STERKERE LUT: Den nyinnsatte barne- og likestillingsministeren, Linda Hofstad Helleland, varsler nytt system for å hindre at fosterbarn blir uten de minimum antall tilsyn loven krever. Foto: Mattis Sandblad

Barneminister varsler strakstiltak etter VG-avsløring

Publisert: 06.04.18 16:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-06T14:54:52Z

2100 fosterbarn har ikke fått tilsyn etter loven. Nå varsler barne- og likestillingsminister strakstiltak.

En av fire fosterbarn får ikke lovpålagt antall tilsyn . I titalls kommuner er situasjonen enda verre, viser en omfattende kartlegging VG har gjort.

Nå varsler barneminister, Linda Hofstad Helleland (H), at hun har fått nok.

– Det må åpenbart sterkere lut til og derfor varsler jeg nå et nytt system for oppfølging, slik at kommuner som bryter loven blir ansvarliggjort, sier Helleland til VG.

Skal blinke ut versting-kommunene

Alle kommuner er pålagt av loven å utføre minst fire tilsynsbesøk hos fosterbarnet per år. Dette for å ivareta barnets rettssikkerhet og påse at hun får god omsorg i fosterhjemmet.

Statsråden melder at det nå vil innføres et system hvor kommunene som bryter regelverket blinkes ut som verstinger.

– Vi innfører nå et trafikklyssystem som tydelig vil vise hvilke kommuner som svikter. Det vil tydeliggjøre hvilke kommuner som ikke ivaretar tilsynet med barn i fosterhjem, sier Helleland.

Tettere oppfølging

Det skal nå utarbeides halvårlige oversikter og vurderinger av status i alle kommuner basert på hennes trafikklyssystem.

– Å stå på den "røde listen" vil ikke være spesielt attraktivt for noen ordførere eller rådmenn, sier Helleland

Hvor listen skal ligge for å betegne en kommune som rød er uavklart. Departementet melder at kommunene nå skal følges ekstra nøye.

- Når det offentlige har overtatt omsorgen for et barn, kan vi ikke slå oss til ro med at det kommunale barnevernet ikke følger opp barnet og forsikrer seg om at det har det bra i fosterhjemmet, sier statsråden.

Du kan se situasjonen i din kommune ved å klikke på kommuneoversikten nederst i denne saken.

Kan ikke gi bøter

Barneombud, Anne Lindboe, krever bøter til kommuner som ikke klarer å følge loven overfor fosterbarna.

Dette mener statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), at fylkesmannen allerede idag har anledning til å gjøre ved å gi mulkt ved fristbrudd.

VG har spurt samtlige fylkesmenn i Norge om de noen gang har gitt mulkt i en sak om svikt i tilsyn av fosterbarn.

Samtlige fylkesmenn svarer at regelverket ikke åpner for dette. Ingen har noen gang bøtelagt en kommune for tilsynssvikt.

På spørsmål om Helleland vil avklare overfor fylkesmenn om de kan gi bøter til kommunene i denne saken svarer hun:

- Bufdir har fått i oppdrag å evaluere den nye tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Målet er å ha gjennomført evalueringen innen september. Det er derfor for tidlig å konkludere med hvilke endringer det eventuelt er behov for.

Kalles inn på teppet

Selv om fylkesmennene foreløpig ikke kan gi bøter har barneministeren gitt dem et annet oppdrag.

– Fylkesmannen har fått i oppgave å gjennomføre dialogmøter i alle kommuner, der målgruppen er barnevernsledere og kommuneledelsene, sier Helleland.

Hun forteller at tema for møtene er risiko- og tilstandsvurderinger i barnevernet og oppfølging av eventuelle sviktområder. Kommunenes fosterhjemsarbeid vil være et opplagt tema i disse samtalene.

– Jeg nevner også at Bufdir nå etablerer egne veiledningsteam som skal hjelpe kommuner med størst svikt i barnevernet til å få på plass nødvendige rutiner og arbeidsformer. Jeg vil også ta opp denne saken med KS, avslutter Linda Hofstad Helleland