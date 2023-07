HOVEN SNUSLEPPE: Stor-snuseren Jim Kristensen fikk en kraftig allergisk reaksjon etter å ha snust en hvit Epok.

– En veldig hoven leppe ble til et svært nebb

Jim Kristensen var tom for snus, og fikk en hvit epok av en kollega før han rakk å kjøpe ny snusboks selv. Det resulterte i en stor hevelse som førte til botox-spekulasjoner.

Kortversjonen Jim Kristensen fikk en kraftig allergisk reaksjon etter å ha brukt en annen type snus enn han vanligvis bruker. Den hvite epok-snusen ga hodepine og fikk leppen hans til å hovne opp.

På legevakten ble det konstatert at reaksjonen skyldtes den hvite snusen. Han fikk en kortisonsprøyte og ble overvåket på sykehuset.

Seniorrådgiver for helsefag i Astma og allergiforbundet, Anna Bistrup, tror han reagerte på et tilsetningsstoff i snusen. Det blir forklart at i tillegg til nikotin, kan snus inneholde andre stoffer som kan forårsake allergiske reaksjoner.

Til tross for hendelsen, har Kristensen ikke sluttet å snuse. Han merket umiddelbart abstinenssymptomer og fortsatte å snuse samme dag.

BAT Norge, som har ansvaret for Epok-snus i Norge, uttaler at de følger alle krav til oppføring av ingrediensene i produkter og oppfordrer alle som opplever lignende reaksjoner til å gjennomgå ingredienslisten. Vis mer

Mandagen ble litt annerledes enn Jim Kristensen fra Hvaler hadde sett for seg. Idet han gikk tom for sin vanlige general-snus, så spurte han en kvinnelig kollega om å få en hvit Epok-snus Epok-snusEpok snus er i «hvit snus»-kategorien. Det vil si at snusen er 100 prosent hvit, både før og etter bruk..

Det angrer han på i ettertid:

– Jeg fikk en hvit Epok, og det gikk ikke langt tid før jeg kjente en skallebank skallebank Hodepinekom snikende. Jeg bestemte meg for å legge meg nedpå, og når jeg våknet hadde den ene siden av leppen hovnet opp noe innmari.

Kristensen, som selv kaller seg nikotinslave, merket fort at ting ikke var som det skulle.

– En veldig hoven leppe ble til et svært nebb. Kona fikk seg en god latter, men vi skjønte etter hvert at det kunne være ganske alvorlig, så da dro vi til legevakten.

På legevakten ble det konstatert at Kristensen hadde fått en kraftig allergisk reaksjon. Han fikk en kortisonsprøyte, før han ble sendt til overvåkning på sykehuset.

AVKREFTER BOTOX: På spørsmål om Kristensen har Botox eller restilan i leppene, så avkrefter han spørsmålet, men innrømmer at han forstår spekulasjonene etter den vanvittige hevelsen.

Antagelig reagert på et tilsetningsstoff

Seniorrådgiver for helsefag i Astma og allergiforbundet, Anna Bistrup, tror Kristensen har fått en allergisk reaksjon på et biprodukt i Epok-snusen.

– Det er vanskelig for meg å fjerndiagnotisere hva som har skjedd, men det mest sannsynlige er at han har reagert på et biprodukt i snusen.

Bistrup tror det er sannsynlig at storsnuseren fra Hvaler har fått en kontakt- eller irritasjonsreaksjon etter å ha puttet den hvite snusen i overleppen. Dette fordi han fortsatt bruker annen snus som inneholder nikotin uten lignende reaksjoner.

ALLERGISK REAKSJON: Anna Bistrup fra Astma- og allergiforbundet forklarer at Kristensen antagelig har fått en allergisk reaksjon som følge av et tilsetningsstoff.

– I en del snus, i tillegg til nikotin, er det tilsatt blant annet konserveringsmidler, smak og aromastoffer. Dette kan i enkelte tilfeller forårsake både allergiske og irritasjonsreaksjoner. Hevelsen i leppen er forårsaket av at blodårene utvider seg kraftig, som en reaksjon på et stoff og forårsaker ødem.

– Hvordan kan man unngå en slik reaksjon?

– Det er som regel vanskelig å vite hva man er allergisk mot før man blir utsatt for et spesifikt næringsstoff. Derfor er det smart å se på innholdsfortegnelsen etter man har reagert på noe, og ta forholdsregler neste gang man vurderer å benytte seg av et lignende produkt.

Les også Snusmysterium løst: – Det er veldig, veldig mange bokser Snus til en verdi av to millioner kroner var sporløst borte. Nå kan eierne puste lettet ut.

– Skikkelig avhengig

Etter seks timer på sykehus hadde ikke hevelsen til Kristensen gått ned i nevneverdig grad, men han ble likevel sendt hjem.

– De ansatte på legevakten og sykehuset sa at det ikke var noe farlig, men kun en lokal hevelse. Jeg hadde en sprengende følelse i overleppen hele den dagen, men smerten ga seg etter hvert.

– Har du sluttet å snuse etter uhellet?

– Nei, det klarer jeg ikke. Jeg er såpass nikotinslave at jeg puttet en snus i underleppen samme dag, sier Kristensen og ler.

UTEN HEVELSE OG UTEN SNUS: Noen dager etter hevelsen ser fjeset til Kristensen normalt ut. Snusen ble utelatt på dette bildet, men avhengigheten er fremdeles vedvarende.

– Følger alle krav

Det er BAT BATBritish American Tobacco. Britisk tobakksselskap. Norge som har ansvaret for Epok-snus i Norge. VG har stilt selskapet spørsmål om hvor ofte de får klager fra kunder om lignende hevelser som i Kristensens tilfelle og hva kunder bør gjøre hvis de opplever det samme.

I en e-post svarer BAT Norge følgende:

– BAT Norge følger alle krav til oppføring av ingrediensene i våre produkter og anbefaler vedkommende til å se gjennom oversikten som finnes på våre produkter, og at han kontakter oss med detaljer om hendelsen og produktet han brukte, skriver pressekontakt Marit Schrouder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post