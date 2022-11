Støre til FN: − La oss ikke miste håpet

Færre nye løfter, mer handling og mer penger – dette står på spill under årets klimaforhandlinger.

Det er krevende å få alle verdens land til å bli enig om det meste, også klokka.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) inntok podiet kraftig forsinket, etter at flere statsledere overså strenge beskjeder og innvilget seg selv mer enn sine tre minutter taletid.

– Disse klimaforhandlingene handler om å holde 1,5 grader-målet i live, og Norge øker derfor sin innsats, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på podiet til verdens forsamling.

HÅND I HÅND MED FN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder hender med verdensledere under klimatoppmøtet i Egypt. Til hans venstre står FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Han gjentar Norges nye og forsterkede mål, om å kutte de norske utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Disse kuttene skal Norge ta i samarbeid med EU.

Støre understreket at teknologien og kunnskapen er der, verden kan få klimakuttene som skal til for å unngå de mest katastrofale klimaendringene.

– Det er grunner til å være dypt bekymret, men la oss ikke miste håpet. La oss øke innsatsen vår, sier Gahr Støre til forsamlingen.

Han valgte en litt annen inngang enn FNs generalsekretær, Antonio Guterres, som sparket i gang årets klimatoppmøte mandag.

«Vi er på en motorvei mot klimahelvete med foten på gasspedalen» sa han under åpningstalen.

Rike og fattigere land må jobbe sammen for en pakt som får klimautslippene ned og setter oss på en bedre vei.

– Vi kan signere en pakt for klimasolidaritet eller en kollektiv selvmordspakt, sa FN-generalen.

Dermed er kursen satt for to uker med forhandlinger på klimatoppmøtet i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh. Der er det forventet at disse temaene blir sentrale.

FRAMOVERLENT: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte FNs generalsekretær Antonio Guterres tirsdag. Norge har fått flere viktige roller i forhandlingene av FN de siste årene.

1. Penger til tilpasning

De rike landene har lovet å skaffe 100 milliarder dollar i året til klimafinansiering, fra 2020. Dette løftet ble brutt, men nå kan det være i sikte.

Klimafinansering vil si penger til tiltak som kutter utslipp og penger til tilpasning, som flomsikring og mer robuste veier.

Hvor mye som skal gå til de to pottene er det uenighet om.

Rike land har ønsket mest mulig til faktiske klimakutt, mens utviklingsland ønsker at halvparten skal gå til tilpasning. Norge har også ønsket mer penger til tilpasning.

Nå ligger det på bordet et forslag om å doble støtten til klimatilpasning, men det er fortsatt usikkert.

Info Klimaforhandlingene Landene møtes hvert år for å forhandle om hvordan landene skal samarbeide for å få ned klimagassutslippene og bekjempe global oppvarming. I år holdes møtet i Sharm el-Sheikh i Egypt. Forhandlingene kalles «conference of the parties» og forkortes derfor til COP. Årets er den 27. runden, og kalles derfor COP27. Forhandlingene varer i to uker, og avsluttes med en avtaletekst om hva man fikk til. Alle land må stille seg bak, ellers blir det ingen avtale. Utgangspunktet for det meste de gjør, er Parisavtalen, som ble vedtatt i 2015. Da avtalte landene at de skal kutte sine klimagassutslipp i tråd med det som skal til for å begrense global oppvarming til «godt under 2 grader», helst 1,5 grader. Parisavtalen er juridisk bindende - men hvor store utslippskutt hvert enkelt land skal ta, er opp til landene selv å melde inn. Landene skal melde inn nye og skarpere utslippskutt minst hvert femte år, de kan aldri melde inn et svakere mål. Vis mer

2. Spørsmålet om tap og skade

Noen klimaendringer kan ikke unngås ved å kutte utslipp, og landene vil ikke kunne tilpasse seg ut av dem.

Økende havnivå vil tvinge store folkemengder til å flytte fra kystnære strøk, og flere små øystater står i fare for å miste det meste av sitt landareal. Denne sommeren sto en tredjedel av Pakistan under vann, og landet kjemper fortsatt med konsekvensene.

