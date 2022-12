MINUS: Plussgrader avløser sprengkulden i store deler av Norge fra kommende mandag.

Kulden slipper snart: Inntil 20 grader varmere over helgen

Kong vinter gjør et rundkast over helgen: Sprengkulden blir avløst av mildvær. Meteorologen sier at temperaturstigningen blir betydelig.

Onsdag ønsket meteorologene god morgen fra et iskaldt Norge på Twitter.

Da hadde Filefjell registrert årets laveste temperatur med 32,8 minusgrader, mens steder som Finse og Hemsedal i fjelltraktene hadde mellom 25 og 30 minus.

– Det blir nokså sprengkaldt også de neste dagene, men kanskje et par grader høyere enn onsdag, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt Unni Nilssen.

Da snakker hun ikke bare om høyfjellet i Sør-Norge, men hele landet:

– Det blir vinterlig over det meste, veldig på den kalde siden frem til helgen.

Nilssen sier at Østlandet og fjelltraktene får kaldt vintervær og litt varierende skydekke, med opplett til og med lørdag og kanskje litt snø søndag.

Nordpå vil snøen falle i store mengder.

– Det er berre å finne fram snøskuffa om du bur nord for Stad og Dovre, skrev meteorologene på Twitter onsdag.

Aller mest snø frem til søndag kveld er ventet i Nordland. I deler av Helgeland kan det komme 60–90 cm snø, i resten av fylket er det ventet 25–50 cm.

Skredfare i nord

Torsdag er det varslet snøskredfare på oransje nivå i store deler av Nord-Norge.

– Polare lavtrykk med kraftig vind og mye nysnø gjør sjansen for at skred kan løsne av seg selv stor, skriver meteorologene på Twitter.

Væromslaget skjer mandag, når mildere luft og lavtrykksaktivitet siger inn fra Atlanteren. Først mot Vestlandet, siden Østlandet og videre nordover.

– Temperaturen stiger ikke like mye overalt, men forskjellen blir betydelig for de fleste. Mange steder blir det mellom ti og tyve grader varmere, sier Nilssen.

Kan bli hålke i øst

I Nord-Norge er det ikke sikkert det blir mildt nok til at nysnøen smelter.

– Der ser det ut til å bli hvit jul flere plasser, sier meteorologen.

I kystnære strøk på Vestlandet og Sørlandet ser det til at nedbøren vil gå over til regn og at snøen som er kommet, vil smelte med plussgradene.

– Også i Oslo-området er det en viss fare for regn fra tirsdag. Kommer det mye nok regn der snøen ligger, kan det bli hålkeføre østpå, sier Unni Nilssen.