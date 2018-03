HØY FART: Politiet mistenker at Ferrarien hadde svært høy fart. Bildeler lå spredt over et stort område. Foto: ERIK HAGEN ASPAAS

Ferrari krasjet på E18

Publisert: 19.03.18 11:57 Oppdatert: 19.03.18 13:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-19T10:57:22Z

En Ferrari på sommerdekk krasjet mandag formiddag på E18 i Asker.

Fører av bilen og en passasjer er kjørt til legevakt for sjekk etter ulykken.

– Ulykken skjedde i forbindelse med feltskifte. Fører mistet kontroll over bilen, noe som kanskje ikke er så rart ettersom det er sommerdekk på bilen. Den traff autovernet og snurret rundt cirka 100 meter før den stoppet, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til VG.

Stokkli forteller at bildelene ligger spredt over et stort område og at bilen har store materielle skader.

Politiet tror bilen har holdt en høy hastighet.

– Det er grunn til å tro at fører har opptrådt svært uaktsomt, sier operasjonslederen.

Føreren av bilen fikk førerkortet beslaglagt og politiet oppretter sak.