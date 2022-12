BITENDE KALDT: Svein Tore Kvalheim utenfor spikerteltet. Det er stengt for sesongen. Å fyre opp er uaktuelt.

Flyttet inn i campingvogn for å spare penger – fikk strømregning på 8400

RYGGE (VG) Pensjonist Svein Tore Kvalheim (75) tenkte han tok et smart grep da han flyttet hit i sommer. Det er bare ett problem:

Du får ikke strømstøtte om du bor i campingvogn.

Ute er det elleve minus. Is-taggene henger nedover endene på vognen.

– Du merker kulden nå?

– Ja, til de grader. Spesielt på natten. Med en gang jeg skyver opp døren om morgenen, slår kulden mot meg.

Svein Tore Kvalheim flyttet i sommer inn i campingvognen her på Kjærringholmen camping i Rygge i Østfold. Økningen på mat, bensin og ja, det meste, gjorde at han sa opp leieavtalen på leiligheten.

Tanken var å spare nok til å komme seg til varmere strøk de verste vintermånedene. Kanskje til broren som bor i Thailand. Det ville hjulpet mot gikten.

Den tanken måtte han slå fra seg.

– Det gikk ikke denne gangen, dessverre. Jeg må bare holde meg i ro enn så lenge.

FORTVILET: Kvalheim forteller om strømregningene som velter pensjonistbudsjettet.

Det som gjorde utslaget, var en reparasjon på Mitsubishien i høst og strømregningen i november.

Den kom på 8400 kroner.

Strømstøtte får han ikke fordi han bor i en campingvogn og ikke en husstand. Det synes han er hinsides all sunn fornuft.

– Jeg føler at jeg har gjort min plikt og kanskje vel så det. Og så komme i en sånn situasjon, det er håpløst. Jeg har akkurat samme behov som alle andre. Så lenge det er boadresse her, burde de se på det.

– Tenkte du på at strømstøtte kanskje ikke ville gjelde her?

– Jeg var ikke klar over det, og regnet med at strømstøtte får vi alle sammen. Der bommet jeg rett og slett. Jeg gjorde det.

SJOKKREGNINGEN: Kvalheim sperret opp øynene da han så denne summen tikke inn i november. Nå har han betalt den - men det blir trangt til neste utbetaling.

Firebarnsfaren Kvalheim har i et langt arbeidsliv jobbet med alt fra produksjon av sykesenger til å hjelpe folk i jobb gjennom arbeidsmarkedsbedrifter (OPT).

I det ene hjørnet i vognen får VG øye på innrammede diplomer: På nittitallet ble han tildelt Stortingets stipend for spesielt lovende oppfinnere.

Sykeseng-prosjektet holder han fortsatt i gang når helsen tillater det. Over nyttår håper han på å kunne få litt inntekter fra salg.

KAFFEMAKER: Det meste er mulig i den lille vognen. GANSKE SÅ ROMSLIG: Kvalheim har det han trenger i campingvognen. Men alt må ha sin plass.

Nødboliger har han også designet.

– Så har jeg nesten endt opp i nødbolig selv. Det er litt pussig å tenke på.

I det minste mener han at han har rett på samme strømstøtte som alle andre.

– Staten har gjort noen strømavtaler som ikke er bra for nordmenn. Jeg lurer litt på hvordan vår selvforsyning blir videre.

Han sikter blant annet til utenlandskablene som gjør at vi er en del av det europeiske kraftmarkedet og som i disse dager er med på å få skape de høye prisene.

Se Oljedepartementets svar litt lenger ned i saken.

Fra å ha stemt Arbeiderpartiet i flere år, tok han et annet valg i fjor:

– Da stemte jeg Rødt for første gang. For de bryter med mye av det som skjer nå.

HOBBY: Dagene går til prosjektene sine, Netflix og NRK nyheter.

I vognen har alt sin plass. Det må til når huset ditt er et avlangt lite rom.

Han har også et fortelt med både sofa og TV - og ikke minst boltreplass. Men det går ikke an å bruke nå. Det blir for dyrt.

Inne i vognen er de små persiennene på de avlange vinduene dratt ned. Å fyre i en bobil er litt som å fyre for kråkene: Den varme luften siger ut omtrent like raskt som man får fyrt opp.

Overgangen fra leilighet til camping var stor.

– På sommertid er det helt greit å bo her. Men med strømpriser og kulden, det blir for tøft.

FOTTØY: Tøfler er gode å ha i vognen når gradene kryper nedover.

