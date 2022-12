NOBELPRISEN: Berit Reiss-Andersen kunngjør årets vinner av Nobels fredspris. Prisen deles ut lørdag.

Advokat godtar ikke bot: − Det er ikke straffbart

Den profilerte advokaten Berit Reiss-Andersen (68) nekter å vedta et forelegg for å ha gitt revisor uriktige opplysninger. Nå må hun møte i retten.

Påtalemyndigheten varsler påstand om en bot på 36.000 kroner i retten.

– Jeg kan bare si at det politiet anklager meg for å ha gjort, etter min mening ikke er straffbart, skriver Berit Reiss-Andersen i en e-post til VG.

Hun påpeker at hun som alle andre har rett til å få sin sak prøvet for retten, når hun mener at politiet tar feil.

– Det hadde selvsagt vært mye enklere for meg å vedta et forelegg og unngå offentlighet om denne saken. Men det hadde bare ikke vært riktig.

ADVOKAT: Berit Reiss-Andersen mener politiet tar feil og vil ikke vedta forelegget hun har fått.

Den fremstående advokaten leder Den norske Nobelkomité og viser til at hun de neste dagene har fullt program i forbindelse med utdelingen av Fredsprisen.

– Jeg kan i den sammenheng ikke prioritere min lille sak, skriver Reiss-Andersen og henviser til sin advokat for ytterligere kommentarer.

Info Berit Reiss-Andersen (68) Advokat og partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma AS.

Arbeider særlig med økonomiske straffesaker og har møterett for Høyesterett.

Leder fra 2017 Den norske Nobelkomité, som deler ut fredsprisen.

Tidligere leder for Advokatforeningen (2008–2012) og statssekretær i Justisdepartementet (1996–1997) under regjeringen Jagland. Vis mer

Reiss-Andersen ledet avviklingsstyret i R-A Kontordrift AS. Selskapet som var eid av henne og fire andre advokater, var part i en avtale om å leie kontorer.

Siden midten av nittitallet hadde advokatene holdt til i Øvre Slottsgate 11 i Oslo sentrum, i lokaler eid av eiendomsinvestoren Christian Ringnes (68).

Men advokatfellesskapet ble oppløst og R-A Kontordrift sluttet å betale husleie i januar 2017. Da varslet Ringnes søksmål for kontraktsbrudd.

STRIDENS KJERNE: Fem advokater leide lokaler i bygården til venstre, Øvre Slottsgate 11 i Oslo sentrum.

Milliardæren som kontrollerer Eiendomsspar som igjen eier Øvre Slottsgate 11 as, krevde over 3,8 millioner kroner for brutt husleiekontrakt.

Det mener politiet at Reiss-Andersen skulle sagt fra om, da hun som leder av avviklingsstyret avga erklæring til selskapets revisor.

Advokaten opplyste 23. mai 2017 at R-A Kontordrift ikke hadde mottatt krav i forbindelse med rettssaker og heller ikke forventet å motta slike krav.

Denne såkalte fullstendighetserklæringen ble lagt til grunn av revisor i regnskap, årsregnskap og revisorberetning som senere ble sendt Regnskapsregisteret.

Men Reiss-Andersens erklæring var ifølge politiets forelegg ikke korrekt:

R-A Kontordrift hadde mottatt brevet med søksmålsvarsel fra Ringnes 3. april 2017 og en forliksklage knyttet til samme kravet var mottatt 11. mai 2017.

Konsekvensen var at regnskapene ikke reflekterte millionkravet og at det ikke ble innarbeidet note til regnskapet eller avsetning i balansen.

Reiss-Andersen er ilagt forelegget for å ha offentliggjort villedende eller uriktig opplysning av betydning for bedømmelse av selskapet.

MILLIARDÆR: Eiendomsinvestoren Christian Ringnes tapte i 2019 søksmålet mot advokatfellesskapet som leide kontorlokaler av ham.

Reiss-Andersens advokat Sigurd Holter Torp sier at bakgrunnen for at forelegget bestrides, er at det faktiske grunnlaget påtalemyndigheten legger til grunn for siktelsen ikke representerer en straffbar handling.

– Vi har vurdert dette grundig og mener at hverken de objektive eller subjektive vilkårene for straff er oppfylt. Det finnes heller ingen rettspraksis eller foreleggspraksis for at noen andre noensinne har blitt straffet for noe tilsvarende.

Torp sier at det ville vært mye enklere for Reiss-Andersen å bare å vedta forelegget på kr 30 000 og unngå offentlighet.

– Men det blir uriktig å vedta et forelegg for noe man bestemt mener ikke er straffbart, sier Torp, som er partner i advokatfirmaet Schjødt.

Info Christian Ringnes (68) Hovedaksjonær og administrerende direktør i Eiendomsspar og Victoria Eiendom.

Nummer 52 på Kapitals liste over landets rikeste, med en anslått familieformue på 6,8 milliarder kroner.

Inntekten til Ringnes alene var godt over 20 millioner i fjor, ifølge skattelistene

Oldebarn av Ellef Ringnes, som sammen med broren startet Ringnes Bryggeri i 1877.

Kunstsamler som skapte skulpturparken på Ekeberg i Oslo og har eget miniflaskemuseum. Vis mer

Christian Ringnes saksøkte advokatfellesskapet for nærmere tre millioner kroner i tapte leieinntekter og kostnader knyttet til hva han anså som et avtalebrudd.

Milliardæren tapte både i Asker og Bærum tingrett og i Eidsivating lagmannsrett i 2019 og måtte også betale motpartens saksomkostninger på 1,2 millioner kroner.