over tid:

– Kirurgene har eksempelvis blitt veldig gode til å plukke ut de lungekrefttilfellene som kan behandles med kirurgi, forteller Ursin.

Noe Kreftregisteret derimot ikke har tall på er hvordan behandling med nye kreftmedisiner påvirker pasientene ved norske sykehus.

– Vi har etterlyst data på dette området. Staten bruker store summer årlig til å behandle kreftpasienter med ny medisin, men dette blir ikke rapportert inn til Kreftregisteret. Derfor har vi foreløpig ikke informasjon om hvordan slik behandling fungerer, forteller Ursin.