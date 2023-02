BLOMSTERHAV: Slik så det ut ved utestedene i Oslo sentrum som ble rammet av terroren i fjor sommer.

Terrorekspert om E-tjenestens meldinger: Vanlig å operere med «honeypots»

E-tjenesten har fått hard kritikk etter at det ble kjent hva slags meldinger de sendte til en islamist før Oslo-terroren. Alle land opererer med lokkeduer, sier terrorekspert Magnus Ranstorp.

– Alle lands etterretningstjenester opererer med såkalte honeypots og lokkeduer – det er slik de får fram etterretningsspor, sier terrorforsker Magnus Ranstorp ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

En såkalt honeypot – honningkrukke på norsk – er en person eller en ting som er attraktiv for kriminelle. Det kan være en person som utgir seg for å være en annen, eller for eksempel et nettsted for kriminelle, men som er kontrollert av myndighetene.

Info Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og 24 ble skadet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

E-tjenesten forsøkte å lure de som planla terrorangrepet i en hemmelig chat.

Opplysningene agenten mottok, gjorde at alarmen gikk. E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men PST varslet ikke Oslo-politiet før angrepet.

I september ble to menn pågrepet og fengslet i Norge for å ha medvirket til terroren. Rett før ble Arfan Bhatti, som var i Pakistan, siktet for terror og etterlyst. Han er nå fengslet i Pakistan og norske myndigheter vil ha ham utlevert til Norge. Vis mer

Terrorforskeren har lest VGs avsløringer mandag, om kommunikasjonen som Etterretningstjenesten hadde med personene som planla det som endte med å bli terroraksjonen under Pride-festivalen i Oslo. Han reagerer sterkt på kritikken som kommer mot etteretningstjenestens agent.

– Det er hårreisende virkelighetsfjernt å tro at e-tjenesten ikke gjør slike saker. Dette er en helt tom kritikk.

SPESIFIKK: – Jeg synes PST vanskelig kan si at informasjonen de fikk var uspesifikk dersom e-tjenesten hadde kontakt med en navngitt person, mener den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

I mandagens artikler avslørte VG hvordan e-tjenestens agent snakket med bakmennene for terrorhandlingen.

Agenten skal ha sagt at terroraksjonen måtte gjennomføres på en god måte, stor skade og dypt inntrykk på de vantro.

Dette reagerte flere på:

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) sa til VG at E-tjenesten «må forvente å forholde seg til at handlingene deres kan få konsekvenser». Oslo Pride ba om granskning av E-tjenesten, og EOS-utvalget undersøker det som skjedde 25. juni.

Marius Dietrichson, forsvarer for Matapour, mente at terroristen og bakmennene hadde fått sin velsignelse fra e-tjenesten gjennom hva agenten skrev.

Han fikk støtte fra flere.

– Ut fra korrespondansen kan se ut til at angrepet ikke ville funnet sted uten E-tjenestens involvering, sa advokat Victoria Holmen, forsvarer for en av de andre siktede i saken.

Eksperter VG har snakket med, roser derimot agentens kommunikasjon med bakmennene for terroraksjonen.

– For meg er det tydelig at agenten forsøkte på hale ut tiden ved å si at aksjonen måtte planlegges ordentlig. Han forsøkte å trenere aksjonen samtidig som han forsøkte å hente ut informasjon, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved forsvarets skole til VG.

Han sier det fremstår som Etteretningstjenesten hadde identetiten til den mistenkte bakmannen.

– Jeg kjenner ikke detaljene, men det er mulig informasjonen som ble innhentet kunne ha stoppet terrorhandlingen.

Hvem visste hva

Han er ikke overrasket over kritikken av e-tjenesten.

– Forskjellige roller gjør at forsvarsadvokaten ser annerledes på det. Det er mange dilemmaer her, og kanskje informasjonen kunne ha stoppet terrorhandlingen, kanskje ikke, sier Røseth.

PST har tidligere sagt at de ikke fikk informasjon om tid, sted eller navn på hvem som skulle gjennomføre angrepet. Det er kjent at Etterretningstjenesten visste identiteten på den kommuniserte med, og at de mistenkte at Arfan Bhatti var involvert som bakmann.

På VGs spørsmål om E-tjensten delte chattemeldingene med PST svarer de følgende:

– Vi har delt all relevant trusselinfo med PST uten forsinkelser. Detaljer utover det ønsker jeg ikke gå inn i, sier assisterende E-sjef, Lars Nordrum til VG.

TROVERDIG AGENT: – Går du undercover, må du være troverdig. Hvis du alltid er den som bremser, blir ikke tilliten stor. Det kan også bli farlig for agenten selv, sier Tom Røseth om kritikken som er kommet mot hvordan e-tjenestens agent ordla seg i samtalene med terror-bakmennene.

Deler sjelden informasjon

Røseth forklarer at etterretningstjenesten normalt ikke deler etterretning for rettssaker, fordi de mener at det kan skade kilder og metoder.

– E-tjenesten ønsker ikke at detaljer om innhenting blir gjenstand for en rettssak. Da kan man vinne én sak, men ødelegge for etterretning lang tid fremover.

Røseth er usikker på Pride-generalens ønske om at også E-tjenesten skal evalueres.

– På en måte er det fornuftig for å belyse saken fra alle sider. Samtidig må man ta hensyn til e-tjenestens behov for å ikke dele metoder og kilder. Vi må huske at tjenesten allerede er under demokratisk kontroll av EOS-utvalget.

TERRORNATTEN: To mennesker mistet livet og 24 ble skadet da Zaniar Matapour gikk til angrep mot flere utesteder under fjorårets Pride-feiring.

Det samme sier Magnus Ranstorp.

– E-tjenesten skal ha medalje for at de lykkes i å være offensive og å identifisere personen de er i kontakt med. Her ser jeg ikke at de gjør noen feil. De leverer informasjon til PST, som så PST må operasjonalisere gjennom overvåkning. Spørsmålet er hvilken informasjon PST fikk fra E-tjenesten, og hvordan de brukte den, sier Ranstorp.

Han mener dette bør bli et av temaene for den kommende evalueringen som politidirektoratet skal ha:

– Dette blir viktig å få vite i granskingen: Hvilken informasjon hadde PST, og var det rimelig at de kunne agere på den? Jeg er enig med PST om at seks dager er kort tid for å kunne gjøre noe. Det er lett å være etterpåklok. Samtidig trenger man ikke være rakettforsker for å vite hvilke tråder som burde trekkes i, hvis de fikk spesifikk informasjon om identiteter, sier Ranstorp.