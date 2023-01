Kartet viser området Indre salten

276 døde griser etter dyretragedie i Nordland: − Det var sterke inntrykk

Totalt 276 griser er døde etter en dyretragedie i Indre Salten. Politiet mistenker at flere av dem har ligget døde en stund.

Lille julaften fikk politiet melding om en vannlekkasje hos en bonde i Indre Salten i Nordland. Rundt 20 lokale bønder dro til gården for å bidra i arbeidet. Synet som møtte dem beskrives som forferdelig.

– Det var ganske mye vann i låven, og ulike nivåer avhengig av hvor du beveget deg. Det var krevende forhold for dem som var der med flere hundre døde dyr. Det etterlot sterke inntrykk, forteller politistasjonssjef Ronny Borge til VG.

Vannlekkasjen oppsto rundt klokken 12 lille julaften, mens politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 16.40. Flere av dem som deltok i aksjonen arbeidet ut over natten, forteller politistasjonssjefen.

– Kriseteamet i kommunen har jobbet mot dem som drev gården, men også mot de som deltok i aksjonen. Samtlige, bortsett fra én person, deltok på en debrif fjerde juledag, forteller Borge.

Bonde siktet

Gården drives av et par. Politiet har å sikte mannen for brudd på Dyrevelferdsloven, kvinnen har status som mistenkt i saken. Politiet mistenker at dyrene ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn – også før vannlekkasjen oppsto.

– Tilstanden til noen av dyrene tilsier at de har vært døde en stund før lekkasjen, forklarer Borge.

Med nødslakt er det totale antallet døde griser 276. Paret hadde totalt rundt 600 griser.

– Enhver dyretragedie har også et menneskelig aspekt. Det er mennesker som står opp i dette. Noen som driver gården og er veldig preget av dette, sier han.

Strafferammen for å hensatt dyr i hjelpeløs tilstand er inntil ett års fengsel. Om forholdet vurderes som grovt risikerer man inntil tre års fengsel. Man kan også bli fradømt retten til å drive dyrehold.

Bonden har ikke vært avhørt etter at han ble siktet, og har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Dyretragedier

Dette er den tredje dyretragedien som omtales i løpet av kun kort tid.

Etter en bekymringsmelding dro Mattilsynet og politiet til en gård i Trøndelag mandag i forrige uke. Der fant de 200 døde griser.

13. januar ble 100 griser avlive t som følge av skader på en gård i Gudbrandsdalen. Bonden erkjente brudd på Dyrevelferdsloven, og ble ivaretatt av helsevesenet.

– Dette er saker som berører oss veldig sterkt. Det er tragedier for dyrene, men også for bøndene og familien som er involvert, sier bonde og leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming til VG.

Gimming uttaler seg på generelt grunnlag.

– Når man driver husdyrproduksjon og havner i en krise, så får det dessverre altfor ofte konsekvenser for dyrene på gården. Dette er krevende saker. Vi må bli flinkere til å be om hjelp når de får det tøft i livet.

Han forteller at han ønsker å forstå hvordan disse sakene oppsto.

– For mange bønder er gården en selvstendig enhet, og ikke en arbeidsplass med mange kollegaer du kan søke støtte hos. Det er ekstra utfordrende når man ofte driver alene. Å ha et sikkerhetsnett rundt seg er utrolig viktig, sier han.

– Vi ser stor variasjon. Noen har et godt nettverk, mens andre er ensomme i driften

Skrekk-rapport

Mattilsynet avdekket regelbrudd i halvparten av svinebesetningene de besøkte i uanmeldte tilsyn viser en ny rapport som ble publisert i går, ifølge NTB.

Mattilsynet besøkte 582 svinebesetninger i 2021 og 2022, og én av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

– Dette er ikke godt nok. Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringen, må hele nettverket rundt dyreholder bidra, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet i en pressemelding.

– Rapporten avdekker at det er regelbrudd i mer enn 50 prosent av besetningene, og det er ikke godt nok. De fleste regelbruddene gjelder rotemateriale eller strø, og her er næringens tydelige respons at dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Det forventer jeg derfor at næringen tar tak i, uttalte landbruks og matminister Sandra Borch til NTB.