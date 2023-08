FUNNET DØD: Jonas Aarseth Henriksen (30).

Kollega var bekymret - fant Jonas (30) død

HØNEFOSS (VG) En kollega ble bekymret da han ikke fikk kontakt med Jonas Aarseth Henriksen (30).

Da han reiste opp til hytteområdet i Nes i Ådal, fant han 30-åringen død.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at det var en kollega som fant ham og varslet politiet.

Vedkommende var blitt bekymret for Jonas på et tidspunkt i løpet av torsdagen.

– Kollegaen reiste opp dit den dagen etter en bekymring fordi han ikke hadde fått kontakt med avdøde, sier Henriksen.

Hun vil ikke kommentere når den siste kontakten med avdøde var. Rundt klokken 17 ble politiet varslet om at Jonas var funnet død.

Drapet har skjedd samme dag, altså torsdag 17. august, ifølge politiet.

– Men hvem han har hatt kontakt med sist, jobber vi med å kartlegge. Vi begynner å danne oss en oppfatning, sier Henriksen.

– Har dere en formening om det er en eller flere gjerningspersoner?

– Vi etterforsker bredt og ser at det er behov for bred og grundig etterforskning og jobber ut fra flere hypoteser. Vi kan ikke utelukke at flere har en rolle knyttet til handlingen. En av hypotesene er at det er snakk om flere personer som kan ha hatt en rolle.

Delte videoer

For mange var Henriksen kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han stort sett delte humoristiske videoer fra hverdagen.

VG har tidligere skrevet Henriksen delte flere bilder og videoer i månedene før han ble funnet drept

– Dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få, skrev han.

Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at det er naturlig å se på dem også i forbindelse med drapsetterforskningen.

Men nøyaktig hvilke saker dette er snakk om, har politiet ikke sagt noe om.