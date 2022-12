IKKE POPULÆRT: Fjordkraft viser til de høye strømprisene når de nå kapper Trumfbonusen. Det faller ikke i god jord hos kunde Gordon Spangelid (57).

Fjordkraft halverer Trumf bonus og kutter betalingsfrist

Fra 1. februar halverer Fjordkraft Trumf-bonusen fra to til en prosent for kunder som har Trumf. I tillegg korter de inn på betalingsfristen fra nyttår.

Det synes Gordon Spangelid (57) fra Horten er direkte smålig. Han tegnet abonnement hos Fjordkraft i september, forteller han, etter å ha sett en reklame på nettet om velkomstbonus på 750 kroner og to prosent Trumf-bonus.

– Direkte smålig

Men om få måneder halveres altså dette og man sparer dermed en prosent av strømutgiftene, ikke to.

– Jeg fikk en mail om dette i dag og synes det er direkte smålig. Man kan ikke gå tilbake på et slikt salgstriks bare noen måneder etter at man har tegnet kontrakt, sier Spangelid til VG på onsdag.

Han bor selv i leilighet og bruker ikke all verdens strøm, så for ham betyr det ikke så mye.

– Men for de som bruker 20 000 kilowattimer er det mye.

Det var TV2 som omtalte bonus-kuttet først.

Skyldes høye priser

I e-posten Spangelid fikk, står det:

– Hver måned sparer du Trumf-bonus på strømmen. Det skal du også fremover, men på grunn av vedvarende høye strømpriser gjør vi en endring fra 1. februar 2023. Da sparer du 1 prosent av det du betaler for strømmen i stedet for 2 prosent.

Slik forklarer Fordkraft endringen.

– Årsaken er vedvarende høye strømpriser. Kundene får bonus basert på sin strømkostnad. Da vi startet dette samarbeidet så strømmarkedet ganske annerledes ut, og ingen hadde sett for seg det prisnivået vi har i dag. For å fortsatt kunne tilby denne ekstra fordelen ser vi oss nødt til å redusere bonusen, skriver kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i en e-post til VG.

Kundene ble varslet om endringen på onsdag og på Fjordkrafts egen Facebook-side går debatten livlig om selskapets halvering av Trumfbonusen.

– Vi har forståelse for at noen synes dette er leit, men vi er glade for at kundene fremdeles kan spare Trumf-bonus hos oss, skriver Fjellstad.

Kortere betalingsfrist

Fjordkraft har gjort flere endringer i avtalevilkårene. Betalingsfristen reduseres og gebyret for papirfaktura øker med 14 prosent fra 69 kroner til 79. Disse endringene gjelder fra 1. januar.

– Vi har i dag 14 dages betalingsfrist som standard, med mulighet til å korte ned til 10 dager ved forsinkelser i fakturaproduksjon osv. Fra 1. januar endres dette til 10 dagers forfall som standard, med mulighet for å korte ned til 7 dager ved behov, skriver Fjellstad.

Han viser til at de har etterskuddsvis betaling og gjennomfakturering.

– Dette betyr at vi kjøper inn og betaler for kundens strømforbruk på forhånd. I tillegg betaler vi nettleien deres til netteier når vi mottar nettleiebilag og krever den inn igjen fra kunden sammen med strømforbruket. Det er derfor viktig for oss at vi får innbetalingene fra kundene våre så raskt som mulig etter fakturering. Derfor målsetter vi at vi skal fakturere kundene våre så tidlig som mulig i måneden og ha forfall i samme måned som vi fakturerer. Ved forsinkelser kan det bli vanskelig med forfall i samme måned når vi har lange betalingsfrister, legger Fjellstad til.

Spangelid i Horten tror mange kunder ikke vil rekke å betale før forfall.

– Dette er en måte å generere gebyrer på. Syv dager er kort tid når det er postlevering 2 – 3 ganger i uken og postgangen er på to virkedager. Mange vil ikke få brevet før forfallsfristen er gått ut, sier han.

– Er dette måtte å få inn flere gebyrer på, Fjordkraft?

– Nei, det er ikke det. Det handler om at vi legger ut store beløp i forkant. Det ville neppe vært noen sak hvis vi hadde hatt strømpriser på 20 øre, men vi har interesse av å få inn pengene så fort som mulig for å unngå høye rentekostnader, avslutter Fjellstad.