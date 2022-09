ADVARER: Politibetjent Thale Parker i Kripos advarer mot en negativ utvikling der unge gutter utsettes for seksuell utpressing.

Politiet med sterk advarsel til unge gutter

Unge gutter ned i 14-årsalderen presses for penger av det som fremstår som organiserte kriminelle grupper.

For noen år siden tok en ung mann fra Sørlandet sitt eget liv.

Han hadde gjort som mange jevnaldrende gjør, chattet med en ukjent person på Chatroulette, et sted hvor ukjente mennesker fra hele verden kan ta kontakt med hverandre.

Kvinnen kledde av seg og utførte seksuelle handlinger med seg selv. Hun fikk mannen til å gjøre det samme.

Nå vil Kripos og Interpol advare unge gutter og menn.

Det dukker stadig opp flere saker der gutter presses for penger av det de tror er jenter på samme alder.

Men jentene er fiktive. De finnes ikke i det virkelige liv.

VG har møtt Kripos og snakket om den negative utviklingen som nå skjer på flere ulike plattformer. Ofrene blir yngre og yngre.

– Selve fenomenet seksuell utpressing med økonomisk motiv har vi vært kjent med lenge, så det som er en oppsving er at det rammer yngre gutter enn det vi har fått rapporter om tidligere, sier Thale Parker, politibetjent i Kripos.

Slik går de kriminelle frem

De kriminelle som står bak er kyniske i måten de lurer unge gutter på, forteller Kripos.

Gjerningspersonene gjemmer seg bak en skjerm. De er ikke jevnaldrende jenter, men i stedet er de kriminelle og vil ha penger. De tar kontakt med offeret på nett, enten ved å sende melding i sosiale medier eller på chattetjenester.

De bruker fiktive jenter som kler av seg og utfører seksuelle handlinger med seg selv. De får personen på andre siden til å gjøre det samme.

Gjerningspersonene tar opptak av det som skjer, og etter dette starter utpressingen.

Fra vestre til høyre i bildet: Avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos, Helge Haugland, politioverbetjent Tove Gulsvik, politibetjent Thale Parker og kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen.

Gjerningspersonene truer med å dele opptaket om gutten ikke betaler penger. Kravene er konkrete og fristene er korte.

I flere saker blir opptaket sendt til fornærmedes følgere eller venner på sosiale medier eller publiseres offentlig. Utpresseren er aggressiv og pågående, ifølge Kripos.

– Vi er kjent med flere tilfeller der truslene er blitt gjennomført, og hvor materialet har blitt spredt, sier politibetjenten.

Politibetjent Thale Parker.

De som står bak, er trolig organiserte kriminelle grupper, som jobber fra det som minner om kundesentre. Utpressingen skjer mot personer over hele verden.

– Fenomenet er også kjent av politimyndigheter over hele verden. Så det virker som gjerningspersonene er fra mange land, og at fornærmede rammes i mange land. Vi har ingen grunn til å tro at det er spesifikt rettet mot norske gutter, men det rammer norske gutter, sier Parker.

Info Dette gjør du om du blir utsatt for utpressing Bryt kontakten med utpresser så snart som mulig.

Ikke betal det som utpresser krever. Hvis du betaler, kommer det vanligvis flere krav.

Dokumenter mest mulig av det som har skjedd: Noter hvilke tjenester, kanaler og kontoer som ble brukt både av deg og av utpresser. Ta skjermbilder både av samtaletekster, informasjon på profiler og bilder eller video av den du snakket med. All informasjon fra utpresseren kan hjelpe politiet med å identifisere vedkommende. Dette kan for eksempel være adresser, telefonnummer, kontonummer og betalingsinformasjon. Ikke slett programvare du har installert. Fjern heller ingen kontoer. Vent til politiet har fått gjennomført nødvendige undersøkelser. Kontakt politiet så raskt som mulig. Tid er en kritisk faktor i slike saker. Du kan kontakte politiet ved oppmøte, på 02800 eller ved kontakt med nettpatruljen der du bor. Kilde: Politiet Vis mer

Et økende problem i hele verden

Den unge mannen som tok sitt eget liv i 2017, ble presset for 10.000 kroner. Det tok kort tid fra utpressingen skjedde og til han tok sitt eget liv.

Kripos er veldig sikre på at den unge mannen tok siden eget liv som en konsekvens av at han ble presset for penger.

Den siste tiden har de sett en økning av rapporterte tilfeller der gutter ned i 14-årsalderen presses for penger etter å ha delt penisbilder eller onanert på webkamera for det som framstår som jevnaldrende jenter.

– Vi er svært bekymret. Denne formen for kriminalitet krenker jo de fornærmedes mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Og det kan påvirke den enkeltes psykiske helse. Vi har sett tilfeller både nasjonalt og internasjonalt at gutter som er utsatt for denne formen for press har tatt sitt eget liv, sier Parker.