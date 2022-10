HØYERE KARAKTERER: Laila Merete Eikrem er lærer ved Søgne VGS, som økte karaktersnittet med 11,5 prosent fra 2019 til 2020. Elevene Alvilde Sjølingstad (17) og Andrea Bjorvand Evensen (17) roser lærerne på skolen for å være opptatt av hva slags forståelse elevene har for faget, istedenfor hva de presterer på papiret.

Karakterhoppet: Her økte snittet mest

Under pandemien gjorde snittkarakteren til elever i videregående det største hoppet på 14 år, viser VGs kartlegging. Sjekk utviklingen for din skole.

VG har hentet ut karakterstatistikk fra Utdanningsdirektoratet for å kartlegge hvordan karaktersnittet i et utvalg fag på videregående har økt siden skoleåret 2007–08.

Lørdag skrev VG at lærerne delte ut flere seksere i pandemi-skoleårene enn årene før corona. Det fikk konsekvenser for Jørgen (22) og andre som gikk ut av videregående i årene før 2020.

Kartleggingen viser også at karaktersnittet har økt fra 4,09 i 2018–19 til 4,18 i 2019–20 – og holdt seg på samme nivå siden. Det er størst økning siden 2008.

Nederst i saken kan du se og sammenligne utviklingen for enkeltskoler i hele perioden.

En av skolene som øker snittet mest, er Søgne videregående skole, som ligger vest for Kristiansand i Agder. Her har snittet økt med 11,5 prosent fra før pandemien.

Skolen ligger i idylliske omgivelser, og har egen, stor skolestall, vide jorder og flere nysgjerrige skolehester.

I kantinen serveres det varm kyllingsuppe og ferske, hjemmelagede rundstykker når VG er på besøk.

VG2-elevene Alvilde Sjølingstad (17) og Andrea Bjorvand Evensen (17) viser VG rundt i stallen med skolens hester. To hester kommer mot dem. Det er som et møte mellom venner. Alvilde og Andrea mener ekte interesse for fag og skole gir bra karakterer. De merker ikke noe voldsomt karakterpress.

– Deles det ut mange seksere her?

– Det er ikke slik at lærerne bare gir seksere her, nei, sier Alvilde.

– De begrunner jo karakterene som gis. Hvis ikke du gjør noe som elev, så får du jo karakterer deretter, sier Andrea.

I likhet med Akademiet Kristiansand, som VG skrev om lørdag, ligger også skolen i sørlandsfylket Agder. Elevene i dette fylket forbedret det generelle karaktersnittet mer enn det nasjonale gjennomsnittet – sammen med blant andre Vestland og Oslo, viser en analyse fra Rambøll Management bestilt av Kommunesektorens organisasjon KS.

Info Slik har VG regnet VG har hentet ut tall fra Utdanningsdirektoratets statistikkbank for de siste 15 årene, som viser hvor mye karaktersnittet i et utvalg fag på videregående har økt.

Alle fag i videregående skole har flere ulike fagkoder, for eksempel en for faget på studieforberedende, en annen for yrkesfag og en tredje for de som går påbygg. I tillegg har en ny læreplan, med helt nye fagkoder, gradvis blitt innført gjennom de siste årene.

For å få et helhetlig bilde, har VG derfor valgt ut alle fagkodene som ligger under fagene norsk, engelsk, matematikk, geografi, historie, naturfag, religion, kroppsøving og samfunnskunnskap (tidligere samfunnsfag). Totalt er det 111 ulike fagkoder.

VG har valgt disse fagene fordi det er fellesfag som mer eller mindre alle videregåendeelever skal ha. Unntaket er at yrkesfagelever som ikke tar påbygning ikke har geografi, historie og religion.

VG har også sett på forskjellen mellom de privat og offentlig eide skolene.

Statistikken for kullet 2021/2022 er foreløpig og tar ikke hensyn til klagebehandling.

Andelen seksere er beregnet ved å gange andelen seksere i hvert fag med antall elever i faget, og dele resultatet på summen av antall elever totalt.

I fag med få elever er karakterfordelingen unntatt offentlighet. VG antar derfor at andelen seksere i disse fagene er null. Det gjør at den reelle andelen seksere antagelig er høyere enn det som kommer frem i VGs beregning.

Snittkarakteren nasjonalt er beregnet som et vektet snitt av snittkarakteren i hvert enkelt fag og skole, hvor antall elever brukes som vekter.

For mer detaljer om beregningen, kan du lese kildekoden Vis mer

Slik har de jobbet for å øke snittet

Rektor Anita Ingebrigtsen viser stolt rundt på det enorme skoleområdet.

– Kan du si hvorfor elevene har fått høyere karakterer under pandemien? Har de blitt flinkere?

– Vi ser at elevene som kommer fra ungdomsskolen har høyere karaktersnitt. Også de som søker seg inn på påbygg har høyere karakterer enn tidligere. Elevene er også mer motivert for gjennomføring. Tidligere lå vi på 70 prosent gjennomføring. Siste skoleår hadde vi en gjennomføring på 90,7 prosent, svarer rektoren.

Hun har fått inn to lærerspesialister for å jobbe med å forbedre systemet for vurdering av elevene. Skolen har viet mer oppmerksomhet om å tilrettelegge for vurdering, ifølge rektor.

FLERE VURDERINGER: Rektor ved Søgne videregående skole Anita Ingebrigtsen mener en av grunnene til at karakterene ved skolen har økt er at de har innført «øveprøver».

– Du er ikke redd for at det er blitt tilrettelagt «for godt» for vurdering?

