Erna Solberg åpner for Listhaug-comeback i regjeringen

Publisert: 20.03.18 09:17 Oppdatert: 20.03.18 10:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-20T08:17:09Z

Statsministeren skryter av jobben Sylvi Listhaug har gjort, og understreker at avgangen ikke er til hinder for en ny ministerpost senere.

– Sylvi har gjort en god jobb i de tre ministerpostene hun har hatt i min regjering.

Det sa Erna Solberg (H) på sin pressekonferanse på statsministerens kontor etter Sylvi Listhaugs (Frp) overraskende avgang som justisminister.

I forkant var det sendt sterke signaler om at regjeringen ville gå av, dersom stortingsflertallet stemte for mistillit mot Listhaug.

– Ved å trekke seg som statsråd har hun satt regjeringssamarbeidet først, fortsetter statsministeren.

– Det Listhaug gjør nå er ikke til hinder for at hun kan komme tilbake som statsråd, fastslår Erna Solberg.











1 av 4 SKRYTER AV LISTHAUG: Statsministeren skryter av jobben Listhaug har gjort som justisminister når hun kommenterer hennes avgang. Foto: Fredrik Solstad

Vil ikke si når

Statsministeren vil ikke svare på spørsmål om nøyaktig når Listhaug kan komme tilbake. Hun vil heller ikke gå konkret inn på om KrF er nærmere eller fjernere regjeringsdeltagelse. Men fastholder at KrF bør være med i en bred, borgerlig flertallsregjering - også etter de siste ukenes hardkjør mot regjeringen og fremfor alt justisministeren.

– KrF har noen prosesser de skal jobbe med fremover. Disse må de selv ta ansvar for. Jeg vil ikke måle sannsynligheten for en regjeringsdeltagelse fra KrF nå. Jeg håper at de vil se at en bred borgerlig regjering med et klart flertall vil være en god løsning, sier Solberg.

Hun står fast på at hun selv var motstander av å innfri opposisjonens krav til statsministeren om å flytte på Listhaug. Og hun vil ikke tidfeste hvor lang tid det kan gå før Listhaug kan komme tilbake i regjering - uten å provosere opposisjonen.

– Jeg vil ikke spekulere i hva stortingsflertallet måtte mene om dette. Jeg mener at delene av utspillet som var i helgen, knyttet til at om man bare flytter på seg, så er det greit for Stortinget og at man da har tillit, det var å gripe for langt inn i det som er statsministerens åpenbare rettigheter i forhold til maktfordelingsprinsippet, sier Solberg.

Synes unnskyldning var god nok

Sylvi Listhaug la ikke fingrene mellom da hun kommenterte sin avgang tirsdag morgen. Hun hevdet seg utsatt for en heksejakt, og sa hun hadde sett mye ondskap i Norge den siste tiden.

– Jeg ville ikke brukt ordet heksejakt. Sylvi er en tøff politiker som tåler tøff debatt, sier Solberg om sin tidligere justisministers pressekonferanse.

Men understreker:

– Jeg mener at Sylvi ga en uforbeholden unnskyldning for både kommunikasjonen og innholdet i posten, og da synes jeg vi skal la det være med det.

I sin pressekonferanse en knapp time tidligere uttrykte Listhaug misnøye med at hun ikke hadde fått kommentere krisen tidligere.

– Saken har vist noen sider ved den sosiale mediedebatten som vi skulle vært uten. Det har vært angrep og trusler, sier Solberg.

– Jeg er uenig i Listhaugs Facebook-post, fordi den tillegger Arbeiderpartiet meninger de ikke har, sier statsministeren videre.

Døra på gløtt for KrF

Regjeringen planlegger å finne en ny justisminister fra Frp. Det er med andre ord ikke planlagt noen rokkeringer.

– For øyeblikket er det spørsmål om en ny justisminister fra Fremskrittspartiet, sier Solberg.

Det var KrF som til slutt presset fram dagens løsning, etter at partiet gjorde det klart at de manglet tillit til justisministeren.

Statsministeren svarer ikke direkte på spørsmål om det nå er sannsynlig at hun kan få KrF inn i regjering, men svarer:

– Jeg vil ikke temperaturmåle det nå, men vil fortsatt ha en bred, borgerlig regjering.

Solberg i Stortinget: – Håper vi kan legge diskusjonen bak oss

Statsminister Erna Solberg gikk så, litt over klokken 10.00, opp på Stortingets talerstol, og fortalte at det blir et ekstraordinært på slottet i dag klokken 12.00, der Listhaug vil gå av som statsråd.

– Med dette håper jeg vi kan legge en opphetet diskusjon bak oss, og komme tilbake til et annet og mer konstruktivt debattklima, sier hun.

Krisemøte mandag

Listhaug satt mandag kveld i krisemøte i statsministerboligen. På møtet deltok også partilederne og de parlamentariske lederne i regjeringspartiene.

På tirsdagens pressekonferanse sa statsministeren at Listhaug tok beslutningen om å trekke seg sent mandag kveld.

Krisen ble utløst da Listhaug la ut et bilde på Facebook med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

At hun til slutt beklaget saken, sammen med statsminister Solberg, holdt ikke for opposisjonen.

Les mer i tidslinjen under: