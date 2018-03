OPP OG NED: Sylvi Listhaug måtte gjentatte ganger på Stortingets talerstol torsdag. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Sylvi får kritikk av egne – og det er stor uro i Høyre

Publisert: 15.03.18 23:53 Oppdatert: 16.03.18 01:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-15T22:53:53Z

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble tvunget fra skanse til skanse i Stortinget – og måtte legge seg paddeflat. Etter den siste ukens rabalder får hun også kritikk av kilder i Frp.

Da justisminister Sylvi Listhaug først gikk opp på talerstolen torsdag morgen, seks dager etter at hun la ut terrorinnlegget om Ap, var det følgende hun sa:

«Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken»

Og med det var rabalderet i gang. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa han ikke hadde tillit til Sylvi Listhaug som justisminister – KrF-lederen sa tilliten var svekket. Justisministeren måtte opp på talerstolen hele fire ganger og måtte strekke sin beklagelse stadig lengre.

Listhaug ble drevet fra skanse i skanse i Stortinget. Det er en episode flere Frp-ere på Stortinget som VG har snakket med mener de kunne vært foruten.

VG har de siste dagene snakket med flere Frp-ere som har uttrykt at Listhaug med sitt innlegg gikk langt over streken. Og som har stilt spørsmål ved håndteringen. Ikke minst i dag.

En av Frp-kildene på Stortinget sier at Listhaugs ryggdekning internt for hennes håndtering av Facebook-meldingen ikke har vært så solid som man kan få inntrykk av utad.

– Skulle hun ha kommet med en uforbeholden unnskyldning i sitt første innlegg på Stortinget torsdag?

– Denne skulle ha kommet allerede sist helg. Men nå står jo alle i partiet last og brast, slik er det, sier kilden til VG.

Vedkommende mener det kan skade Frps mulighet for gjennomslag i regjeringen at statsministeren blir ydmyket av en egenrådig justisminister – slik det har åpenbart seg i denne saken.

Eller som en annen Frp-kilde på Stortinget sier det:

– Dette har vært klønete håndtert av Sylvi. Selve Facebook-meldingen var over streken. Og hun hadde stått seg på å unnskylde seg uforbeholdent for to-tre dager siden.

– Har hun ydmyket statsministeren?

– Nei, ikke spesifikt, sier kilden, men at det kan virke som om Listhaug nærmest setter seg selv over resten av partiet til tider.

– Det er veldig mye henne. Men hun har fortsatt en veldig høy stjerne i partiet, understreker vedkommende.

– Har hun svekket tillit i Frp?

– Det er nok mer slik at noen er irritert på at hun er såpass egenrådig, svarer Frp-kilden.

En annen Frp-kilde på Stortinget sier:

– Når man har begått en feil, si unnskyld så fort som mulig. Og ikke be om unnskyldning for at folk føler det på den ene eller andre måten. Bli ferdig med det med én gang, sier vedkommende.

Det gjorde ikke Listhaug.

Listhaug opplyser via politisk rådgiver Espen Teigen onsdag kveld at hun ikke vil kommentere saker med anonyme kilder.

Uro i Høyre – «knapt en beklagelse»

VG får opplyst at det også i Høyre er ergrelse over Listhaug. En Høyre-kilde sier at flere tok opp uro for justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på Høyres gruppemøte onsdag. At Høyre har hatt stor aksept for at det i en samarbeidsregjering skal være takhøyde – og den andre parten skal få lov til å markere seg. Men at det har vært noe annet med denne saken:

– Det har vært en helt annen uro rundt denne saken nå enn tidligere, sier Høyre-kilden.

– Høyre har hatt stor toleranse i samarbeidet, men også på gruppemøtet var det mye større uro nå enn tidligere, sier vedkommende.

En Høyre-kilde på Stortinget er ikke overrasket over at Listhaug først ikke kom med noen uforbeholden unnskyldning på Stortinget torsdag. Kilden mener det er en kjent Frp-strategi å slippe ut et omstridt statement som treffer kjernevelgerne – og deretter «stå i det» gjennom kritikk og bråk.

En annen Høyre-kilde sier at det første innlegget fra justisministeren ikke var en uforbeholden beklagelse, «knapt en beklagelse».

VG kjenner til at Statsministerens kontor tok kontakt med Listhaug-leiren etter den første beklagelsen til Listhaug i Stortinget – den som skapte den enorme misnøyen i Arbeiderpartiet. Det var altså før Listhaug igjen gikk opp på talerstolen.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Høyre-nestleder Jan Tore Sanner i stortingssalen signalisert at de to måtte ta en prat bak i salen – før den Listhaug igjen gikk opp på talerstolen.

– Fikk justisministeren noe signal fra deg eller andre kolleger i regjeringen om å gå opp på talerstolen og si unnskyld en gang til?

– Det vet du veldig godt – at hvordan vi prater sammen og hva vi prater sammen om blant regjeringens medlemmer, det blir mellom oss, sier Sanner til VG.

En siste kilde på regjeringssiden i Stortinget beskriver en «enorm» forskjell i måten de to statsrådene sa unnskyld på: At Sanner kom med en «uforbeholden», «redelig» og «ekte unnskyldning», mens Listhaug måtte trekkes etter hårene.