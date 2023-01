SKUTT: Markus Kvarving ble skutt av Zaniar Matapour. Han takker Siv Weisten for at han lever.

Terroroffer oppgitt over avsløring: − Føler meg litt lurt

PST fikk terrorvarsel før barskytingen i juni: – Det er veldig skremmende at slike opplysninger kommer frem først nå, sier et av skuddofrene til VG.

Markus Kvarving (35) ble skutt og alvorlig såret da Zaniar Matapour åpnet ild utenfor London pub natt til 25. juni.

Torsdag kveld avslørte VG at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), men justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har bekreftet at hun ikke ble varslet før angrepet i Oslo.

– Vi burde fått vite det tidligere. Jeg føler meg litt lurt, sier Kvarving.

Han har sittet i avhør og møter der han sier politiet forsikret at de ville gjøre alt for å opplyse de fornærmede om hva som hadde skjedd.

Oslopolitiet fikk imidlertid heller ikke informasjon fra E-tjenesten før to måneder senere, den 25. august.

KRITISK: Markus Kvarving mener politiet burde informert bedre.

E-tjenesten har kommentert at de ikke sto i veien for at PST kunne dele terrorvarselet med Oslopolitiet.

I et et intervju med VG fredag forklarte assisterende PST-sjef Hedvig Moe generelt at når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon de vil kunne bruke eller ha nytte av.

PST hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet.

– Mer skeptisk

Men i dagene før Oslo-terroren var PST på sporet av et nettverk rundt ekstremisten Arfan Bhatti som Zaniar Matapour var en del av.

Kvarving sier det er satt lokk på veldig mye informasjon som han mener burde kommet ut og spør hva som blir det neste.

– Burde PST og E-tjenesten etter din mening handlet annerledes?

– Jeg velger fremdeles å tro at de gjør jobben de skal. Men jeg er mer skeptisk enn i forgårs til vurderingene de gjorde før angrepet.

– Feilvurdering

VGs avsløring har ikke svekket hans oppfatning av at det burde vært mer uniformert politi i Oslo-gatene under Pridefestivalen.

– Oslo Pride er det største arrangementet for skeive i Norden. At det nesten ikke var politi ute, var åpenbart en feilvurdering, sier Kvarving.

DRAMA: Markus Kvarving ligger alvorlig såret, Siv Weisten (t.v.) følger kampen for å redde ham.

VG fortalte før jul historien om Markus Kvarving og Siv Weisten, som tilfeldig møttes på London Pub og havnet midt i skytedramaet.

Beskyttet henne

Da Zaniar Matapour (42) kom mot dem med hevet våpen, ba Markus Siv legge seg bak ham. Han beskyttet henne som et skjold.

Etter at han var skutt gjennom skulderen, la hun press mot såret for at han ikke skulle forblø og ble hos ham til ambulansen kom.

Begge takker den andre for at de lever i dag.

ALENE: Siv Weisten mener at politiet var for lite til stede i gatene under Pride-feiringen.

Siv Weisten (37) kan ikke forstå at Oslo-politiet ikke var informert om at det var fremsatt terrortrusler mot mål i Skandinavia.

– Hvis vi ikke kan regne med at politiet blir informert om slike trusler, hvem skal passe på oss da, hvem skal beskytte oss?

– Vi var alene

Hun har forståelse for at de siste opplysningene ikke er kommet ut før.

– Det har sikkert vært nødvendig å holde tilbake informasjon, av hensyn til etterforskningen og for å nøste opp et større nettverk.

Weisten sier at aggressiviteten mot skeive og festen for kjærlighet og mangfold var åpenbar i sosiale medier i tiden før Pride.

– Vi er mange som har spurt oss hvorfor politiet ikke patruljerte disse gatene under Pride. Dette forsterker følelsen av at vi var alene.

Leder for Oslo Pride er sjokkert over at etterretningstjenesten kjente til terrorplaner og mener det er uforståelig at politiet ikke ble varslet.

ÅSTEDET: Markus Kvarving og Siv Weisten tilbake der terrorangrepet skjedde 25. juni.

Etterlatte avventer

Terrorangrepet kostet Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) livet. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader.

– De etterlatte forholder seg til det som er skjedd. De skulle ønske det ikke var skjedd, men må leve med det, sier advokat Per Ivar Hessen.

Han bistår de etterlatte etter Hesvik og sier de avventer granskingen og ikke har spesielle tanker knyttet til avsløringen om terrorplaner.

– Om det er skjedd noe klanderverdig i forbindelse med varselet som ble undersøkt, får utvalget konkludere med, sier bistandsadvokaten.

Isachsens bistandsadvokat Brit Kjelleberg har ingen kommentar.

– Alle dokumenter i saken er klausulert. Vi håper ikke publisering av denne nyhetssaken skader etterforskningen, skriver Kjelleberg til VG.

NY PRIDE: Pride-toget i Oslo ble utsatt etter skytingen. Her er paraden 10. september 2022.

262 er fornærmet

262 personer har status som fornærmet etter terroren mot Pride. Christian Lundin er bistandsadvokat for 125 av dem.

– Jeg har ikke fått reaksjoner fra mine klienter på opplysningene VG publiserte torsdag kveld, sier advokat Lundin.

Han har ikke tilgang til dokumentasjon om hva etterretningstjenesten og PST visste før terrorangrepet fant sted.

– Derfor har jeg ikke grunnlag for å si at politiet burde handlet raskere eller annerledes. Jeg vet ikke hvor konkret terrortrusselen var.