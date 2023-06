ETT ÅR SIDEN TERROREN: Statsminister Jonas Gahr Støre la ned blomster.

Ett år siden terroren: − Skal være trygt

C. J. HAMBROS PLASS (VG) Søndag er det ett år siden to personer ble drept og 21 skadd i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. – Et samfunn kan aldri gi hundre prosent sikkerhet, sier Støre.

– I dag er det fint å komme sammen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG utenfor London pub i Oslo.

– Har folk grunn til å føle seg utsatt?

– Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal være trygt. Men et samfunn kan aldri gi hundre prosent sikkerhet, for vi har erfart at sånn er ikke verden, dessverre, sier han.

I strålende solskinn gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fra Stortinget til C. J. Hambros plass sammen med de oppmøtte til markeringen.

Flere blomsterbuketter ble lagt ned foran stortinget i forkant av turen opp til C. J. Hambros plass.

To personer ble drept og 21 personer ble skadet da Zaniar Matapour avfyrte skudd utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum 25. juni i fjor.

Matapour ble raskt pågrepet og siktet for ugjerningen.

– Har feilet

– Det var et angrep på det norske samfunnet, men det traff det skeive miljøet spesielt, sier stortingspresident Gharahkhani til VG.

– Vi ser i etterkant at vi har feilet i å beskytte det skeive miljøet. Og vi ser at mange opplever hatefulle ytringer og hets, vi ser Pride-flagg som blir brent, vi ser at trakasseringen øker, fortsetter han.

Etter blomsternedleggensen, som ble arrangert av Støttegruppa 25. juni, FRI og Skeiv Verden, er det en minnemarkering i Oslo rådhus.

– Er det trygt å være skeiv i Norge i dag?

– Vi må sørge for at det skal være trygt, sier Gharahkhani.

Han hadde besøk av både eldre skeive og noen av de unge som opplevde terroren på Stortingets siste dag før sommeren.

– En av de unge sa noe som gikk rett i mitt hjerte: takket være den eldre generasjonen har jeg følt meg trygg helt frem til 25. juni.