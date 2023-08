BESLAG: Emilie Enger Mehl studerer kokainpakker fra et Bama-beslag. Senioringeniør Elisabeth Drange ved Kripos-laboratoriet i bakgrunnen.

Kokain for 2,7 milliarder opp i flammer: − Mengdene er helt hinsides

Politiet frykter at Norge kan bli et transittland for narkotika: – Hvis det skjer, står vi overfor en helt annen type organisert kriminalitet, sier Kripos-sjefen.

Kortversjonen Kripos-sjef Kristin Kvigne uttrykker bekymring for at Norge kan bli et transittland for narkotika, i lys av fire narkotikabeslag på over 2,2 tonn kokain.

Kokainen, med en anslått gateverdi på 2,7 milliarder kroner, ble destruert etter analysering.

Kvigne mener at Kripos og Økokrim må styrkes for å møte den potensielle trusselen fra internasjonale og norske nettverk som opererer fra utlandet.

Innsikt i organiserte kriminelle nettverk har blitt hentet fra etterforskning av krypterte plattformer.

Justisminister Emilie Enger Mehl understreker viktigheten av å bekjempe organisert kriminalitet og narkotikaimport.

En Stortingsmelding om organisert kriminalitet vil bli lagt frem til høsten. Vis mer

Bakgrunnen er de fire beslagene hos frukt- og grøntleverandøren Bama og på et skip på Vestlandet, på mer enn 2,2 tonn kokain fra Sør-Amerika.

– At vi får inn så store kvanta, kan bety at vi endrer status fra et mottagerland til å bli et transittland for narkotika, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til VG.

Hun håper etterforskningen hos politiet i Oslo og Bergen avdekker om smuglerne mente å bruke Norge som transittland transittlandEt land der en vare midlertid befinner seg før videre transport – eller om partiene ble feilsendt.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deler Kripos-sjefens uro:

– Vi må gå til knallhard kamp mot organisert kriminalitet og narkotikaimport.

TOPPMØTE: Kripos-sjef Kristin Kvigne sammen med justisministeren.

Statsråden tok kokainbeslag i øyesyn da hun torsdag besøkte Kripos i Oslo. Mange lag emballasje skjuler den vakuumpakkede blokken med kritthvitt pulver.

Innpakningen er dynket i bensin for å forvirre narkotikahundene.

Bananeskene som også inneholdt kokain, kom i containere fra Ecuador i Sør-Amerika via Rotterdam til Sjursøya i Oslo og endte på Bamas lagre.

– Mengdene er helt hinsides i forhold til det normale, sier leder av seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik, til justisministeren.

ØDELAGT: Banankasser fulle av kokain før destruksjon. Narkotika verdt 2,7 milliarder kroner ble flammenes rov.

Kort tid etter at beslagene var analysert, ble partiene destruert. Nøyaktig når, hvor og hvordan vil ikke Solvik opplyse, av sikkerhetshensyn.

Men VG får opplyst at kokain til en gateverdi på 2,7 milliarder kroner gikk opp i flammer.

Info Kokainbeslagene Politiet beslagla i første halvår 1753 kilo kokain. Da er ikke det siste Bama-beslaget på 600 kilo i juli tatt med.

Kokainbeslagene i hele 2022 var 117 kilo.

Styrkegraden på kokainet er i snitt 87 prosent, mot 30–35 prosent for ti år siden.

Kokainbeslagene har vist en økende trend i flere år. Men generelt er det en nedgang i antall narkotikasaker hos politiet. Kilde: Kripos Vis mer

– Gjennom etterforskninger knyttet til krypterte plattformer har vi fått mye informasjon om hvordan organisert kriminalitet fungerer, sier Kripos-sjefen.

Det franske forsvaret klarte å knekke koden til Encrochat, et system for kryptert kommunikasjon som er svært vanlig i kriminelle miljøer.

Plutselig kunne politiet i flere land samle inn informasjon om drapsplaner og narkotikaomsetning fra forbrytere som trodde de ikke kunne avlyttes.

Les mer om hackingen: Operasjon Emma

Dekryptert kommunikasjon fra norske brukere ble sendt til Kripos, som i 2018 satte i gang «Operasjon Hubris» for å ramme narkotikaomsetning.

ADVARER: Kripos-sjef Kristin Kvigne flankert av Tom Korneliussen, som leder avdeling for kriminalteknikk og ID (t.v.), og assisterende Kripos-sjef Ketil Haukaas.

– Etterforskningene på Kripos har gått på nettverk med fotfeste i Norge, hvor bakmennene sitter i utlandet, særlig i Dubai og Marokko, sier Kjetil Tunold ved Kripos.

Han leder avsnittet for etterretning ved seksjonen for organisert kriminalitet.

– Utenlandske nettverk og norske nettverk som opererer fra utlandet, er en av de største truslene mot Norge når det gjelder kriminalitet, sier Kristin Kvigne.

Hun mener Kripos og Økokrim må styrkes, samtidig som tollvesenet bør få mer ressurser og kompetansen i politidistriktene styrkes.

– Det vil styrke de organiserte miljøene betraktelig, hvis de har inntjening fra å være transittland for narkotika. Da må vi møte den kriminaliteten med mer kraft fra politiets side, sier Kristin Kvigne.

Justisministeren sier at regjeringen styrker politiet og tollvesenet. Til høsten legger hun frem en Stortingsmelding om organisert kriminalitet.

– Det som bekymrer meg, er det store illegale markedet, den svarte økonomien og voldskriminalitet som følger med narkotika og organisert kriminalitet, sier Mehl.

Avviser liberalisering

Hun sier det er viktig at politi og tollere har kapasitet og kompetanse til å avdekke smuglingen. Hun er også betenkt over at flere unge oppgir å ha prøvd kokain.

– Narkotika kan gjøre enorm skade på folk sine liv. Det kan føre til at ungdom som blir rusavhengige, faller utenfor og får hele livet ødelagt, sier statsråden.

Hun forteller at hun i enkelte ungdomsmiljøet hører det sprer seg en oppfatning om at Norge er på vei mot en liberalisering i narkotikapolitikken.

– Det er det ikke grunnlag for. En regjering med Ap og Sp kommer ikke til å gjøre narkotika lovlig i Norge på noen som helst måte, sier Emilie Enger Mehl.

Info Dette er kokain Et ulovlig rusmiddel i gruppen sentralstimulerende midler.

Vanlige reaksjoner er blant annet økt våkenhet, økt selvfølelse og rusfølelse.

Som rusmiddel er kokain avhengighetsskapende.

Kokain er det nest mest vanlige narkotiske stoffet i Europa, etter cannabis (marihuana og hasj)

Utvinnes av bladet fra kokabusken, som vokser i Sør-Amerika, spesielt i Colombia, Bolivia og Peru.

Colombia står for produksjonen av mer enn 75 % av all kokain. Kilder: SNL og Wikipedia Vis mer