Telenor har hatt problemer over hele landet: − Relativt alvorlig hendelse

Flere har hatt problemer med å koble opp samtalen eller opplever brudd. Beredskapsetatene er varslet.

SISTE:

Noen av Telenors kunder har torsdag formiddag problemer med samtaler på mobil.

Pressesjef Anders Krokan sier til VG rett over klokken 14 at problemene er løst.

– Våre tekniske fagfolk følger nå situasjonen nøye for å verifisere at all mobiltrafikk går som vanlig.

– Det skyldes en teknisk feil i sentrale nettverkskomponenter, forklarer Krokan, og understreker at ingenting tyder på at eksterne aktører har vært involvert.

NSM sier til VG at de er kjent med saken, men ønsker ikke å utdype utover det.

Problemer hos Telenor

– Jeg kan bekrefte at flere av våre kunder opplever problemer med mobil tale, altså samtaler på mobil. Vi jobber på spreng med å løse feilen, og beklager ulempene dette medfører, sier Anders Krokan, pressesjef i Telenor til VG.

Han forteller at man kan få problemer med å koble opp samtalen eller oppleve brudd.

– Øvrige tjenester fungerer, det er kun samtaler på mobil. Data og andre tjenester fungerer som det skal. Man kan derfor kunne prøve alternative måter å ringe på.

Han tør ikke å anslå hvor lang tid det vil ta å fikse, men han sier de har fullt trykk på å få rettet det.

– Vi venter på ny status nå. Det er ingen indikasjoner på at dette skyldes noe form for angrep, sier Krokan.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser til VG at problemene gjelder hele landet. Alle statsforvaltere i Norge er varslet.

– Når det berører all tale fra en leverandør i hele landet, så anser vi det som en relativt alvorlig hendelse. Det skjer ikke så ofte, sier pressekontakt Ellen Høstmark Bustø til VG.

Rutinemessig er også beredskapsetatene varsel. Det inkluderer DSB, NVE, kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og samferdselsdepartementet.

Nkom har ikke informasjon om Telenor-problemene har rammet noen viktige institusjoner.