– Elevene har tidligere opplevd at vurderingsformen og vurderingen ikke har vært god nok. Da har vi hatt et systematisk arbeid rundt det, særlig i de to siste skoleårene, og spesielt nå før skoleslutt våren 2022, svarer Søgne-rektoren på sin myke og “bløde” sørlandsdialekt.

Det ble laget et system med øving opp mot egne målark. Elevene kan også evaluere seg selv på områder der de er utrygge faglig.

– Så legges det opp undervisning til hva den enkelte elev trenger. Deretter kjøres det en prøve. Det vi kaller øve for prøve, beskriver rektor.

– Og den prøven er en viktig del av vurderingen?

– Ja, og så har elevene også fått være med på å påvirke vurderingsform – og hva som er en god måte å bli vurdert på.

– Hvordan kan det foregå?

– Det kan være i form av muntlig fremføring, det kan være skriftlig fremføring selvfølgelig. Det kan også være i gruppe. Det kommer an på hvordan mulighetsrommet er i forhold til det som skal vurderes.

Disse skolene øker mest

Skolen på Sørlandet er én av bare tre offentlige skoler blant de ti som prosentvis øker karaktersnittet mest i hele landet.

Under finner du oversikt over karaktersnitt-endringene ved videregående skoler i landet:

Det er de private skolene som samlet har gjort det største karakterhoppet. Her økte snittkarakteren fra 4,23 i 2018–19 til 4,35 i 2019–20, 2,8 prosent opp. Tilsvarende øker snittet i de offentlige skolene med 2,2 prosent.

Ved flere av skolene som topper listen, er elevtallet lavt, og karaktersnittet svinger fra år til år. Jo færre elever en skole har, jo mer påvirker hver enkelt elevs karakterer gjennomsnittet for skolen.

Det gjelder blant annet Østerbo videregående skole i Halden, som økte snittet fra 3,62 til 4,98. Skolen kan ta inn opp mot 66 elever fordelt på syv klasser, så lærertettheten er større enn i en vanlig klasse.

– Noen år kan vi ha noen få, veldig skoleflinke elever som trekker snittet opp, mens det andre år er motsatt, sier rektor Bjørn Røyndal.

Østerbo VGS er godkjent for å ta inn elever med funksjonsnedsettelser, som betyr at de må ha et dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring, forteller Røyndal.

SMÅ FORHOLD: Bjørn Røyndal er rektor for den lille skolen Østerbo videregående skole i Halden. Skolen tar inn elever med behov for tilrettelagt opplæring.

Røyndal forteller at skolen ble lite påvirket av pandemien fordi de har så få elever. Med unntak av tre uker våren 2020, fikk de holde skolen åpen gjennom coronaårene. Han tror årsaken til karakterøkningen er sammensatt.

– Alder, lærevansker og tidligere skolegang påvirker resultatet til våre elever. En viktig årsak til økning i karakterer, er skolens arbeid med å forbedre skolemiljøet til eleven, noe vi har hatt fokus på de fire siste årene, sier Røyndal, og viser til forskning gjennomført av Thomas Nordahl, som viser at et godt læringsmiljø har stor effekt på utbytte av opplæring.

Men også avlyst eksamen kan ha spilt inn, tror Røyndal.

– Når eksamen ble avlyst fikk skolens lærere utsatt frist for å sette standpunkt. Dette utgjorde nesten en måned ekstra med undervisning, sier han.

Peker på flere søkere

Det samme trekkes frem av rektor ved Akademiet VGS Heltberg Bislett – som også ligger høyt oppe på listen.

– Både lærere og elever sa at avlysning av eksamen flyttet fokus fra eksamenstrening til læring, og elevene fikk tid til å vise kompetanse. Dette var positivt for standpunktkarakterene, sier Selim Unsal.

Ifølge tall VG har hentet inn, var gjennomsnittskarakteren i fellesfagene ved skolen i 2018/2019 3,57. I deler av dette skoleåret drev Akademiet skolen. Året etter, det første pandemiåret, økte snittkarakteren til 4,18. Siden har den fortsatt å øke, og forrige skoleår var snittet nesten 4,6.

Rektoren er ikke overrasket over at de skiller seg ut i karakterstatistikken.

NYE EIERE: Rektor ved Akademiet VGS Heltberg Bislett Selim Unsal tror endringer i forbindelse med at skolen fikk nye eiere i 2018 har hatt mest å si for karakterøkningen.

– Vi har hatt en økning i søkertall, og i karaktersnitt hos elevene som søker seg til skolen, og har dermed høyere inntakskarakterer enn før. Det fører også til bedre grunnlag for høyere karakterer for elevene som går ut av skolen.

En annen viktig forklaring på hvorfor skolen har økt snittet markant er et eierskifte og omlegging av undervisningsfilosofi, mener Unsal.

Akademiet overtok skolen i 2018, og har siden da drevet den inspirert av Montessori-pedagogikken, som handler om at elevene selv skal søke og motta kunnskap.

– Vil at vi skal bli flinke

Elev Alvilde på Søgne VGS mener lærerne, til forskjell fra på ungdomsskolen, ikke er like opptatt av hva elevene får ned på papiret, men heller om hva slags forståelse elevene har for faget.

SKOLEHEST: Alvilde Sjølingstad (17) og Andrea Bjorvand Evensen (17) er elever på Søgne videregående skole. De har godt lag med en av skolens egne hester.

– Lærerne her gir seg ikke før du faktisk skjønner ting. Det er ikke slik at lærerne holder en PowerPoint – gjør seg ferdig – og så skal du skjønne alt. De er opptatt av å sikre seg at vi elever faktisk skjønner det. Det er viktig for karaktersnittet vårt også, sier Andrea.

Under kan du søke opp skolene for å se utviklingen de siste 15 årene: