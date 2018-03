PROVOSERTE: Her gjør mannen nazi-hilsen mot motdemonstrantene søndag. Foto: Tore Utheim

Bortvist etter nazi-hilsen: – Vil bare glemme hele episoden

Publisert: 20.03.18 09:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-20T08:57:05Z

Den 66 år gamle mannen som søndag ble bortvist etter å ha gjort en nazi-hilsen, mener at han godt kunne latt være.

– Jeg vil bare glemme hele episoden. Jeg var «fin i farta» og hadde drukket. Et par vodka-cola, men jeg var ikke overstadig beruset.

Det sier den 66 år gamle mannen til VG mandag morgen. Søndag ble han bortvist av politiet fra området rundt Stortinget.

Mannen opplyser selv at han tidligere har jobbet i politiet fra 1989 til han gikk av med pensjon i 2013.

Han ønsker ikke å forklare hva han legger i en slik nazi-hilsen.

Ifølge politiet var det mellom 200 og 250 mennesker som deltok i demonstrasjonen på Løvebakken søndag. I all hovedsak var det støttespillere av justisminister Sylvi Listhaug som deltok, men også enkelte motdemonstranter hadde møtt opp.

66-åringen, som VG har anonymisert fordi han angrer og fordi han opplyser at han var beruset, ble stående i 10-15 sekunder, før han ble bortvist. Oslo-politiet forteller til VG at han ble ført bort på bakgrunn av politilovens paragraf syv, som omhandler ivaretagelse av den offentlige ro og orden.

– Jeg fikk beskjed av politiet om å vise legitimasjon, før jeg ble bedt om å holde meg unna området frem til 08.00 mandag morgen. Da gikk jeg og kona hjem.

– Hva syntes konen din om denne hendelsen?

– Hun mente jeg kunne latt være. Det er jeg forsåvidt enig i, sier mannen.

– Er litt ironisk

Miljøpartiet De Grønnes Shoaib Sultan er politiker og rådgiver med ansvar for kartlegging av høyreekstreme miljøer hos Antirasistisk Senter.

– Det er jo litt ironisk at på talerstolen står vanlige folk og ingen nazister. Og bare noen metere lenger ned i gata står det en mann og gjør nazi-hilsen. Det betyr ikke at alle var nazister, men at det er noen ganske mørkebrune elementer oppi alt dette, det er ganske tydelig, sier Sultan.

Pegida-leder Max Hermansen sendte melding til sine kontakter om at det er bra at «folk med muskler » møter på støttedemonstrasjonen for Sylvi Listhaug. Det bet Sultan seg merke i.

– Det at det er mange høyreekstreme krefter oppi alt dette, er tydelig, fortsetter han.

Han mener mange av demonstrantene føler at de endelig kan «komme ut», etter Listhaugs Facebook-status og bråket som har fulgt siden.

– Det at dette skjer i Norge, i Oslo i 2018, er ganske utrolig. Det virker som at demonstrantene endelig tør å komme ut. At de føler at de har mulighet og rett til å gjøre dette, er skremmende. Jeg er ikke så overrasket over at dette skjedde som en del andre, men at det skjer så åpenlyst foran så mange, er overraskende.