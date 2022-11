SLITER: Oppdrettsgiganten Lerøy gikk onsdag ut og meldte at de må permittere.

Laksegiganten Lerøy har sendt permitteringsvarsel til 339 ansatte – gir regjeringen skylden

Oppdrettsselskapet Lerøy har i dag sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge. Lerøy-sjefen gir regjeringen det hele og fulle ansvaret.

Selskapet melder onsdag morgen at det i dag er sendt ut permitteringsvarsel for 339 ansatte ved flere av Lerøy konsernets bearbeidingsvirksomheter:

Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres.

Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres.

Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres.

– Helt forferdelig

– Dette er først og fremst en helt forferdelig situasjon for våre dyktige medarbeidere som permitteres og deres familier, men også for alle oss andre i Lerøy. Permitteringene vil dessverre også ramme våre leverandører og kunder, skriver konsernsjef i Lerøy Seafood Group ASA, Henning Beltestad i en pressemelding.

KONSERNSJEF: Henning Beltestad mener regjeringen må ta ansvaret for permitteringene.

Han sier de ønsker å skape flest mulig arbeidsplasser langs norskekysten:

– Det får vi ikke lenger mulighet til. Markedsmulighetene for bearbeidet norsk laks er mer eller mindre helt borte etter regjeringens skatteforslag. Resultatet er at vi ikke har arbeid å tilby mange av våre ansatte og da har vi ikke noe annet valg enn å varsle permitteringer.

Regjeringens skattepakke, som ble lagt frem 28. september, inneholder en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Sterkt kritisert

Grunnrenteskatt pålegges næringer som olje og vannkraft, fordi selskapene høster av våre felles naturressurser – og nå også oppdrettsnæringen.

Den ble tidlig sterkt kritisert og aksjekursen til oppdrettsselskaper falt kraftig.

Det ble innført et bunnfradrag som, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum, skulle skjerme opp mot 70 prosent av selskapene; de minste selskapene skulle få slippe skatten.

Det ble kraftig bestridt, blant annet av leder Hanne Lundberg i Gratanglaks, som hevder de har blitt lurt trill rundt. Også i LO har lakseskatten skapt bekymring.

IKKE GLADLAKS: Hanne Lundberg i Gratanglaks gikk kraftig ut mot regjeringens forslag.

Lerøy-sjefen gir regjeringen skylden for permitteringene.

– Permitteringene er en helt uunngåelig konsekvens av den kaotiske situasjonen regjeringen har påført industrien, Lerøy og alle våre ansatte, sier han.

– Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker, sier Lerøy-sjefen i pressemeldingen.

Forklarer hvorfor de sliter

Bransjen har siden fremleggelsen av forslaget, blitt beskyldt for å overdrive: De har vært gjennom svært gode år, med gode resultater. Beltestad fremholder at de ikke svartmaler, men møter en tøff virkelighet.

– Jeg er sikker på at dette ikke er regjeringens intensjon, men det er i aller høyeste grad konsekvensene av forslaget deres. Hverken vi eller våre kunder kan ta risikoen det er å måtte betale skatt på en inntekt vi muligens ikke har, påpeker Beltestad i pressemeldingen.

SLITER: Lerøy har falt kraftig på børsen etter at regjeringens forslag ble lagt frem. Her er et av selskapets oppdrettsanlegg på Hitra.

LO-tillitsvalgt ber regjeringen utsette

Bjarne Kristiansen, som leder samarbeidsutvalget for LO-forbundet Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Lerøy, sier at det får enda større konsekvenser enn de først fryktet.

– Det er forferdelig at det er oss ansatte i foredlingsindustrien som skal rammes av regjeringens skatteforslag. Det er for meg helt tydelig at Vedum og Støres forslag er svært dårlig forberedt og lite gjennomtenkt. Det er bare en måte å rette opp i dette på, og det er å utsette innføring til tidligst 1.1.2024, etter høringen og etter at Stortinget har gjort sitt vedtak våren 2023, sier han i samme pressemelding.

Vil ha bredt forlik

Han legger til:

– Da kan vi forhåpentligvis få et bredt forlik som sikrer havbruket rammevilkår og et skatteopplegg som hverken raserer næringen, kystdistriktene eller våre ansatte, påpeker Kristiansen.

Lerøy fremholder i pressemeldingen at «I norsk historie er det aldri foreslått en så stor omlegging i skattlegging med ikrafttredelse før konsekvensutredning, høring og brede forlik.

Usikkerheten rundt hvilken inntekt som skal legges til grunn for skatten er en av mange store utfordringer med regjeringens forslag som en rekke fagmiljø har pekt på».

– Håper de lytter

Lerøy-sjefen ber politikerne stanse.

– Vi håper at politikerne lytter, og våkner, slik at eventuelle

endringer i beskatning blir tuftet på fakta og den kunnskap som vi vet vil komme frem i høringsrunden. Endringen kan ikke gjøres gjeldende før 1. januar 2024. Det haster om vi skal lykkes å reetablere tilliten hos våre kunder og permitteringer kan unngås, avslutter Henning Beltestad.

Base i Bergen

Lerøy har gått meget godt de siste årene. I fjor omsatte selskapet for 23 milliarder kroner og utbyttet for 2022 ble satt til 1,5 milliarder kroner.

Men gjennom 2022 har aksjekursen blitt halvert. Fra 89 kroner aksjen i slutten av april, til 46 kroner i dag.

Markedsverdien er i dag 27,4 milliarder kroner.

Selskapet har hovedkontor i Bergen.

Regjeringen har foreløpig ikke fått anledning til å svare.

VG kommer tilbake med svar fra regjeringen så raskt det lar seg gjøre.