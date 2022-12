PORNO: Reklame for pornosider dukker opp når unge er på nett.

Fire av ti tenåringer får reklame for porno

Halvparten av norske 13–18-åringer har sett porno. Nå viser det seg at flere får opp reklame for ulike pornosider.

Det viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2022». Flere unge forteller at de har fått porno-reklamen gjennom Google og TikTok.

Nesten fire av ti 13 – 14-åringer får reklame for porno på nett viser undersøkelsen. Den viser at det er på ulovlige nettsteder for nedlasting eller strømming av film, musikk og dataspill det er mest vanlig at unge ser reklamen.

– Barn og unge bør slippe å få porno-reklame, som i de fleste tilfeller også er ulovlig etter markedsføringsloven, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand i en uttalelse.

Hun forventer at plattformene starter strengere tiltak for å få stanset pornoreklame rettet mot barn.

– Vi mener slik markedsføring er uheldig, fordi den kan føre til at mange

får sitt førsteinntrykk av seksualitet gjennom porno. Vi forventer at de globale plattformene iverksetter tiltak for å skjerme de yngste mot slik reklame, sier Velsand.

Dette viser undersøkelsen

Over halvparten av 13–18-åringene som har sett porno på nett, så det for første gang før de fylte 13 år.

Dobbelt så mange gutter som jenter har sett porno, tallene er 68 prosent mot 34 prosent.

Liten økning av porno-titting. I 2020 sa 49 prosent av 13–18-åringene at de har sett porno, i år er tallet 52 prosent

– Dersom de unge får mer informasjon om hva pornografi er, for eksempel gjennom undervisning på skolen, er det lettere for dem å få et mer realistisk og sunt forhold til sex, sier Velsand.

Av de som har mottatt reklame for porno svarer 2 av 10 at de fikk den gjennom TikTok. Det er en økning på 16 prosentpoeng, sammenlignet med tallene to år tilbake, ifølge Medietilsynet.

Info Om undersøkelsen Barn og medier 2022 kommer fra Medietilsynet. Data i undersøkelsen er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet. Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag. På sine nettsider skriver de «Kunnskap og innsikt i barn og unges digitale liv er grunnlaget for å sette i gang tiltak og gi gode råd» Vis mer

– Vi vet at barn og unge synes det er spennende med porno og at de er nysgjerrige. Det er viktig at de har noen å snakke med om de trenger råd etter å ha sett porno, sier Thale Skybak til VG.

Hun er seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram og synes det er bekymringsfullt at stadig yngre unge får tilgang til porno.

– Unge forteller at de opplever at porno er veldig lett tilgjengelig, det bekrefter disse nye tallene, sier hun.

– Mye forskjellig porno

Redd Barna undersøkte i 2020 blant annet hvordan unge selv opplever porno, og jobber aktivt for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen.

– Det unge sier til oss er at de skulle ønske at voksne snakker mer med dem om porno, både lærer og foreldre. På grunn av dårlig eller mangel på læring om seksualitet og følelser bruker ungdom i dag porno som sin seksualitetsundervisning, sier hun og legger til:

– Også vet vi at det er mye forskjellig porno. Mye gir et feilaktig bilde og dårlig kunnskap om hvordan sex faktisk fungerer, noe som kan få stygge konsekvenser når «læringen» skal brukes.

Hun råder foreldre og lærere til å våge å snakke og ta praten om porno med barn og unge uten å dømme.

– Et viktig råd fra de unge vi snakket med er at de har lyst til å snakke med voksne om porno som ikke dømmer dem. De vil gjerne fortelle, men har lyst på en åpen samtale med noen som ikke kommer med en pekefinger.

Skybak etterlyser bedre undervisning om vold og seksuelle overgrep i skolen. Det er behov for et kompetanseløft i skolen.

– Unge etterlyser bedre seksualitetsundervisning, og lærere må ha nødvendig kunnskap og ressurser for å gi det. Det vet vi at lærer selv etterlyser.

Flere serier

Porno har vært i vinden i år. I starten av 2022 kom NRK med serien «Porno 2022», hvor alt fra innspilling til motstand mot porno ble vist. I serien svarte nesten 3 av 4 unge at de har skammet seg over å ha sett porno.

Nå i desember kom TV 2 med sin nye serie «Joakims første porno», hvor influencer Joakim Kleven går på innsiden av pornobransjen.

Se et klipp her: