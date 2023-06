UNIFORMMNEKT: Ambulansearbeider Simen Sande nektes å gå i uniformen sin i prideparaden i Kristiansand i August.

Får ikke bruke uniformen i prideparaden: − Stikker i hjerteroten

PST sier helsepersonell ikke er spesielt utsatt for pride-trusler. Likevel nekter Sørlandet sykehus ambulansepersonell å bruke uniformen i prideparaden.

Kortversjonen Ansatte reagerer etter at Sørlandet sykehus bestemte at ambulansepersonell ikke får gå i uniform under prideparaden i Kristiansand.

Årsaken skal være en trusselvurdering.

Ingen konkrete detaljer rundt trusselvurderingen er gitt, og ambulansepersonell spør seg nå hvorfor helsepersonell er nektet å bruke uniform i Kristiansand, mens det er tillatt i andre byer som Oslo.

Sørlandet sykehuset sier de baserer sin avgjørelse på råd fra politiet og generell trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST sier at helsepersonell ikke er mer utsatt for pride-relaterte trusler enn andre. Vis mer

– For oss skeive ambulansearbeidere stikker dette i hjerteroten, altså.

Det sier ambulansearbeider i Mandal og Åseral Simen Sande til VG.

Han har i flere år vært med å arrangere den årlige prideparaden i Kristiansand. I alle år har ambulansearbeiderne gått sammen i paraden, uniformert.

Men denne uken avgjorde Sørlandet sykehus at ambulansepersonell ikke får gå i uniform i prideparaden i Kristiansand i august. En trusselvurdering skal være årsaken.

Beslutningen ble tatt denne uken, nesten to måneder før prideparaden i Kristiansand.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Dette er meldingen som ble lagt ut på intranettet til Sørlandet sykehus denne uken.

Sande, som er skeiv selv, sier det er viktig for ambulansearbeidere på Sørlandet å vise at de er en helsetjeneste for alle.

– Det viktige med uniformen er å vise at vi støtter alle pasienter. Det er også viktig for meg å føle at jeg har kolleger og min arbeidsgiver i ryggen. Det føler jeg ikke nå.

Trusselvurdering

Beredskapssjef ved Sørlandet sykehus Tom Helge Vik Tollefrud skriver i en e-post til VG at beslutningen deres er tatt basert på bakgrunn av råd fra politiet og den generelle trusselvurderingen fra PST.

– Den uttrykker at man skal ta lokale hensyn. Temaet har vært grundig vurdert av Sørlandet sykehus, bedyrer han.

De skriver at beslutningen er fattet med dagens trusselvurdering og at det kan være aktuelt å ta en ny vurdering dersom trusselbildet skulle endre seg.

VG har forsøkt å få en kommentar fra politiet i Agder, som fredag ettermiddag ikke har svart på hvilke råd de har gitt til Sørlandet Sykehus.

PST: – Helsepersonell ikke utsatt

Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste Martin Bernsen derimot, sier til VG at de ikke gir anbefalinger om uniformsbruk på et slikt detaljnivå som dette.

– Vi har ingen formening om reguleringer angående uniformer hos helsepersonell under pride.

Samtidig sier han at PST ikke er kjent med at andre sykehus har innført tilsvarende uniformsforbud.

– Er helsepersonell for tiden spesielt utsatt for pride-relaterte trusler?

– Nei, det er ikke en gruppe som skiller seg spesielt ut, avslutter Bernsen og viser til trusselvurderingen i forbindelse med pride 2023.

Reagerer på motstridende vurderinger

Klinikktillitsvalgt for ambulansearbeidere ved Sørlandet sykehus Pål Dølbakken reagerer også på avgjørelsen og begrunnelsen fra sykehuset.

– Jeg undres over at helseforetakene kan ha så ulik vurdering, og at for eksempel Østlandet vurderer det annerledes. Konsekvensen er at ansatte føler at de er begrenset som en inkluderende yrkesgruppe.

Heller ikke ambulansearbeider Sande har noe særlig forståelse for begrunnelsen til sykehuset:

– I morgen er det Norges største prideparade i Oslo. Der får ambulansearbeidere gå i uniform.

Det var ikke noe problem at ambulansearbeidere gikk i paraden i uniform i fjor, kort til etter terrorangrepet i Oslo 25. juni, legger Sande til.

Simen Sande har flere år vært med å arrangere pride i Kristiansand.

Han reagerer også på at sykehuset ikke vil dele vurderingene sine.

– Det er merkelig om de skal sitte på noen informasjon om at det kan være trusler mot helsepersonell. Ambulansearbeidere som er på jobb, kommer jo til å være til stede under paraden med uniform. Bør de være bekymret?

Både Dølbakken og Sande sier de ansatte ikke er blitt inkludert i avgjørelsen.

– Det hadde vært interessant å vite hva som skiller oss fra hovedstaden. Så jeg vil ha en bedre begrunnelse på dette, sier Dølbakken.

Tollefsrud ved Sørlandet sykehus sier at det dreier seg om informasjon som de ikke har for praksis å dele.

– Noe av informasjonen er også kun for dem som er klarert på forhånd. Den kan vi ikke dele med ansatte.

Beredskapssjefen sier at heller ikke de kjenner til trusler spesifikt mot helsepersonell ved sykehuset eller prideparaden i Kristiansand.

Håper på omgjørelse

Simen Sande skal fortsatt gå i prideparaden i Kristiansand i august, selv om det kanskje blir uten uniform. Samtidig har han en tydelig beskjed til Sørlandet sykehus:

– Jeg forventer at de enten deler trusselvurderingen med oss eller snur denne avgjørelsen. Resten av ambulanse-Norge kan tross alt gå i uniform under pride.

Han får full støtte av klinikktillitsvalgt Dølbakken:

– Det er vel ingen sak som har skapt mer engasjement i nyere tid, så jeg synes sykehuset burde revurdere dette.