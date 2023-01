INVITERTE SEG SELV: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har invitert seg selv på besøk til studentparlamentet ved UiO – til tross for at han er erklært uønsket.

Uønsket på campus – vil ikke møtes et annet sted

Studentminister Ola Borten Moe (Sp) sier han vil møte studentparlamentet – men bare hvis han får komme på besøk.

Like før jul inviterte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) et brev til studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), hvor han seg selv på besøk for å diskutere studentpolitikk og velferdsordninger.

I brevet skriver han:

«Jeg vil gjerne komme på møte hos dere for å diskutere norsk studentpolitikk og velferdsordninger når det måtte passe dere.»

Det skjedde etter at studentparlamentet vedtok at ministeren var «persona non grata» – altså uønsket på besøk i lokalene deres på campus.

VIL IKKE HA BESØK: Studentparlamentsleder ved UiO Oline Sæther ønsker gjerne å møte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) – men vil ikke ha ham på besøk.

Oline Sæther, leder ved Studentparlamentet ved UiO, fortalte til Universitas før jul at studentene opplever å ikke bli prioritert, og at vedtaket er et uttrykk for denne frustrasjonen. Det er blant annet saker som økt studiestøtte og gratisprinsippet i høyere utdanning studentene mener statsråden ikke har levert på.

Ønsker å møtes

Likevel understreket Sæther at de gjerne møter statsråden et annet sted for å diskutere problemstillingene.

Les også Bergensstudentene gjør som i Oslo: Erklærer Borten Moe for uønsket Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen har mandag kveld vedtatt å erklære forsknings- og høyere…

Nå blir ikke de to partene enige om møtested.

– Vi ønsker å møte ministeren, men det opprinnelige vedtaket har vært tydelig på at Studentparlamentet mener han ikke er velkommen på universitetet, sier studentparlamentsleder Oline Sæther til VG, og legger til:

– Hvis det at møtet må finne sted utenfor UiO gjør at han ikke opprettholder hele invitasjonen, syns vi det er spesielt.

– Utfordrende å ikke få et klart svar

Hun sier at de har forsøkt å få en skriftlig bekreftelse på at ministeren ikke vil møte dem noe annet sted, men at svarene har vært vage.

– De vil ikke svare direkte at invitasjonen ikke står ved lag lenger, men sier heller at de gjerne møter oss på universitetet. Det syns vi er spesielt, og vi forstår ikke helt hvorfor, sier Sæther.

– Hvordan opplever dere at kommunikasjonen med Ola Borten Moe er nå?

– Det er utfordrende å ikke få et klart svar. Han tok initiativ til å møtes, men når vi svarer med forslag om datoer, og svarer så ryddig og godt som vi kan, får vi bare vage og unnvikende svar tilbake.

Les også Å snakke med Ola Borten Moe er som å snakke til en vegg Ola Borten Moe er kjent som en som kaller en spade for en spade. I kronikken i VG onsdag 14.

– Har dere forståelse for at kommunikasjonen har blitt vanskeligere som følge av vedtaket deres?

– Vi mener det er et premiss som har ligget til grunn siden før invitasjonen kom, og vi skjønner ikke helt at det kommer overraskende på at vi ikke vil møte ham på campus. Ønsker han virkelig å møte oss for dialog, er det rart at møtestedet skal ha så mye å si.

– Tilbudet står ved lag

VG har stilt statsråd Ola Borten Moe en rekke spørsmål for å oppklare om han er villig til å møte studentparlamentet et annet sted enn på UiO. Hans politiske rådgiver Signe Bjotveit (Sp) svarer på e-post:

– Tilbudet om å komme på besøk til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo for å diskutere studentpolitikk og velferdsordninger står ved lag. Vi er alltid åpne for å møte studentene ved våre forskjellige institusjoner når vi er på reise, og vi mener det er riktig og ryddig at vi gjør det på samme måte med UiO-studentene.

Hun legger til at studentparlamentet er velkomne til å ta kontakt hvis det passer bedre for dem ved en senere anledning.

– Vi har god og tett dialog med studentene, og har jevnlige møter med NSO (Norsk studentorganisasjon, journ.anm.), senest i dag. NSO er studentenes øverste organ, og det er helt naturlig at de er vår hovedkontakt inn til studentene.