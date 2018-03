IKKE TILLIT: I dag avslørte KrF at de ikke har tillit til Sylvi Listhaug som justisminister. Det kan bety at hun blir nødt til å gå av. Foto: Tore Kristiansen

Venstre-fylkesleder: – Listhaug bør gå

Publisert: 19.03.18 19:18 Oppdatert: 19.03.18 20:03

Leder for Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog, mener at regjeringen ikke bør ofres for å verne om Listhaug. Han mener Erna bør be Sylvi Listhaug om å gå.

– Når du har en minister som er såpass på kollisjonskurs med både opinionen i stortinget, og det samarbeidsprosjektet som vi prøver å få til på borgerlig side så er det viktig at hun går av, sier leder for Finnmark Venstre , Leif Gøran Wasskog.

Wasskog er blant de mest Frp-kritiske stemmene i Venstre.

Mandag ettermiddag ble det klart at KrF ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug. Dette kan i ytterste konsekvens bety at regjeringen må gå, dersom Erna Solberg velger å stille kabinettspørsmål.

Kabinettspørsmål betyr at statsministeren ber Stortinget om tillit på vegne av hele regjeringen. Får hun da flertallet mot seg, må regjeringen gå av - og vi har en regjeringskrise.

Sist gang en regjering gikk av etter et kabinettspørsmål, var i 2000 da Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering gikk av.

– Ikke akseptabel

Wasskog er blant de som stiller seg kritisk til et slikt kabinettspørsmål.

– Jeg mener Listhaug har gått så langt i sin oppførsel at hun egentlig burde ha trukket seg. Nå har hun fått såpass kraftige signaler om at hennes oppførsel ikke er akseptabel.

Han mener det blir vanskelig å la én ytterliggående representant få lov til å ofre regjeringen.

– Det har vært min holdning at Erna bør be Listhaug gå hele tiden. Jeg har vært en av de mest kritiske til regjeringsprosjektet med Frp, og jeg har vært sterkt kritisk til Listhaug hele veien, både før og etter valget.

Vil har KrF i regjering

Fylkesleder i Venstre Sogn og Fjordane, Jan Henrik Nygård, mener at det beste hadde vært om regjeringen nå åpnet for at KrF kunne bli en del av den.

– Jeg håper kanskje det ender i at KrF kommer inn i regjering og at de samtidig får justisministerplassen, sier han til VG.

– Er det et sannsynlig utfall av dette?

– Ja, det er plausibelt, men det skal kanskje litt til at det skjer. KrF har kanskje et behov for litt posisjoner selv, og da kan det hende at det er det de kommer frem til.

Videre forklarer han at han heller synes Listhaug bør gå alene av enn at regjeringen gjør det.

– Det letteste for henne hadde vært å selv ta initiativ til å skifte statsrådspost. Det er nok vanskeligere for henne å gå ut, men det kan jo bli resultatet.

– Jeg synes heller Solberg bør be Listhaug om å gå av enn å la hele regjeringen gå.