Hver tredje dag tømmer han tanken. Klær vaskes og tørkes på campingplassens vaskerom.

– Det er litt spesielt å bo på en sånn plass, folk er mye hyggeligere og mer avslappet enn ellers.

Han tok opp lån på campingvognen, og betaler månedlige avdrag på det. I tillegg kommer leie til campingplassen på 1200. Se hele budsjettet i faktaboksen.

Pensjonen ligger på 20.000 utbetalt i måneden. I desember fikk han halv skatt - og 25.000 utbetalt. Likevel har han lite å gå på til neste utbetaling 20. januar.

Info Svein Tores budsjett Lån campingvogn: 4200 kroner

Leie campingplass: 1500

Billån: 1300 kr

Drivstoff: 1000 kr

Forsikringer: 322

Strømregning november: 8400

Mobil: 500 kr

Mat: 2000–3000

Internett: 649

Vasking og tørking av klær: 160

Netflix: 99

Kredittkort: ca. 1000 *

Bompenger: 407

Totalt utgifter i måneden: 22.137 * Lånet tok han opp i forbindelse med bilreparasjon på 40.000 Vis mer

Kjøleskapet er fullt av mat. Thai, kjøttsuppe eller pølse er gjengangere.

Når det gjelder matinnkjøp, har han lenge før prisøkningen vært nøktern:

– Jeg er veldig forsiktig med det jeg kjøper inn, farse når det er billig og ting som er på tilbud. Jeg passer alltid på at jeg har mat nok, det er noe jeg prioriterer. På slutten av måneden er det smalhans, man må hvert fall ha mat.

Men Kvalheim er vant til å klare seg på lite. Det han reagerer mest på, er strømprisene som han mener har løpt løpsk.

– Hadde det ikke vært for den fæle strømmen, ville det vært sjanse for at det gikk rundt.

FROST: Campinglivet er kanskje ikke laget for norsk vintervær.

– Han har kanskje klart å gå i en av de største strømfellene som går an, han, sier NHOs bransjesjef for camping, Jarle Buseth.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som bor i campingvogn hele året, men det kan neppe være veldig mange.

– Hva tenker du om strømstøtte for helårscampere i vintermånedene?

– Det hadde vært veldig bra hvis de kunne fått det, men jeg tror det da kunne blitt noen hyttefolk som kommer på banen, sier han, og sikter til at heller ikke hyttefolk får strømstøtte, sier Buseth.

TERRASSE: På sommeren har han godt med plass, både i forteltet og i den påbygde terrassen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er derimot sikker i sin sak:

Når du bor fast i en fritidsbolig (uten annen bopel) bør du få strømstøtte, også om det er i en campingvogn.

– Og Svein Tore har jo helt rett. Strømmen tilhører det norske folk og vi har bygget den ut i fellesskap. Det som er helt absurd nå er at strømmen koster i snitt 12 øre per kilowattime å produsere, men nå betaler folk som ham en pris som om vi importerte den fra Tyskland eller England. Og dette skaper jo både raseri og frustrasjon og også frykt for om man klarer neste strømregning. Det driver fram større klasseskiller.

RØDT: Leder Bjørnar Moxnes.

Regjeringen mener Moxnes strømforslag med blant annet makspris «vil kunne skape ubalanse i kraftsystemet og større risiko for strømutkobling og rasjonering».

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i olje- og energidepartementet skriver i en e-post til VG at de nå ser på mulige løsninger for hvordan husholdninger som ikke har hatt annet fast bosted enn fritidsbolig eventuelt kan inkluderes i ordningen.

Men det inkluderer ikke campingvogner, fordi det ikke er en fritidsbolig.

Regjeringen: Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Bør ikke de være inkludert? De kan jo ikke være så mange?

– De som har separat måler, og som er rettmessig registrert hos et nettselskap som husholdningskunde, er omfattet av ordningen slik den er innrettet i dag. OED vurderer nå mulighetene for å inkludere de som har fritidsbolig som eneste bolig i ordningen, herunder hvordan ordningen skal målrettes. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om resultatene av dette arbeidet.

De fleste campingvogner er ikke registrert som egen kunde, men betaler via campingplassen.

På grunn av sykdom i familien, feires julaften i vognen.

– Jeg greier meg selv jeg, altså. så lenge jeg har varmen her, er ikke det noe problem.

– Du vil ikke selge alt og flytte til Thailand, da?

– Jeg har vært inne på tanken. Der kan jeg bo godt som pensjonist.