Forsvareren til terrorsiktet til VG: Vil at E-tjenestens lokaler ransakes

Forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour sier E-tjenesten ikke har levert ut all dialog de hadde med en islamist i forkant av terrorangrepet før Pride i fjor. I et brev ber han politiet etterforske E-tjenesten og vurdere å ransake kontorene deres.

– Jeg er dypt bekymret over det jeg leser i meldingene, og det får meg til å stille spørsmål om denne terroraksjonen hadde blitt utført 25. juni, om det ikke hadde vært sånn, sier advokat Marius Dietrichson.

VG har forelagt påstandene for E-tjenesten, som ikke har noen kommentar.

Dietrichson forsvarer terrorsiktede Zaniar Matapour. Meldingene han snakker om er dialog mellom en islamist og en agent for Etterretningstjenesten i dagene før terrorangrepet 25. juli i fjor, hvor to mennesker ble drept og 24 andre fikk skader.

VG skrev torsdag om hvordan Etterretningstjenesten og PST kom på sporet av terrorangrepet i dagene forut for hendelsen. Det skjedde ved at en agent for Etterretningstjenesten utga seg for å være leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) og snakket med en islamist som fortalte om planer om et angrep mot Skandinavia.

PST jobbet fremdeles med å vurdere informasjonen og snøre sammen nettet da Zaniar Matapour gikk til angrep i Oslo sentrum.

Forsvarer: E-tjenesten har ikke delt alt

Som Matapours forsvarer har Dietrichson tilgang på meldingene mellom islamisten og agenten som Etterretningstjenesten har delt videre med politiet, som håndterer etterforskningen.

Han har et forbud mot å fortelle hva som står i dem og vil derfor ikke si om dette. Men han er klar på at han og politiet ikke har fått se alle meldingene.

– Det kan jeg se av meldingstrafikken, sier Dietrichson.

Dietrichson mener den dialogen han kan se, er nok til å stille spørsmål ved om hendelsen ble provosert frem.

– Jeg er derfor dypt, dypt bekymret når jeg leser disse meldingene.

Derfor mener han all dialogen må frem.

– Dette må undersøkes. E-tjenesten sitt standpunkt så langt har vært at de ikke vil etterkomme ønsket om å svare på flere spørsmål.

Spørsmålet om hendelsen i noen grad ble provosert frem, vil kunne ha betydning for en eventuell straff for Dietrichsons klient.

Hvis en domstol kommer til at myndigheten har provosert frem en hendelse på ulovlig vis, kan det gjøre at en tiltalt frifinnes, selv om domstolen kommer til at vedkommende har begått den straffbare handlingen.

Men Dietrichson sier at det foreløpig er et underordnet poeng.

– Det er ikke bare det det handler om. Det handler om noe mye større. Det handler om å vite om staten har vært involvert i den tragiske hendelsen som fant sted 25. juni.

Dietrichson forteller at han 6. januar i år sendte et brev til Oslo politidistrikt, som har ansvar for etterforskningen.

Der ber han om at politiet etterforsker Etterretningstjenesten som mulig medvirker.

Han foreslår også ulike metoder politiet kan bruke for å få meldingene fra Etterretningstjenesten, enten ved å kreve dem utlevert eller ved å gå til ranssaking av lokalene deres.

– Hvis ikke de utleverer meldingene frivillig, så bør politiet utøve tvangsmidler overfor E-tjenesten.

E-tjenesten: - Deler all relevant informasjon

Etterretningstjenesten har tidligere sagt de ikke ønsker å kommentere operative forhold i saken, men har likevel gitt følgende kommentar til VG:

– Det må ikke herske noen tvil om at E-tjenesten deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv. Det har vi også gjort fortløpende og uten forsinkelse med PST i denne saken, har Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten sagt til VG.

E-tjenesten sier også at de ikke holdt tilbake for at terrorvarselet kunne bli delt med Oslopolitiet.

–Vi har heller ikke lagt begrensninger på deling med Oslo politidistrikt, sier Bjergene.