Jens Andre M. Birkeland

Funn av død person etter leteaksjon i Vesterålen

Politiet i Nordland har gjort funn av en livløs person i Vesterålen, etter en leteaksjon søndag.

Det skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Leteaksjonen ble iverksatt etter at et familiemedlem varslet om at vedkommende ikke hadde kommet hjem etter en tilstelning lørdag kveld.

– Etter et kort søk ble det funnet en livløs person. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp. Pasienten ble etter hvert fraktet til sykehus. Klokken 14.35 ble pasienten erklært død, skriver politiet.

Politiet har startet rutinemessig etterforskning.

VG har prøvd å komme i kontakt med Nordland politidistrikt, men så langt uten hell.