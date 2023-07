IKKE KAKESTEMNING: I løpet av den siste uken har Bjørnar Moxnes trukket seg som Rødt-leder. Marie Sneve Martinussen har tatt over ledervervet.

Mímir Kristjánsson om solbrille-tyveriet: − Det var en uforklarlig og en sveiseblind tabbe

Rødt-profil Mímir Kristjánsson snakker ut i en ny podkast-episode om hvordan det har vært å være Rødt-politiker den siste måneden, etter at Bjørnar Moxnes stjal et par solbriller på Gardermoen.

Kortversjonen Rødt-politiker Mímir Kristjánsson deler sine tanker om Bjørnar Moxnes' solbrille-tyveri i bonusepisode av podkasten «Mímir & Marsdal».

Kristjánsson mener det vil vært vanskelig for Moxnes å gjøre comeback som partileder etter skandalen, og antyder at selve tyveriet var verre enn løgnene i etterkant.

Kristjánsson tviler på teorien om at Moxnes er en profesjonell butikktyv.

Kristjánsson roser Moxnes for å ha bygget opp et «arbeideristisk parti» med bred appell. Vis mer

I bonusepisoden til podkasten Mímir & Marsdal, snakker de ut om det etter hvert mye omtalte solbrille-tyveriet på Gardermoen.

Navnet på episoden, «Snakker ut om Moxit», forklarer hva innholdet i den 46 minutter lange episoden handler om.

I episoden som ble sluppet onsdag, fikk tidligere Rødt-leder Bjørnar Moxnes gjennomgå, men samtidig anerkjennelse for den jobben han har gjort som Rødt-leder gjennom elleve år.

– Jeg vil på ingen måte bagatellisere den karakterbristen, eller karakterkrakket, som kom til syne med solbrillegate. Men det føltes nødvendig å minne om at dette er den mest nyskapende partilederen på den sosialistiske venstresida det siste halve århundret, sier Marsdal til VG om podkast-episoden.

Mímir Kristjánsson har ikke ønsket å utdype noe av innholdet i podkasten overfor VG.

SKJEBNESVANGERT: Dette øyeblikket har vært mye omtalt denne sommeren. Nå har partikollega Mímir Kristjánsson diskutert saken i sin podkast med Magnus Marsdal.

– Vanskelig å komme tilbake

På innledningsspørsmålet fra podkast-makker Magnus Marsdal, leder i tankesmien Manifest ManifestForeningen Manifest Analyse, også kalt Manifest Tankesmie, er en norsk, venstreorientert tankesmie som ble startet i 2009., så tror ikke Mímir Kristjánsson at Moxnes avskjed som partileder, var det eneste alternativet:

– Men det er klart det ville vært veldig vanskelig å komme tilbake. Det ville tatt lang tid, svarer Rødt-profilen.

Selv tror Kristjánsson det er mulig å reise seg fra alle politiske skandaler, og nevner flere eksempler.

– Men det var vel ikke det han var interessert i, fastslår Rødt-Mímir.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Bjørnar Moxnes for en kommentar, uten hell.

FERDIG: Bjørnar Moxnes trakk seg mandag denne uken som partileder for Rødt. Han fortsetter som stortingsrepresentant.

Tyveriet verre enn lyvingen

Kristjánsson retter deretter en pekefinger mot mediene. Han mener det er kriminaliteten til Moxnes som var det verste, og ikke løgnene og bortforklaringene i etterkant.

– Om du har gjort noe galt, så er problemet at du har gjort noe galt. Ikke at du har håndtert det feil.

– Mener du Moxnes har vært en prektig type, og at det plager ham her, spør Marsdal.

– Ja, det vil jeg si. Men på hvilken annen måte skulle han ha vært da? Han stjal, og det er alvorlig.

Selv forstår Rødt-profilen at den tidligere Rødt-lederen slet med å håndtere saken.

– Han har hatt panikk på Gardermoen, det er det ingen tvil om. Det er jeg ikke usikker på.

Trodde det var en spøk

Selv var Rødt-profilen i vakre omgivelser i Lofoten, da nyheten om Moxnes-tyveriet sprakk i Romerikes Blad.

– Jeg fikk en melding fra han om at det kommer en pinlig sak, men det var jo før han begynte å fortelle hele sannheten om det. Da forklarte han det som et «halvtyveri», han hadde jo fått forelegg og sånt, det fikk jeg informasjon om, men det var liksom litt sånn uten viten og vilje.

Kristjánsson trodde først det hele var en «køddesak». Han valgte likevel å slå på tråden til den tidligere Rødt-lederen, for å forhøre seg om hvordan det sto til.

– Så kom det fram samme kvelden, når han la ut Facebook-innlegget, om at han tok av lappen før han la dem i bagen, da skjønte jeg «fy faen, dette er galt».

BLE VARSLET: Men kanskje ikke om alt, antyder Kristjánsson i podkast-episoden.

Utelukker at han er en proff butikktyv

– Hvorfor i alle dager skal han rappe solbrillene, hvis han absolutt skal ha dem, undrer Marsdal, og tror mange flere enn han lurer på akkurat det spørsmålet.

– Jeg har ikke noe los på det. Men som jeg kjenner Bjørnar, så tror jeg ikke han vet det helt selv, så dermed er det jo litt vanskelig å bedømme.

Stavanger-mannen tror derimot ikke noe på særlig èn teori flere i befolkningen har lansert:

– Det lanseres jo flere forskjellige teorier. En av de er jo at han er en slags profesjonell butikktyv, men altså hvis du er det, så stjeler du ikke på det mest overvåkede stedet i Norge. Så det tror jeg vi kan utelukke med en gang.

– Det var en uforklarlig og en sveiseblind tabbe, som ikke virker karakteristisk, og det er vanskelig å forklare det. Derfor er det så jævlig uforklarlig når folk skal stemple det som at «sånn er han», sier Kristjánsson.

PROFF ELLER AMATØR?: Mímir Kristjánsson tror ikke partikollegaen er en profesjonell butikktyv, slik noen har antydet i sosiale medier.

Gir Moxnes skryt

Både Kristjánsson og Marsdal skryter av hva Moxnes har fått til med Rødt, og førstnevnte mener at han har bygd opp et «arbeideristisk parti», som har fått en bred appell over hele landet.

– Er byggverket så solid som dere innbiller dere? spør Marsdal sin podkast-makker.

– Nei, det er kanskje ikke det. Men det er vel mer indre enn ytre uro, for å si det sånn. Alle de menneskene som har jobbet i Rødt de siste årene, har jobbet på Team Bjørnar. Så internt i Rødt er det nok mye mer uro enn det man gir uttrykk for, det tror jeg.

– Du merker det litt på Marie også, som jeg for all del håper at fortsetter som leder, så er ikke denne måten drømmesituasjonen hennes å overta Rødt på, sier Kristjánsson.

NY SJEF: Marie Sneve Martinussen blir ny Rødt-leder. – Ingen i Rødt har bedt meg være sjelesørger eller hobbypsykolog – de har bedt meg være partileder, har hun selv sagt til VG om hennes nye rolle i partiet.

– Hva er kjernen å bygge videre på for Rødt og venstresida?

– Hovedregelen er vel å ikke stjele og ikke lyve, sier Mímir og ler.