Pakistan leder nå forhandlingene om det som er ventet å bli årets mest sentrale spørsmål: «tap og skade».

FLOM: I sommer ble en tredjedel av Pakistan rammet av flom. Store folkemengder måtte evakueres, mange døde i vannmassene.

Landene som blir rammet hardest av klimaendringer, er ofte ikke de som har bidratt til endringene med utslipp.

Skylder de rike landene å betale for tap og skade til de utsatte, fattigere landene?

Hvem skal i såfall betale, hvem skal få penger og hvilket apparat skal fordele pengene?

Denne diskusjonen har blitt utsatt flere ganger, men landene har blitt enige om at i år skal dette avgjøres, når forhandlingene også holdes i et afrikansk land.

En rekke rike land, som USA, har ikke ønsket å betale noe som kan ligne på en erstatning, dersom det anerkjenner et erstatningsansvar. Norge har hatt lignende utgangspunkt, men utelukker ikke at «tap og skade» har sin plass.

Under klimaforhandlingene har Østerrike nå lovet 50 millioner dollar til tap og skade. Det er nå fem europeiske land som støtter dette, med Danmark, Belgia, Skottland og Tyskland.

Det er Norges standpunkt at penger bør fordeles gjennom kjente kanaler og organisasjoner, heller enn å bygge opp et nytt system.

3. Færre nye klimamål og avtaler

I fjorårets klimatoppmøte ble landene enige om at de skulle se på sitt eget klimamål og vurdere å skjerpe det. Forrige måned hadde bare 23 av 193 land meldt inn et nytt og strengere mål for sine klimakutt.

Norge har siden skjerpet sitt løfte, fra det tidligere målet om 50–55 prosent utslippskutt, til nå «minst 55 prosent». Den skjerpelsen kom tre dager før klimatoppmøtet startet.

NB! Målet den norske regjeringen har meldt inn er «i samarbeid med EU». Det vil si at det i teorien er mulig for Norge å ikke ta kuttene hjemme, men betale andre andre land for klimakutt eller lene seg på EU. Regjeringen har sagt at målet er å ta kuttene innenlands.

Under årets forhandlinger er det ikke forventet nye store avtaler og sterkere klimamål, men heller et fokus på:

FLERE KRISER: Flomrammede står i kø for mat i Rajanpur, Pakistan. Først kom heten og tørken, så kom vannmengene som skapte flommen.

4. Mer gjennomføring av løftene

Litt under halvparten av landene har satt ambisiøse mål for «null-utslipp» i 2050. Det vil si at landene ikke skal slippe ut mer klimagasser enn det som fanges opp, slik at budsjettet går i null.

Dersom de klarer å gjøre dette, kan global oppvarming være på vei mot under 2 grader til 2100, ifølge FNs miljøprogram.

Det peker på en mulig vei til å nå løftet fra Paris-avtalen, om å holde global oppvarming under 2 grader, selv om det bommer på målet om 1,5 grader.

Samtidig er det veldig uklart hvordan landene skal komme dit, og løftene stemmer dårlig med det landene faktisk gjør.

Selve gjennomføringen av løftene landene har gitt, er et viktig fokus under årets møte.

På åpningsdagen holdt Al Gore et innlegg om viktigheten av å fokusere på gjennomføringen, kalt implementering.

FIJI: Barn leker i vannet som ikke lenger blir stoppet av dikene rundt den populære ferieøya Fiji. Mange øyboere står i fare for å miste sine hjem, på grunn av stigende havnivå, storm og flom.

5. Overlever 1,5 grader?

Forskningen viser at det ikke finnes mange muligheter igjen for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Landene ble enige om å begrense oppvarming til «godt under 2 grader», og jobbe for 1,5 grader. Dette siste, mest ambisiøse målet kan ryke under årets forhandlinger.

Små øystater truet av økende havnivå har kjempet for målet om 1,5 grader som et «være eller ikke være» for dem.

Å holde liv i 1,5 grader var hovedformålet ved fjorårets forhandlinger, som ble avsluttet av Alok Sharma med ordene:

«Det lever, men pulsen er svak». En dødsattest for 1,5-gradersmålet kan komme under årets forhandlinger.