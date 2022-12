SENDT I FENGSEL: Politiet i Agder vedgår at mannens sak ikke ble behandlet i tråd med loven. Statens innkrevingssentral vil ikke kommentere den konkrete saken.

Trodde han hadde betalt boten sin – måtte i fengsel

BERGEN (VG) En sørlending i 20-årene sonet ti dager i fengsel, selv om han hadde betalt inn penger for boten han hadde fått. Det skjedde fordi pengene ble brukt til å dekke et annet krav mannen hadde mot seg.

I september i år varslet Riksadvokaten at norsk politi har fulgt en ulovlig praksis når personer som ikke har betalt bøtene sine har blitt innkalt til soning.

22 personer ble løslatt fra fengsel samme dag saken ble kjent. En omfattende kartlegging pågår for å avdekke omfanget.

Foreløpig resultater viser at over 4000 personer har sonet bøtestraff etter at sakene deres er blitt feilbehandlet de siste syv årene.

I november skrev VG om en rusavhengig kvinne som ble løslatt fra fengsel allerede for fem år siden. Hun hadde ikke råd til å betale bøtene sine. Etter å ha sonet i ni dager konkluderte politiet med at det likevel ikke var lovlig å fengsle henne.

BLE LØSLATT: Denne kvinnen ble innkalt til 87 dagers bøtesoning i 2017, men ble løslatt etter ni dager. Politiet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å fengsle henne.

Restgjeld på 6154,73 kroner

Nå viser det seg at politiet også har fengslet en person som faktisk har betalt inn penger for å innfri en bot.

Mannen fikk en bot i 2015, men betalte ikke hele boten. To år senere ble han dømt til å betale erstatning i en annen sak.

Da han skulle betale resten av boten i 2018, brukte staten pengene til å betale ned på erstatningskravet han hadde mot seg – i stedet for å slette boten hans.

VG har snakket med mannen, som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. Dette skjedde i saken hans:

I 2015 fikk mannen en bot på 10.000 kroner for brudd på regnskapsloven – eller 20 dagers fengsel dersom han ikke betalte (subsidiær fengselsstraff).

I perioden 2015–2017 betalte han deler av denne boten.

I januar 2017 ble han dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder for grovt bedrageri. Han ble også dømt til å betale 500.000 kroner i erstatning og 70.000 kroner i inndragning.

Mannen ble prøveløslatt 4. oktober 2018 – etter å ha sonet 22 måneder av bedrageridommen. Han begynte i fast jobb umiddelbart etter løslatelsen.

I 2018 var det fortsatt 6154,73 kroner i restgjeld på boten fra 2015.

Kort tid etter prøveløslatelsen fikk han et varsel fra Statens innkrevingssentral (SI) om at han måtte betale det resterende beløpet på boten, for å unngå at å bli sendt til soning.

VG har sett kopi av brevet fra Statens innkrevingssentral (SI), som er datert 5. november 2018.

«Hvis du ikke betaler, vil Agder politidistrikt kalle deg inn til å sone disse bøtene».

– Jeg ringte Statens innkrevingssentral, og avtalte at jeg skulle betale dette på første lønningsdag i slutten av oktober. Det gjorde jeg også, sier mannen, som i dag bor i utlandet.

Etter to uker fikk mannen likevel innkalling til bøtesoning.

Den opprinnelige straffen var på 20 dager. Siden deler av boten allerede var betalt, måtte han sone kun ti dager.

– Da jeg begynte å nøste i saken viste det seg at SI hadde tatt de innbetalte pengene som skulle dekke boten, og manuelt flyttet disse pengene til erstatningskravet. Resultatet ble at boten fremdeles sto ubetalt, sier han.

VG har også sett kopi av brevet fra Statens innkrevingssentral, som er datert 26. november 2018. Der bekrefter etaten at pengene er mottatt og sendt til erstatningsmottageren – og dermed ikke brukt til å gjøre opp boten.

«Disse pengene ble mottatt her 02.11.18 og ble utbetalt i en uoppgjort erstatningssak. Derfor må bota betales for å unngå soning».

Mannen sier han fikk beskjed om at han for å unngå bøtesoning først måtte gjøre opp erstatningskravene, før han kunne betale boten.

– Resultatet ble at jeg som nylig løslatt, og i fersk jobb, var nødt å be min nye sjef om fri i ti dager for å sone denne tåpelige boten som jeg altså hadde betalt. Det var ikke en hyggelig start på livet i frihet.

