Nygård om jernbane­sektoren: − Forbedrings­potensial

En fersk rapport peker på seks sentrale utfordringer. Samferdsels­ministeren sier de vil vurdere endringer.

– Det skjer mye positivt på jernbanen. Det er langt flere reisende som velger grønne reiser med tog enn for 15 år siden, og det er stor interesse i næringslivet for gods på bane, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), og fortsetter:

– Samtidig viser rapporten fra KPMG KPMG KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivningsselskaper.at det er et betydelig forbedringspotensial på flere områder. Funnene ser for øvrig i stor grad ut til å samsvare med funn i departementets interne gjennomgang av jernbanesektoren.

– Ikke godt nok koordinerte

KPMG har på oppdrag fra Samferdsels­departementet gjennomført en kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i sektoren, opplyser departementet.

Blant tingene de har sett på er arbeids­delingen mellom Samferdsels­departementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR, avtaleverket mellom direktoratet, Bane NOR og øvrige selskaper og ansvarsdelingen mellom Norske tog og togoperatører av vedlikehold av persontogmateriell.

I rapporten peker KPMG på seks sentrale hovedutfordringer:

Styringslinjene knyttet til etatsstyring, eierstyring, avtalestyring mv. er ikke godt nok koordinerte. Ulike måter å organisere virksomheter på bidrar til ulike incentiver. Rolle- og ansvarsdelingen mellom ulike sentrale aktører er ikke tilstrekkelig avklart. Det er ikke i tilstrekkelig grad etablert felles strategi og retning for virksomhetene. Et stort antall aktører, som inngår avtaler med hverandre, har ført til uklarheter og manglende koordinering. Utfordring 1-5 påvirker alle samarbeidsklimaet i sektoren, både internt i og mellom virkomheter.

Lover tiltak

Samferdselsdepartementet vil nå gå grundig igjennom rapporten, og vil i løpet av året gjennomføre tiltak for å forbedre styringen av sektoren, skriver de.

– Vi har nå mottatt en rapport om organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren. Rapporten gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere flere endringer, sier samferdselsministeren.