Dette bildet er tatt med Statens vegvesens veikamera ved E18 Østerholtheia i Agder rett over klokken 07.00 den 21. november.

Farevarsel: Kan komme opptil 30 centimeter snø

Store mengder snø er ventet i Agder, samtidig som gråværet fortsetter på Østlandet.

Meteorologisk institutt har sent ut gult farevarsel for snø i deler av Agder fra mandag ettermiddag.

– Det kan komme opptil 30 centimeter snø. Den har allerede begynt å komme, men man venter på den største mengden senere i dag, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingvild Villa, til VG.

Mandag morgen var det mange trafikkulykker i Sør-Øst. Fra flere av ulykkesstedene ble det meldt om glatte veibaner.

– I morgenrushet kan været ha kommet som et sjokk, men det kan også by på utfordringer utover dagen og på tirsdag, sier Villa.

Også i Sverige sliter de mandag med vinterværet – se video av sjeldent værfenomen:

– Ikke lovende

Videre forteller Villa at det kan komme snø over hele Øst- og Sør-Norge, men at det ikke er snakk om de store mengdene.

I forrige uke skrev VG at øst- og sørlendinger opplevde Norges gråeste og tristeste vær, uten særlig med sol. Ifølge Villa er det ingen bedring i sikte.

– Det ser ut som det blir litt av og på med nedbør inn mot helgen. Det ser ikke lovende ut for de som vil ha en finere høst – det blir overskyet vær, sier Villa.

Hun forteller imidlertid at det skal bli mildere langs kysten på Østlandet fra og med tirsdag kveld.

Statens Vegvesen med klart råd – se video:

Kaldt i lavlandet, varmt i høyden

I Nord-Norge er det nå et inversjonslag, som skaper et lite værfenomen hvor temperaturen er lavere i lavlandet enn i høyden.

– Dette er blant annet på Finnmarksvidda. Karasjok hadde rundt 26 minusgrader i formiddag. På fjellet Iškoras (591 moh.), som ligger 20 kilometer fra Karasjok, var det 2,6 minusgrader, forteller Villa.

Hun sier at inversjonslaget gjør at kaldluften blir liggende lavere enn normalt.

Flere i Nord-Norge kunne søndag kveld observere vakkert nordlys:

Mulig nedbør i vest

På Vestlandet og i Trøndelag har været den siste tiden vært langt bedre enn på Øst- og Sørlandet, en trend som trolig fortsetter.

– På Vestlandet har de hatt ganske fint vær, og det ser ut til å holde seg utover dagen og i morgen. Der blir det nok ikke snø, men perioder med pent vær og skyer, sier Villa.

Hun forteller at det også er «veldig fint» i Trøndelag og nordover.

– Et høytrykk har ligget lenge, som gir klarvær. Det er kun øst i Finnmark at det ligger en del lave skyer – det gir grått vær og enkelte byger, sier Villa.

Noe som kanskje er en mer nedslående melding for vestlendingene er at det er mulig det kommer mer nedbør til helgen.

– Det samme gjelder for Trøndelag, men nedbøren lar vente mer på seg der, sier Villa.

Til slutt presiserer Villa at det er viktig at man er forberedt og kjører etter forholdene, nå som vinteren ser ut til å nærme seg med stormskritt.

– Se ut vinduet før du setter deg i bilen. Ha riktig dekk og utstyr, sier Villa.