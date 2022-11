BÅT OG YACHT: «Vi sitter ikke alle i samme båt, noen av oss sitter i yacht» er fyndordet for Rødts klimaplan, lansert av Sofie Marhaug og Bjørnar Moxnes.

Rødts klimaplan: Vil ta fra de rikeste med yachtskatt og privatflynekt

Torsdag lanserer partiet Rødt sin plan for hvordan de skal kutte norske klimagassutslipp med 64,5 prosent. De begynner på toppen – med de rikeste nordmennene.

Svaret på hvordan Rødt vil løse klimakrisen, starter på en forutsigbar fot.

– Forbruket til de rikeste må ned, sier Sofie Marhaug, klimapolitisk talsperson.

Torsdag skal partiet legge fram sin alternative klimaplan, som skal levere 64,5 prosent kutt i de norske utslippene innen 2030.

For å gjøre det, vil de også angripe det personlige luksusforbruket til de som har størst klimaavtrykk. Her er noen kulepunkter:

De vil forby privatjetfly for privatpersoner og private selskap

De vil innføre en egen skatt på yacht , som blir dyrere jo større yachten er

De største og mest forurensende yachtmotorene blir forbudt etter hvert

De vil gjøre det dyrere for de som flyr mest, med en progressiv flyskatt innenlands

De vil innføre en egen klimaskatt for de som tjener over 1,5 millioner kroner

Rødt går målrettet etter de rikeste, fordi de har økt sine klimagassutslipp kraftig de siste tredve årene, sier Marhaug.

– Skal man ha klimapolitikk som monner, så er du nødt til å ta de rikeste, sier Sofie Marhaug.

TAR FRA DE RIKE: Partileder Bjørnar Moxnes og klimapolitisk talsperson Sofie Marhaug vil legge fram Rødts klimaplan torsdag.

Rikingangrep skal øke støtte til klimagrep

Det er ikke mye forskning på klimaregnskapet til private forbrukere i Norge. Sofie Marhaug siterer funn fra forskeren Lucas Chancel i World Inequality Lab, når hun viser til at norske rikinger har økt sitt klimautslipp betydelig siden 90-tallet. Samtidig har de fattigste redusert sitt klimaavtrykk.

Asplan Viak har laget et klimaregnskap for privatforbruk for Fremtiden i våre hender. De kom fram til at de 10 prosent rikeste husholdningene i Norge har dobbelt så høyt klimaavtrykk som en gjennomsnittsfamilie.

Det publiseres nye tall på utslippsgapet mellom fattige og rike internt i andre land. Rødt viser til at i Storbritannia står den rikeste ene prosenten for like høye utslipp på ett år, som de fattigste 10 prosentene bruker 20 år på.

Ved å skru til grepet om de rikestes luksusforbruk, sier Moxnes at folk flest vil ha større aksept for store endringer i politikken og hverdagen.

– Alle skjønner at vi må kutte utslipp, men nå er dette med grønt skifte i ferd med å bli et skjellsord blant mange, fordi de opplever at det er urettferdig og regningen sendes til folk flest, sier partileder Bjørnar Moxnes.

– Det er oppskriften på å svekke oppslutningen rundt klimakutt, sier partilederen.

– Yacht og privatjet, det er vel ikke altfor mange det gjelder. Er det ren symbolpolitikk?

– Nei, privatjet og flytrafikken står for betydelige utslipp. Men dette må kombineres med strukturelle grep innen industri, transport, bygg og anlegg. Det er vi klar over, men når vi ser på privat forbruk er det de superrike som må skjerpe seg, sier Sofie Marhaug.

YACHTSKATT: Rødts forslag er en skatt som øker med motorkraft på båten og forbruk av drivstoff. Avgiften skal være størst for de største og dyreste båtene.

Grepene under panseret

De strukturelle grepene vil bli presentert i planen, som legges fram på torsdag. I kulepunkter inneholder den:

Nei til elektrifisering av norsk sokkel, der gassturbiner på oljeplattformer byttes ut med strøm fra land

Ja til å produsere olje og gass med lave utslipp gjennom CO₂-fangst og lagring

Nei til nye olje og gassprosjekter, både leting etter nye funn og konkrete prosjekter som Wisting.

Nei til vindkraft på land, fordi det ikke har støtte blant folket. Vindkraft til havs vil ikke være relevant fram mot 2030, sier Marhaug.

Ja til solkraft, oppgradering av vannkraft og enøktiltak som gjør bruken av strøm mer effektivt

Ja til høyere CO₂-avgift på 3000 kroner per tonn fram mot 2030

Rødt er imot elektrifisering av olje- og gassplattformer, som er hovedgrepet for hvordan petroleumsbransjen skal klare å halvere sine klimagassutslipp.

– Det største kraftsløseriet i Norge er å sende strøm fra land ut på sokkelen. Det har ingen klimaeffekt globalt, det er med på å grønnvaske eksport av olje og gass, og det er med på å tappe strøm som desperat trengs til industrien på land.

– Plattformene står for en fjerdedel av norske utslipp. Hvordan skal dere nå 64,5 prosent klimakutt uten strøm?

– Vår plan er å oppgradere gassturbiner og maskiner, og så legger vi opp til CO₂-fangst og lagring. Rødt ønsker heller ikke å lete etter mer olje og gass. Det vil likevel være mye produksjon, men den utvinningen må gjøres mer effektiv, sier Marhaug.

– Prosjekter er i gang for karbonfangst og -lagring, men det har ikke vært en storstilt utrulling ennå. Gambler dere på en teknologi?

– Jeg har selv vært kritisk til dette før, og jeg tror ikke vi kan lene oss helt på det. Men det er større realisme i det nå enn for noen år siden. Det er ikke science fiction lenger, sier Marhaug.

PRIVATFLY: Her stiger OL-vinner Karsten Warholm ut av et privatfly i fjor sommer. Jevnlig flyging med privatjet er ikke et altfor vanlig fenomen i Norge, men nå vil Rødt forby det.

Setter en strek for olje

Rødt vil ikke lete etter nye forekomster av olje og gass, i likhet med SV, MDG, KrF og Venstre. De fem partiene har til sammen 35 av Stortingets 169 plasser.

– Verden har ikke plass til de utslippene, det vet også alle. Så må vi klare å prioritere kraft til ny industri, til erstatning for det som trappes ned av olje og gass. De folkene må ha en jobb å gå til, sier Moxnes.

For å komme i mål med så store klimakutt som Rødt lover, vil det være behov for mer tilgjengelig strøm til det meste – transport, oppvarming og industri. Derfor blir det noen harde veivalg i Rødts plan.

– Vi må prioritere mye strammere hvordan vi bruker dyrebar norsk kraft. Vi må ha kontroll på eksport og priser, stanse sløseri på ting som kryptoutvinning og på sokkelen, sier Moxnes.

De vil samtidig stille krav til privatpersoners forbruk.

– Det ødelegger tilliten når de rikeste stikker av fra regningen, men det er ikke bare tillit og symboler dette – det er helt reelt fordi de står for de høyeste utslippene, sier Marhaug.