Ørland-drapet: Mann i 30-årene pågrepet

En mann ble onsdag pågrepet og siktet i forbindelse med drapet på en kvinne i Ørland i Trøndelag.

Det melder Adresseavisen.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret vil ikke si hva mannen er siktet for, men sier at mannen ikke er siktet for drap eller medvirkning til drap, skriver avisen.







Politiet jobber torsdag med å avklare mannens rolle i saken.

– Hva er bakgrunnen for pågripelsen?

– Bakgrunnen er funn vi har gjort i etterforskningen av drapssaken. Vedkommende er knyttet til siktede i drapssaken. I den forbindelse er det foretatt en pågripelse, svarer politiadvokat Aftret til avisen.

Videre opplyser politiet at det vil bli tatt en vurdering i løpet av dagen om mannen skal bli begjært varetektsfengslet.

Politiadvokat Aftret forteller til Dagbladet at den nye siktelsen er rettet mot en mann i 30-årene.

Fra før er ektemannen til den avdøde kvinnen siktet for drap. Vedkommende har nektet straffskyld.

DREPT: Politiet mistenker May Irene Eliassen (73) ble forgiftet av ektemannen. Politiet går ut med bilde av Eliassen i samråd med de pårørende.

Forgiftningssak

May Irene Eliassen (73) trodde at noen ønsket å ta livet av henne da hun ble innlagt på sykehus med mulig forgiftning i februar.

29. juni ble Eliassen funnet død hjemme i Ørland kommune i Trøndelag.

4. juli ble ektemannen hennes pågrepet og siktet for drap.

ETTERFORSKES: Fosna-Folket fotograferte krimteknikere i arbeid på stedet.

Onsdag ble det kjent at siktelsen er nå utvidet til å gjelde også forsøk på drap ved forgiftning.

– Politiet kan informere om at dødsårsaken antas å skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling, sa Aftret til VG tidligere.

Ektemannen har torsdag samtykket til fire nye uker i varetekt.

Ektemannens forsvarer, Jon Reidar Aae, forteller til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene.

– Hans oppfatning er den samme som tidligere. Han har i avhør forklart seg om den første episoden i februar, og erkjenner ingen delaktighet eller skyld i hverken det som skjedde den gang eller i juni, sier Aae onsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post