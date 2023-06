HVA HETER BANDET? Trepartssamarbeidets glade jenter og gutter synger gladelig om nye regler for å sikre kjønnsbalansen i norske styrerom.

Historisk enighet om kjønnskvotering i private selskaper

Regjeringen, LO og NHO er enige om at minst 40 prosent av hvert kjønn skal være representert i styrer i private selskaper.

De siste tyve årene har kvinneandelen i norske styrer gått fra 15 prosent til 20 prosent, ifølge regjeringen. Det går altfor treigt, mener NHO, LO og regjeringen.

Nå stiller de seg bak nye krav til kjønnskvotering. Hvis de får viljen sin, så må styrene i tusenvis av norske bedrifter ha minst 40 prosent fra hvert kjønn allerede neste år.

– Vi legger i dag frem en historisk enighet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

– For å øke verdiskapingen og lykkes med omstillingen må vi ta alle samfunnets ressurser i bruk. Derfor er NHO, LO og regjeringen enige om at vi skal innføre regler om 40 prosent av hvert kjønn i styrene i mellomstore og store selskaper, sier han.

TEAM ARBEIDERPARTI: Peggy Hessen Følsvik fikk viljen da hun som leder av Aps valgkomité i vår foreslo Jan Christian Vestre som ny nestleder.

Regjeringen sendte forslaget på høring i fjor. NHO har i samtaler med regjeringen fått gjennomslag for at ordningen i første omgang skal gjelde rundt 8000 bedrifter allerede neste år.

LO har fått gjennomslag for en forpliktende opptrappingsplan frem til 2028.

Da skal rundt 20.000 private bedrifter være omfattet. De små bedriftene skal holdes utenfor.

Kjønnssammensetningen vil være et krav for å ha et gyldig valgt styre i bedriftene som er omfattet av endringen. De må ha dette i orden for å fatte gyldige styrevedtak.

– Går for sent

Vestre berømmer NHO-sjefen for å være med på avtalen.

– Dere har ikke tradisjonelt stått først i køen når det kommer til kvotering, Almlid. Hvorfor er dere med på dette?

– Næringslivet er veldig opptatt av likestilling og mangfold. Vi har erkjent at det går for sent. Derfor har vi vært med på disse samtalene og utarbeidet en løsning vi synes er bra, sier Almlid til VG.

VANDRER: Jan Christian Vestre, Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid tok med seg VG på spasertur i Frognerparken.

– Har det vært motstand på bakrommet?

– Det er ikke tvil om at noen av våre bedrifter har vært opptatt av at det skal være en innfasing over tid, slik at de får tid til å tilpasse seg. Det er vi glad vi har fått til. De aller fleste hos oss sier at dette skal vi gjøre, sier Almlid.

Ber Stortinget si ja

LO-leder Peggy Følsvik forventer at det blir flertall for forslaget i Stortinget.

– Vi skulle gjerne skrudd enda litt hardere til, men det aller viktigste er at vi får en bred enighet og en bred politisk enighet. Dette er ikke et område vi er tjent med å få omkamper på, sier hun.

SAMTALENS MAKT: NHO-sjefen, LO-lederen og næringsministeren har snakket seg frem til en løsning på kjønnskvoterings-spørsmålet.

– Hvorfor skal staten legge seg opp i hva private bedrifter gjør på styrerommet sitt?

– Det er eierne av norske bedrifter som bestemmer hvem som skal være i styrene sine. Det er et viktig prinsipp og slik skal det fortsatt være, sier Vestre.

Advarer mot ansatt-løsning

NHO-sjefen, LO-lederen og næringsministeren tror forslaget er realistisk, også på kort sikt.

– Det handler om å lete etter de riktige personene. Jeg sitter selv i valgkomiteen til selskapene i Sparebank 1-gruppen. Vi har gjort et stort arbeid de siste årene for å finne gode damer for å få en bedre kjønnsbalanse. Med innsats og god jobbing er det mulig, sier Følsvik.

– Vi må passe oss for at det ikke er ansattrepresentantene som skal fylle opp disse kvotene. Alle må ta ansvar for å nå målene, sier hun.