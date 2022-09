Kritisk Listhaug etter strøm-møte: − Slutt å skylde på krigen

Frp-leder Sylvi Listhaug ber norske politikere slutte å skylde på Ukraina-krigen for energikrisen. – Flertallet i denne salen er i ferd med å svikte fundamentalt, sier hun.

Olje -og energiminister Terje Aasland (Ap) fikk kontant svar fra Frp-leder Sylvi Listhaug etter sin redegjørelse om regjeringens strømplan mandag.

Hun går hardt ut mot partiene som hun mener skylder på krigen i Ukraina for å forklare energikrisen.

– Slutt å skylde på krigen i Ukraina. Disse problemene startet før krigen. Allerede i fjor sommer økte energiprisene kraftig, sier Listhaug.

Hun mener at privatpersoner og bedrifter får altfor lite støtte av en stat hun mener blir rik på høye olje, gass- og strømpriser.

– Jeg vil gå så langt som å si at flertallet i denne salen er i ferd med å

svikte fundamentalt i møte med det som kan bli den største realøkonomiske krisen på mange, mange tiår, sier hun.

IKKE TILFREDS: Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer både opposisjonen og regjeringen for å være for dårlige på strømkrisen.

Kaller energikrisen «hybridkrig»

Høyre-leder Erna Solberg sier i sitt innlegg at man må styrke kraftbalansen i Norge og bygge ut mer kraft, uten å glemme hvem som står bak.

Hun peker direkte på Russlands president Vladimir Putins krig mot Ukraina.

– Det som nå er viktig er at vi ikke lar krigsøkonomien gå for hardt utover folk og deres arbeidsplasser. De store inntektene staten og fylkeskommunen nå har, bør komme folk til gode, sier Solberg og legger til:

– Det er bare på den måten vi rettferdig kan fordele belastningen av Russlands hybridkrig.

Hun mener at alle opposisjonens forslag bør sendes til energikomiteen for behandling.

UENIGE: Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug står på hver sin side i flere av de store slagene i strømdebatten.

– Ingen enkle løsninger

Høyre advarer mot å stemme over forslag i dag og vil sende dem til energikomiteen for behandling – det ønsker også Arbeiderpartiet å gjøre.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier at Norge må bygge ut mer kraft.

– Det finnes ingen enkle løsninger, sier Aasrud.

– Vi kan ikke på sikt betale oss ut av krisen. Vi må bygge oss ut av krisen, legger hun til.

Sps Marit Arnstad sier at «opposisjonspartiene spriker i alle retninger».

– Høyre har prøvd å omdøpe oljepengebruk til refusjon til næringslivet. Men en tidligere statsminister vet at oljepengebruk er oljepengebruk, sier Arnstad.

Strøm-markering: 93 forslag

Opposisjonspartiene på stortinget har lagt fram hele 93 forslag under dagens strømmøte på Stortinget. Ved møtestart krevde både Frp og Rødt hastebehandling.

VG skrev mandag at regjeringen planlegger å gå rett til sin foretrukne samarbeidspartner, SV, for å forhandle om videre strømstøtte – og at det ikke er mye å gå på ellers.

SV vil ha en ny strømstøtte for husholdningene. Under sin redegjørelse til Stortinget sa Aasland at regjeringen vil behandle saken om økt strømstøtte for husholdningene til 90 prosent, som de tidligere har varslet at de skal, med sikte på å legge fram en sak for Stortinget 30. september.

STRØMSJEF: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fortalte mandag hvordan regjeringen vil takle strømkrisen. Han advarte mot lette løsninger fra opposisjonen.

Regjeringen advarer

Olje- og energiminister Terje Aasland redegjorde mandag ettermiddag om regjeringens plan for å motvirke energikrisen og skyhøye strømpriser, i en redegjørelse fra energiministeren.

På bordet ligger også over 90 forslag fra opposisjonen. Du kan lese alle sammen her!

Under sin redegjørelse sa Aasland at regjeringen vil fortsette å møte den krevende situasjonen med handling, men han advarte samtidig mot for enkle løsninger.

– Det finnes ingen enkle løsninger på situasjonen vi står i nå, i så fall ville disse allerede vært gjennomført, sa Aasland.

– Jeg vil advare mot løsninger som enkelte har kommet med der man vedtar en lav strømpris som løsning på en situasjon med lav magasinfylling og mangel på kraft i Europa. Når problemet er mangel på energi, så nytter det ikke å vedta at vi har nok.