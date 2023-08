NORD-NORGE: Husfjellet er en av de desidert mest kjente fjellturene på Senja i Troms.

I dag regnes som årets første høstdag: − Dagen blir mer og mer feilplassert

Det blir ustabilt vær i Sør-Norge, men fint i Nord-Norge fremover: – Høsten kommer snikende i fjellene, opplyser meteorologene.

Kortversjonen Ifølge Meteorologisk institutt er 25. august tradisjonelt sett den første høstdagen i Norge, omtalt som «Barsok» på primstaven.

Meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt, opplyser at det er begynt å bli høst i fjellene, men i lavlandet er det fremdeles fint vær.

Moxnes sier datoen for den første høstdagen blir mer og mer feilplassert.

Været fortsetter å være ustabilt i Sør-Norge og fint i Nord-Norge. Vis mer

– I fjellene begynner det å bli høst og kaldere mange steder, opplyser meteorolog Eldbjørg Moxnes i Meteorologisk institutt.

Merkedagen «Barsok» har fra gammelt av blitt regnet som årets første høstdag, og er på primstaven er 25. august markert som dagen høsten starter.

Meteorologen forteller at slutten av august var en tid da man ikke hadde tatt inn avlingene, og man var redd for at det skulle komme frost.

– Før i tiden fryktet man spesielt for frost og uvær. Det ble regnet som en farlig dag, sier Moxnes.

PRIMSTAV: Primstav i minnestund. På primstaven er 25. august markert som dagen høsten starter.

Høsten kommer stadig senere

Ifølge Meteorologisk institutt er det ikke mange steder det er fare for frost i lavlandet i slutten av august i disse dager.

– Det blir stadig varmere og dagen for første frost flytter seg. Dagen blir mer og mer feilplassert, sier hun.

Men i fjellene må man være oppmerksom på frost.

– Det begynner å snike seg inn med høst i fjellene, men i lavlandet er det fortsatt fint.

– På steder som Galdhøpiggen kan det alltid være snø og man må alltid ta høyde for det, legger hun til.

GALDHØPIGGEN: Norges høyeste fjell i slutten av juli for noen år siden.

Lite sol

Sommeren fortsetter slik den har vært. Det blir ustabilt i Sør-Norge, men fint i Nord-Norge.

I Nord-Norge blir det nok en helg med sommerlig vær med unntak av Øst-Finnmark.

De siste dagene har det vært skiftende vær i Sør-Norge. I Trøndelag har flere veier stengt på grunn av flom og uvær.

Ifølge Moxnes er det usikre prognoser fremover og det ventes nedbør. Temperaturen vil likevel holde seg på et varmt nivå.

– Det blir et lavtrykk og høyere temperaturer enn normalt, sier Moxnes.

– Så det blir bra temperaturer fremover, selv om det ikke er så mye sol, legger hun til.

Meteorologen melder om temperaturer på mellom 17 og 19 grader.

– Sommeren ble sånn. Det ble fint i Nord-Norge og skiftende vær i Sør-Norge. Vi får nye sjanser neste år, sier Moxnes avslutningsvis.

VÆRVINNER: Nord-Norge er værvinneren i sommer, mener meteorologen. Bildet er tatt på Kvaløya i Tromsø.