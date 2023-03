IKKE HELT PÅ NETT: Det ble skikkelig krøll i kommunikasjonen mellom nettselskapet og bonde Sverre Hågbo da han meldte fra om kabelbrudd.

Sverre fikk sjokkregning etter internett-varsel

MÅLSELV (FOLKEBLADET) Melkebonde og brøytesjåfør Sverre Hågbo varslet om kabelbrudd. Som takk fikk han en regning på 12.809 kroner.

– Dette er jo galskap! Og om det er dette som er takken for å varsle om noe, så skal jeg tenke meg veldig godt om neste gang, sier Hågbo selv til Folkebladet.

I januar mistet han og naboene på Moen i Målselv i Troms internettilgangen. Særdeles ugunstig for bonden siden både melkeroboten og andre hverdagsnødvendigheter styres av nettet.

Dagen etter at den manglende nettilgangen var meldt fra til leverandøren GlobalConnect (tidligere HomeNet) var han ute på brøyteoppdrag.

– Da så jeg noe svart i snøen like ved Rikets sal, rett bortenfor her. Jeg stoppet opp, gikk bort til det som lå i snøen og fant raskt ut at det var fiberkabelen som lå der avrevet.

– Kabelen går i luftstrekk her, og jeg skjønte da selvsagt hva som var årsaken til at vi var uten internett, sier Hågbo.

Han kveilet sammen kabelenden, la den fra seg i snøen og satte kursen hjemover for å melde internettleverandøren om sitt funn.

Fikk regning

Et par dager etter feilmeldingen kunne han registrere at et reperatørteam kom og befarte området der den avrevne kabelen lå. Dette ble fulgt opp med reparasjon en dag eller to senere.

Så fikk Sverre og det øvrige nabolaget på Moen full tilgang til nettet igjen.

– Vi var vel om lag ei uke uten nett, og vi var veldig fornøyde da vi endelig fikk tilgangen tilbake igjen, sier han til Folkebladet.

Men fornøydheten hos Sverre varte ikke lenge. Da han mottok neste faktura var den påført flere siffer enn han hadde ventet seg.

– Jeg var fakturert 12.809 kroner for reparasjon av luftspenn, og jeg holdt vel på å sette både kaffen og mye annet i vranghalsen da jeg oppdaget det, sier Hågbo.

Han forteller at han umiddelbart ringte internettleverandøren for å klage.

– Jeg hadde jo ikke ødelagt noen kabel, sier han.

Redusert regning

Ifølge Hågbo mottok han tilbakemelding om at han måtte betale fakturaen. Senere fikk han melding om at han «kun» skulle betale 3.125 kroner for reparasjon av fiberkabelen.

– Det er mulig han trodde at jeg skulle bli fornøyd med dette, men der tok han sannelig feil. Poenget er jo ikke hvor mye jeg skal betale, men derimot at jeg i det hele tatt skal måtte betale for noe jeg ikke har noe med å gjøre eller har ansvar for, sier Hågbo.

Han understreker at han ikke akter å betale én krone for kabelbruddet. Den første regningen på 12.809 kroner forfalt 24. februar.

– Jeg skulle jo heller ha fått betalt for å ha kveilet sammen kabelen og meldt fra om skaden, sier Hågbo.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef Christian Kamhaug i GlobalConnect.

Beklager og vil løse

Christian Kamhaug er markeds- og kommunikasjonssjef i GlobalConnect.

Etter å ha fått sjekket opp saken med kundesenteret i selskapet, kan han fortelle at Hågbo er fakturert for reparasjonen fordi det er registrert at han skadet kabelen i forbindelse med brøyting.

– Men dersom det ikke er slik, må det ha skjedd en misforståelse i kommunikasjonen mellom denne kunden og vår kundebehandler. Om ikke vedkommende har skadet kabelen, skal han selvsagt ikke betale for reparasjonen. Jeg vil derfor be ham om å ta kontakt med vårt kundesenter, så skal vi løse dette, sier Kamhaug til Folkebladet.

Han beklager saken, og sier de skal rydde opp i det.

– Jeg vet ikke annet enn det som er registrert her, og kan ikke annet enn å beklage dersom dette er feil og basert på en misforståelse, sier han.

– Det som vår kunderådgiver hørte var at han var ute og måket snø, og han tolket det feilaktig dit at kabelbruddet skjedde i sammenheng med dette, sier Kamhaug til VG.

– Vi er veldig glade for at folk sier fra at nettet er borte, understreker han.