VENTET PÅ POLITIET: Fengselsbetjentene gikk ikke inn på cellen under det pågående selvmordsforsøket. Etter åtte-ni minutter gikk politiet inn og hjalp den innsatte.

Fengselsbetjentens advokat: Ikke nok folk på jobb til å gripe inn under selvmordsforsøk

Kun to betjenter var på jobb under selvmordsforsøket i Ålesund fengsel. – Det betyr at man ikke kan gå inn på cellen til en innsatt, sier advokat Rune Lium.

Tirsdag skrev VG at politiet etterforsker omstendighetene rundt et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel i september i fjor.

Selvmordsforsøket ble oppdaget ved 22.45-tiden. Da hadde nattevaktskiftet startet og det var kun to fengselsbetjenter på jobb.







– Fengselsbetjentene mener at VGs oppslag blir for ensidig. Bakgrunnen for denne hendelsen er direkte knyttet til bemanningssituasjonen. Kriminalomsorgen har besluttet at Ålesund fengsel skal bemannes med to nattevakter. Det betyr at man ikke kan gå inn på cellen til en innsatt, sier LO-advokat Rune Lium til VG.

Gjenopplivet og kjørt til sykehus

Advokaten representerer den ene av de to fengselsbetjentene.

– Fulgte fengselsbetjentene nattevaktinstruksen i Ålesund fengsel?

– Ja, det gjorde de, sier Lium, som i tilfelle sikkerhetshensyn ikke vil gjengi innholdet i instruksen.

KRITISK: Advokat Rune Lium i LO representerer den ene av de to fengselsbetjentene. Her avbildet ved en tidligere anledning, da han var tingrettsdommer.

Fra selvmordsforsøket ble oppdaget, til politiet var på plass og gikk inn på cellen, skal det ha gått åtte-ni minutter. Den innsatte, en mann i 20-årene, ble gjenopplivet og kjørt til sykehus.

Han overlevde selvmordsforsøket.

– Håndterte situasjonen riktig

Politiet etterforsker blant annet om fengselsbetjentene kan ha brutt hjelpeplikten, som betyr at man etter evne skal forsøke å hjelpe hvis det er fare for død.

– Det er en situasjon som må håndteres, men det er ikke nok ansatte til å håndtere den. Derfor håndterer fengselsbetjentene situasjonen riktig ved at den ene observerer og den andre varsler politiet. Og for å slippe inn politiet og ambulanse, så må den ene betjenten være til stede for å gjøre dette, sier Lium.

VG har fremlagt kritikken om mangelfull bemanning overfor fengselsleder Frode M. Johansen i Ålesund fengsel, men han vil ikke svare.

VG har også spurt Johansen om det var sikkerhetshensyn som gjorde at de ikke gikk inn på cellen under det pågående selvmordsforsøket – og om betjentene fulgte rutinen i fengselet. Heller ikke det ville fengselslederen svare på.

Han viser til taushetsplikten og den pågående politietterforskningen.

Forbundsleder: – Rystet hele fengselsnorge

Ålesund fengsel har ordinær kapasitet til 27 innsatte, ifølge Kriminalomsorgens nettsider. Advokat Lium mener at fengselsbetjentene settes i en håpløs situasjon når de kun er to på jobb.

– Fengselsbetjentene ønsker å være minimum tre på jobb, slik at de kan gå inn på en celle. Og hvis Kriminalomsorgen først velger at det kun er to betjenter på jobb, slik at man ikke kan gå inn på cellen, da må dette få betydning for hvilke type innsatte som kommer til fengselet, sier Lium.

Han får støtte fra forbundsleder Tommy Fredriksen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

– Hendelsen i Ålesund har rystet hele fengselsnorge. Det er altfor mange innsatte som trenger hjelp til at dette kan fortsette, sier Fredriksen.

– Nedbemanning på natt

Forbundslederen sier det må være minimum tre betjenter til stede for å kunne gå inn og hjelpe en innsatt på en celle.

– Hvis ikke er det ikke trygt. Dette lærer betjentene tidlig og sitter i ryggmargen på de alle. Det er umulig å avverge selvskading og selvdrap samtidig som man skal avverge å sette seg selv og de innsatte i fare uten tilstrekkelig bemanning.

– Det er umulig å kunne hjelpe den innsatte og samtidig ha kontroll på fengselet. Det er i det hele svært alvorlig for alle, sier Fredriksen.

Han mener det pågår en systematisk nedbemanning på nettene i norske fengsler.

– Akkurat på det tidspunktet i fengselet da de innsatte og de ansatte er mest sårbare. Det skjer til og med nedbemanning på natt i varetektsfengsler. Det er en villet politikk som forbundet gjentatte ganger har advart mot, men som ingen lytter til. Ikke statsministeren. Ikke justisministeren. Ikke kriminalomsorgsdirektøren, sier Fredriksen.

VG har vært i kontakt med KDI som ikke vil uttale seg og viser til Kriminalomsorgen region vest. De har ikke besvart VGs henvendelse onsdag kveld.