Flom i Luster: Da fjøsbroen kom forbi kjøkkenvinduet, skjønte vi at noe var galt

Brannvesenet jobber iherdig for å redde 13 geiter i et fjøs som er blitt skylt 50 meter ned elven av vannmassene i Luster i Sogn og Fjordane.

Publisert: 14.10.18 13:19 Oppdatert: 14.10.18 13:40

Store vannmasser er kommet ned fra fjellene i Sogn og Fjordane og i Oppland som følge av mye regn og snøsmelting. Flere vassdrag er gått over sine bredder.

På gården til Torkjell Sollesnes ble de bekymret for geitene sine da de så hvor mye vann som kom i Fortunsdalelva.

– Vi dro til fjøset for å se etter de i dag tidlig. Da sto geitene opp til livet i vann. Så vi fikk de opp på høyloftet, forteller gårdsdriveren.

Det var NRK som meldte om saken først.

– Da vi etter frokost så ut av kjøkkenvinduet og fjøsbroen kom seilende nedover, skjønte vi at noe var galt.

Brannvesenet skal redde geitene

Da de skulle se til låven igjen, oppdaget de at den hadde flyttet seg 50 meter ned med vannmassene og var snudd 160 grader.

Nå er de bekymret for de 13 geitene som ble flyttet til høyloftet, særlig med tanke på at det nå er et stort hull der låvebroen var festet. Gårdsdriveren forklarer at geitene er sjanseløse dersom de havner i vannmassene.

– Vi kan titte inn og se at det er geiter der, men vi vet ikke hvor mange. Brannvesenet er kommet og har rigget til med en båt. Målsettingen er at de skal redde geitene ut, sier Sollesnes.

Foruten de 13 geitene er det både hester, sauer og gjess på gården.

– De tre hestene våre gikk på beite på jordet der geitefjøset nå står på i går.

De andre dyrene er i trygghet.

4 reddet fra hus i elven

Flommen i Fortunsdalselva skapte natt til søndag problemer for familien Øygard. Da vannmassene gikk stritt på begge sider av boligen deres , var de nødt til å be om hjelp fra brannvesenet.

Både ATV, traktor og båt ble forsøkt, før brannvesenet spente opp en wire fra en brannbil til et tre, som båten kunne festes i. Deretter ble de fire hentet over elva.

Ottavassdraget over sine bredder

På andre siden av fjellet har vannmassene fra snøsmelting og nedbør rent over sine bredder i Skjåk i Oppland .

Kommunen har opprettet kriseberedskap, flere er uten strøm og innbyggerne oppfordres til å koke drikkevannet sitt.

Utvider flomvarsel

Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) varsler søndag oransje flomfarenivå i et større område enn tidligere, skriver NTB.

– Regn og kraftig snøsmelting vil lokalt gi ytterligere økning i vannføring. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells, og i områder med bre og snø vil smelting bidra til økt vannføring. Svært høye temperaturer og regn har natt til søndag ført til kraftig vannføringsøkning i flere vassdrag. Enkelte vassdrag hadde søndag morgen flomvannføring på rødt nivå, skriver myndighetene på Varsom.no.

Flomvarselet gjelder nå Hordaland, Sogn og Fjordane og berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig økning i vannføringen.

I Skjåk ble alle fylkesveier stengt for trafikk søndag formiddag, og Statens vegvesen opplyser at det derfor ikke er noen fungerende forbindelse mellom øst og vest i Ottadalen, med unntak av E16 over Valdresflya, skriver NTB.