Info Dette sier loven Bøter og andre pengekrav som er tilkjent i en offentlig straffesak, innkreves av Statens innkrevingssentral med mindre departementet bestemmer annet. Det samme gjelder erstatning og andre pengekrav som er tilkjent en fornærmet eller en annen skadelidt i en offentlig straffesak, dersom den berettigede ønsker det. Bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrding, skal fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraffen når den botlagte har evne til å betale boten eller allmenne hensyn tilsier det. Vedtak om soning treffes av politiet. (Utdrag fra straffeprosessloven paragraf 456. Kilde: Lovdata). Vis mer

Mannen har fritatt Statens innkrevingssentral fra taushetsplikten, og VG har stilt etaten flere spørsmål om saken.

Statens innkrevingssentral er underlagt Skatteetaten. De viser til taushetsplikten og skriver i en e-post at de ikke kan kommentere enkeltsaker eller gi konkrete opplysninger om enkeltpersoner eller virksomheter.

– På generelt grunnlag kan vi si at kan en skyldner som er under frivillig innkreving, med flere krav, selv kan velge hva en innbetaling skal dekkes mot. Dersom ikke riktig KID-nummer brukes, vil innbetalingen gå til dekning av eventuelle andre krav som har høyere prioritet etter dekningsloven, skriver avdelingsdirektør Anita Gjesbakk i Skatteetaten i en e-post til VG.

VG har sett dokumentasjon på at Statens innkrevingssentral har oppgitt flere ulike KID-numre i brev de har sendt til mannen fra 2015. I en faktura på boten datert 1. desember 2015 er det brukt ett KID-nummer. I purring på boten datert 30. desember samme år er det brukt et annet KID-nummer.

I et varsel sendt 16. mai 2018, med tittelen «Du skylder oss fortsatt penger», er det brukt et tredje KID-nummer, som er knyttet til tre ulike krav. Det er dette KID-nummeret mannen brukte da han betalte restbeløpet på boten, viser dokumentasjon VG har sett.

– At de holder på å bytter KID-nummer på samme sak i hytt i pine gjør det veldig komplisert å nøste i, sier mannen til VG.

KREVER INN: Anita Gjesbakk er avdelingsdirektør i divisjon innkreving i Skatteetaten. Hun sier Skatteetaten har forståelse for at gjeldsbelastning i forbindelse med soning kan være vanskelig å håndtere. .

Gjesbakk understreker at hun svarer på generelt grunnlag om bruken av KID-numre.

– Statens innkrevingssentral har mange ulike krav til innkreving og flere av disse er rentebærende/gebyrbelagt ved forsinket betaling (purring). Våre systemer genererer KID-nummer automatisk og unikt for hver faktura, purring og varsel for å identifisere innbetalinger.

Hun skriver at dersom en innbetaling skal dekke et spesifikt krav må det unike KID-nummeret som fremgår av denne fakturaen eller purringen benyttes. Informasjon om korrekt KID-nummer på hvert krav er tilgjengelig på våre nettsider, påpeker hun.

Gjesbakk skriver at de ser at det kan være utfordrende med ulike KID-nummer.

Hun sier deres løsninger bygger på at hvert krav og purring har unike KID-nummer, mens årlig varsel har et felles KID-nummer for alle kravene til innkreving.

– Vi er avhengig av korrekt bruk av disse numrene for å kunne identifisere hvilket krav de innbetalte pengene skal dekkes mot.

SLO ALARM: Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg har i en pressemelding beskrevet situasjonen om politiets bøtesoningspraksis som «alvorlig og sterkt beklagelig».

Politiadvokat Jan Are Amundsen i Agder politidistrikt skriver i en e-post til VG at de finner grunn til sterkt å beklage at bøtesoningsanmodningene fra Statens innkrevingssentral også i Agder politidistrikt ikke er blitt korrekt behandlet i henhold til straffeprosessloven.

– Hva tenker Agder politidistrikt om at en person må sone ti dager i fengsel for en bot som allerede er betalt?

– I denne saken har Statens innkrevingssentral (SI), som alltid, sendt en anmodning til politidistriktet om soning av bøter som det ikke har vært mulig å inndrive. Den anmodningen forholder politidistriktet seg til. Politiet har ingen myndighet med hensyn til forvaltningen av penger som enkeltpersoner betaler inn til SI. Innkreving av bøter er SI sitt ansvar.