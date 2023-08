FERIE PÅ FIRE HJUL: Bo billig? Bobileier Kjell-Ivar Kristiansen (54) viser vei. Her sammen med kona Astrid Thorbjørnsen (58) og hunden Giggs (6).

– For godt til å være sant!

Det beste i livet er gratis, mener bobileier Kjell-Ivar Kristiansen (54).

Kortversjonen En bobilplass kalt Langsanden, ca. 10 mil sør for Bodø, blir hyllet som Norges beste og billigste av bobileier Kjell-Ivar Kristiansen.

I motsetning til andre bobilplasser som tar opp mot 1000 kroner for 24 timer, er denne plassen helt gratis.

Kommunalsjef for plan og samfunn i Gildeskål kommune, Merethe Skille, forteller at de får besøk fra hele verden og at tilbakemeldingene er veldig positive. Vis mer

VG har denne sommeren omtalt både en og to bobilplasser som kniver om en uoffisiell førsteplass i norgesmesterskapet i dyreste bobilparkering.

Sjølyst Marina krever 625 kroner døgnet – uten dusj og stabil strøm inkludert.

På bobilparkeringen i Reine i Lofoten har enkelte måtte punge ut med 1035 kroner for 24 timer.

På motsatt ende av skalaen finner vi en skjult perle i nord, skal vi tro bobileier Kjell-Ivar Kristiansen.

Langsanden, som ligger ca. 10 mil sør for Bodø, byr nemlig på en 2 kilometer lang sandstrand.

LANGSANDEN NORD PÅ SANDHORNØYA: – Høye fjell, lave skuldre – og en av landets største strender, skriver Gildeskål kommune på sine nettsider. Stedet er også lett tilgjengelig med båt.

Men det er ikke den eneste grunnen til at Kristiansen og kona ferierer her sommer etter sommer.

– Den skiller seg ut ved at den er gratis!

Langsanden kan skilte med parkeringsplass for bobil og campingvogn, samt servicebygg med dusj og toaletter til den nette sum av null.

Det er ikke er strømuttak eller tømmestasjon her, opplyser Gildeskål kommune på sine nettsider.

Det er kommunen som drifter og finansierer tilbudet.

1 / 2 GOD PLASS: På Langsanden er det sjelden kamp om plassene, mener bobileier Kjell-Ivar Kristiansen. SERVICEBYGG: Her inne kan besøkende benytte seg av både dusj og toalett - helt gratis. forrige neste fullskjerm GOD PLASS: På Langsanden er det sjelden kamp om plassene, mener bobileier Kjell-Ivar Kristiansen.

– Fantastisk!

– Du finner ingen andre plasser i Norge som denne. Det er for godt til å være sant, sier Kristiansen til VG.

Han forteller at det aldri er noe problem å få plass, da parkeringsplassen er «diger».

– Det er jo helt fantastisk!

Kristiansen er født og oppvokst i Gildeskål. Nå bor han i Bodø.

– Ser vi at det er meldt fint vær setter vi oss bak rattet og kjører til Langsanden. Det er norsk sommer på sitt beste, konstaterer han.

Har du spist Norges dyreste softis, overnattet på Norges billigste gjestehavn eller på andre måter opplevd prissjokk på årets sommerferie? Kontakt VGs journalist her.

SJØ OG FJELL: Det er også fine gressletter for telting i bakkant av stranden.

Besøk fra hele verden

Merethe Skille er kommunalsjef for plan og samfunn i Gildeskål kommune. Hun forteller at kommunen har et ønske om å ta vare på plassen, tiltrekke seg turister og være et attraktivt sted å besøke.

– Tilbakemeldingene er veldige positive både på anlegget og den fantastiske stranden, sier hun til VG.

Gildeskål kommune har i underkant av 2000 innbyggere, ifølge SSB.

Men Skille opplyser at Langsanden får besøk fra hele verden.

– De setter stor pris på at det er så rent, ryddig og ordentlig på denne plassen. Mange av de som besøker stranden kommer tilbake år etter år.

– Hvordan finansieres tilbudet?

– Anlegget er bygget av kommunen, og vedlikeholdes av kommunen. Det er ingen ekstern finansiering av anlegget, forklarer Skille.

VELKOMMEN: En hilsen fra Gildeskål kommune møter besøkende.

