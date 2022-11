OSLO: Skyene har stort sett skygget for solen den siste tiden. Bildet er tatt i desember 2021.

– Vestlandsvær på Østlandet

Vintermånedene kan føles tunge for mange – kanskje spesielt for øst- og sørlendinger, som har landets gråeste vær om dagen. Værgudene har ingen planer om mer sol, forteller meteorolog.

Den 12. november var det femten grader og solen skinte i Oslo, men ellers har starten på vinteren stort sett vært tung og mørk i hovedstaden, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, til VG.

– Vi får mye østavær, og da blir det mye gråvær og tåke. For noen år siden var det en lignende, opphengt værsituasjon – da får vi vestlandsvær på Østlandet, sier Wiberg.

Meteorologen forteller at gråværet trolig kommer til å fortsette til utover i neste uke.

– Vinden kan klare å blåse bort noen skyer, men stort sett vil det ligge skyer over Østlandet. Det kan bli gliper i skydekket på fredag, men det er ikke langvarig. Det blir nok mye grått og økt sjanse for nedbør også i neste uke, sier Wiberg.

SURT OG GRÅTT: Meteorolog Siri Wiberg forteller at vi ikke kan vente bedre vær på Øst- og Sørlandet med det første.

Gult farevarsel

Wiberg forteller per tirsdag kveld at været kun er spesielt dårlig Østafjells, for på Vestlandet og i Nord-Norge er det ventet fint vær i tiden som kommer.

– Det er mye vind på Vestlandet, men det er lite skyer både der og i nord, sier Wiberg.

Meteorologisk institutt melder at det i Møre og Romsdal er ventet sterk kuling med vindkast på 27 til 30 meter per sekund frem til torsdag. Derav har de sent ut gult farevarsel for kraftige vindkast.

Det blir kaldere

Til helgen blir det kaldere luft i Sør-Norge, sier Wiberg. Samtidig melder Meteorologisk institutt at kuldegradene kommer til å bite seg fast i indre strøk av Troms og Finnmark.

Denne kulden kan imidlertid komme til å spre seg over hele landet. I en annen Twitter-melding skriver Meteorologisk institutt at «russerkulden kommer!».

– Kald luft fra øst senker temperaturen både hos oss og lenger sør i Europa mot helgen, skriver Meteorologene.

Wiberg forklarer at det ligger et høytrykk over Skandinavia. Et høytrykk med sentrum i nærheten av Trøndelag.

– Det setter opp fralandsvind i nord, så der og i vest blir det fint vær. Østavinden tar med seg skyer til Sør- og Østlandet, sier Wiberg.

Hun forteller at hun ikke er noe glad i kald og mørk vintertid.

– Jeg gleder meg sånn til at solen snur, som er rundt den 21. eller 22. desember, sier Wiberg.

