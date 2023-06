Frykter banebrytende data kan gå tapt: − Ikke godt å vite

Forskergruppen som er i Lofoten for å jakte brugde er nesten litt for spente på hva som venter dem i helgen.

Dagen forskerteamet har ventet på et helt år nærmer seg nemlig med stormskritt.

– Jeg tror gjengen kommer til å få sove dårlig inn mot helgen, sier Keno Ferter.

Han er fiskeribiolog og forsker i Havforskningsinstituttet og en del av teamet som jakter haiarten brugde i Lofoten for å merke dem.

Målet med å merke brugdene er å innhente informasjon om hvor den utrydningstruede arten ferdes i norske farvann.

I fjor merket forskergjengen tre brugder med merker som etter planen skal løsne til helgen, og som kan fortelle teamet om bevegelsene til brugdene det siste året.

MERKE: Et av de to typene merke forskergruppen fra Havforskningsinstituttet bruker på brugden.

– Vi jobbet i to uker i fjor med å feste disse tre merkene, sier Ferter.

I tillegg vil doktorgradsavhandlingen til stipendiat Antonia Klöcker i stor grad være basert på dataene de etter planen skal få tilbake enten 1. eller 2. juli.

– Dataene fra brugdene vi merket i fjor er helt avgjørende for Antonia, sier Ferter.

Men. Det er et mulig skjær i sjøen.

Det er ingen garanti for at forskerne får tilbake merkene i det hele tatt.

– I utgangspunkt skal det gå fint å få disse merkene tilbake, men vi har hatt tilfeller hvor vi ikke har hørt noe fra merker vi har satt, sier Ferter.

I all hovedsak er det to situasjoner som kan føre til at forskerne ikke får merkene tilbake:

– Den ene er batteriproblemer. Vi bruker veldig avanserte verktøy, så batteriet kan svikte. Den andre er at det kan vokse alger på antennen.

– Dersom det har kommet alger på merket kan det komme opp til vannoverflaten, men da er det usikkert om vi får kontakt med satellitten og får posisjonen på hvor den er, sier Ferter.

KONSENTRERT: Keno Ferter på brugde-jakt i Vestfjorden utenfor Svolvær.

Les også Dette bør du gjøre om du ser denne giga-haien i sommer Hai, hai! I Lofoten sitter fem forskere og venter på en telefon fra nordmenn som har skikkelig haisommer.

I fjor fikk forskerne inn tips om tre brugder via portalen «dugnad for havet».

– I år skjønte vi at vi måtte få med publikum i enda større grad, forteller Ferter.

Med dét var haitelefonen et faktum.

Siden haitelefonen ble lansert, har den knapt stått stille, og i år har forskerne merket åtte brugder.

PRESIST STIKK: Her setter fiskebiolog og forsker Otte Bjelland et merke på en brugde.

Banebrytende data

Det er i dag veldig lite forskning på brugde. I Norge har den så å si ikke blitt forsket på, men det er noe mer forskning på haiarten i Storbritannia og Irland.

Det ville Havforskningsinstituttet gjøre noe med. De startet prosjektet «Sharks on the move» i 2019, og ba publikum om hjelp til å finne haiene langs norskekysten, så de kunne merke og følge dem.

Info Brugde Latinsk navn: Cetorhinus maximus Andre navn: Basking shark Maks størrelse: Over 13 meter Vekt: Opptil 19 tonn Levetid: Ukjent, kanskje 50 år Leveområde: I tempererte områder på både nordlig og sørlig halvkule Gyting: Ungene fødes levende året rundt, men trolig med en topp om vinteren Føde: Plankton Særtrekk: Har en sterkt forstørret munn og konisk snute. Er gråbrun i fargen med marmorert hud. Kilde: Havforskningsinstituttet Vis mer

– Merkene vi satt i fjor er første gang brugde blir merket. Det har aldri blitt gjort før.

– For brugde er dette derfor banebrytende forskning, konstaterer Ferter.

Om forskerne får tilbake merkene, får de informasjon om hva brugdene gjør i løpet av et døgn, og de er i stand til å danne seg et bilde av hvor brugden har vært basert på temperatur, soloppgang og solnedgang og hvor dypt brugden har svømt.

SAMARBEID: Tekniker Jan Hinriksson, fiskebiolog og forsker Otte Bjelland, fiskeribiolog og forsker Keno Ferter og stipendiat Antonia Klöcker.

– Hvor tror dere merkene kommer opp?

– Det bestemmer brugdene, ler Ferter.

– Egentlig er det en milepæl å høre noe fra merkene vi satt i fjor i det hele tatt. Kanskje de er på andre siden av Atlanterhavet. Det er virkelig ikke godt å vite.

HAISOMMER: Send tips og dine haitastiske ideer til Anne Marte Bang Fossberg og Emma Fondenes Øvrebø.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post