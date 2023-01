Olje- og energiminister Terje Aasland (i midten) har inngått en ny kraftallianse med LO og NHO. Onsdag møtte han LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid på sitt kontor.

Energiministeren til NRK: Strømstøtten kan bli endret

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) allierer seg med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid for å finne løsninger på kraftkrisen. Etter et møte mellom dem onsdag ble det klart at det kan komme endringer i strømstøtten.

NTB

– Når snittprisen er høy, er strømstøtten høy. Men om vi kan gjøre den mer relevant, ser vi på og vurderer nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier arbeidet med strømstøtten ble nevnt under møtet.

– Nå bekreftet jo Aasland i dag at man ser på eventuelle tilpasninger, sånn at ordningen kan treffe bedre i den situasjonen vi er i nå, med store variasjoner i strømprisene.

Hun er glad for at dette nå blir vurdert, og sier det haster å få på plass en ny og forbedret strømstøtte.

Onsdag hadde Aasland, Hessen Følsvik og Almlid et første møte på Aaslands kontor, der de diskuterte hvordan partene kan jobbe sammen om å løse utfordringene i kraftsystemet i tiden framover.

– Det aller viktigste som vi må løse framover, er behovet for å få på plass mye mer fornybar energi. Vi må bruke energi mer effektivt og ikke minst få på plass mer nett, sier Aasland.

– Jeg er glad for at vi skal jobbe sammen om dette i tida framover. Vi skal gå løs på arbeidet med stor iver. Vi vet at kraftbehovet vil øke betydelig, understreker olje- og energiministeren.

I løpet av få dager skal mandatet til alliansen være på plass, og en egen arbeidsgruppe skal settes ned. Håpet er at klare planer skal ligge på bordet før sommeren.

– Ekstra muskel

Den nye alliansen oppstår bare et par knappe uker før Energikommisjonen kommer med sin rapport 1. februar. Også den har gransket hvordan Norge skal kunne løse kraftutfordringene framover.

Ifølge NHO vil Norge trenge 57 TWh mer fram mot 2030. Det er om lag en tredel av dagens forbruk.

Kraftalliansen skal først og fremst sikre at det blir lagt konkrete planer for rask utbygging, arealtilgang og konsesjonstilgang år for år.

– Dette er den ekstra muskelen som Norge tar i bruk når vi har store utfordringer. Det er maktpåliggende å få konkretisert hva som må til for å få realisert viktige prosjekter rundt om i landet, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Disse tre, olje- og energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid, vil skape fart i kraftutbyggingen i Norge.

Ber kommunene ta tak

NHO-leder Ole Erik Almlid oppfordrer på sin side kommunene om å inngå lignende typer samarbeid

– Vi kan lykkes med dette hvis vi også gjør et godt arbeid ute. Jeg tror at mange kommunestyrer nå bør sette seg ned og vurdere mulighetene for kraftproduksjon i sin kommune, sier han.

For får dager siden sendte regjeringen forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven på høring. Endringene skal gjøre det enklere for kommunene å få vindkraft på land-prosjekter på plass.

– Nå må kommunene ta tak og stille opp på denne dugnaden, sier Aasland.

Stabilisere prisene

Mer kraft vil også få prisene ned, mener de tre. Enkelte har imidlertid hevdet at særlig i Sør-Norge vil det ikke hjelpe å produsere mer kraft all den tid mye av strømmen havner i Europa – og der norske priser følger de europeiske.

Det er Aasland uenig i.

– Vi må sørge for at vi hele tiden har overskuddskapasitet i kraftproduksjonen vår. Det er nettopp for å stabilisere prisene og for å ha forsyningssikkerhet i tida framover, sier han til NTB.

– Men kraftutveksling er viktig for å sikre næringslivet vårt, understreker han.

I fjor eksporterte Norge i overkant av 25 TWh strøm. Det er nesten dobbelt så mye som det som ble importert, viser SSB-statistikk som Europower har gjennomgått.