1 / 2 SPERRET AV: Politiet har sperret av området Kurland, like på grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune. SPERRET AV: Politiet har sperret av området Kurland, like på grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune. forrige neste fullskjerm SPERRET AV: Politiet har sperret av området Kurland, like på grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune.

Mann i 20-årene skutt av politiet i Rælingen: − Forferdelig dramatisk

RÆLINGEN (VG) Natt til lørdag skjøt politiet en mann i en skuddveksling i Rælingen. Han er siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted.

Det skriver politiet i en pressemelding. Mannen er også siktet for andre brudd på våpenloven.

Skytingen fant sted klokken 04:45 natt til lørdag. Ifølge politiet ble mannen skutt etter at han selv hadde avfyrt flere skudd og rettet våpen mot politiet.







– Mannen er kjørt til sykehus med det som er betegnet som alvorlige til moderate skader, sa innsatsleder på stedet, Håkon Berg, tidligere lørdag morgen til VG.

Politiet sperret av området mellom Sandbekken og Kurland, like på grensen mellom Rælingen og Lørenskog kommune. De vil foreløpig ikke si noe om foranledningen for hendelsen.

Det var Romerikes Blad som først omtalte skytingen. Kort tid etter bekreftet også politiet på Twitter at de hadde skutt en mann utendørs i Rælingen. De skriver at skadene ikke er livstruende.

– Vi ønsker å understreke at politiet har kontroll på situasjonen, og at det er trygt for befolkningen her i Rælingen, sier Berg.

Hilde Mo er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen. Hun har ikke snakket med ham eller sett detaljene i saken lørdag morgen.

– Jeg har fått beskjed om at han er på sykehuset og opereres, sier hun til VG.

– Forferdelig dramatisk

Kenny og Linda bor i lavblokken nærmest stedet der skytingen fant sted. De ønsker ikke etternavnet sitt på trykk.

– Det var forferdelig dramatisk, sier Kenny til VG.

Han forteller at de våknet like før klokken fem av det de først trodde var en nabokrangel. Så eskalerte bråket, før de hørte skudd.

Kenny sier han hørte politiet rope til en person, og at han hørte tre-fire skudd. Deretter så han en person falle.

– Det så ut som politiet tok av ham noen plagg og visiterte mannen. Han skrek forferdelig, og det virket som han hadde vondt. Politiet pakket han inn, det regnet voldsomt. Så kom ambulansen og hentet ham, sier han.

Skutt i benet

I en pressemelding skriver Spesialenheten for politisaker at mannen ble skutt i beinet og muligvis i armen.

– Kripos vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelse og andre tekniske undersøkelser. Politiets tjenestevåpen er sikret. Spesialenheten vil så snart som mulig avhøre de tjenestepersonene som var direkte involvert i hendelsen, og fornærmede som er på sykehus, skriver de i pressemeldingen.

Spesialenheten skriver også at de vil hente inn utskrift av politiets vaktjournal og sambandslogger.