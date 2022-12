HVITT: Det er ikke godt å se hvor veien går i dette bildet tatt fra fylkesvei 82 Kjølhagen i Andenes rett før klokken 09 fredag.

Polart lavtrykk i nord – skoler og barnehager stengt

Snømengdene som har falt i Troms i natt skaper store problemer. – Min bestefar på 80 år kan ikke minnes å ha sett sånne snømengder, sier innbygger på Senja.

– Det kom melding fra barnehagen om at den var stengt, og da jeg så ut av vinduet skjønte jeg hvorfor, sier Lars Kristian Kjærvik på Senja.

Snøen har lagt seg opp langs inngangsdøren hans, og han tror ikke det blir aktuelt med butikkbesøk i dag.

Et polart lavtrykk har truffet land, og senteret ligger nå rett over Senja, melder Meterologene.

– Dette har gitt mye vind og snø i områdene rundt Senja og Andøya, skriver de.

Senja kommune bekrefter overfor VG at flere av deres tjenester har utfordringer som følge av været. Folkebladet skriver at blant annet skolene på Silsand, Senja videregående skole og Finnsnes barneskole er stengt.

– Vi kjører hjemmeskole. Bussene har stoppet for det er uforsvarlig å kjøre sånn som været er nå. Veien opp til skolen er heller ikke brøytet, så det er tryggest og enklest å kjøre hjemmeskole i dag, forteller rektor Stein-Erik Svendsen ved Senja videregående skole til avisen.

DEKKET: Slik ser det ut utenfor døren til Kjærvik fredag morgen.

Polart lavtrykk

– Det er helt enormt, min bestefar på 80 år kan ikke minnes å ha sett sånne snømengder, sier Kjærvik.

Bestefar kan ha et poeng. Vakthavende meteorolog på værvarslingen i Nord-Norge, Gunnar Noer, forteller at det har kommet veldig mye snø.

– På Andøya og nord på Hinnøya og øyene i Sør-Troms har det vært mye vind og mye nedbør i natt. Vi har ikke noe gode observasjoner på hvor mye som har kommet, så det er litt farlig å anslå, men det har nok kommet en god del nedbør siden lavtrykket har stått nestoren stille i natt.

Noer forteller at det til tider er målt vind i storm styrke.

– Vi er vant med snøbyger og en god kuling her, men ikke så mye som det her.

Meteorologen forteller at det er snakk om et skoleeksempel på hvordan et polart lavtrykk kan se ut.

– Lavtrykket vil gå nordover langs kysten av Troms og spre seg oppover, samtidig som det nok vil svekkes litt uover dagen.

Samtidig sier han at særlig i Sør-Troms kan man nok forvente en god del nedbør utover dagen.

– Det er ikke så ofte vi har så ille vær som det her, og det at lavtrykket går så sakte, blir det mye snø som akkumuleres lokalt. Det er også et spørsmål om skredfare, så de som skal ut i fjellet i helgen må være veldig forsiktige og sjekke varslingene på Varsom.no.

Det er sendt ut oransje farevarsel for snøskred flere steder i Troms og Finnmark.

– Polare lavtrykk med kraftig vind og mye nysnø gjør sjansen for at skred kan løsne av seg selv stor, skrev meteorologene på Twitter torsdag.

Trøbbel på veiene

– Det er litt kaos både her og der, men det virker som det begynner å roe seg lite grann med både snøfall og trafikk, sier trafikkoperatør Tommy Aufles i Vegtrafikksentralen.

– Det var Andøya og i Andenes de fikk det største snøfallet i natt, og der var veiene stengt. Det er fortsatt en vei som er stengt grunnet snømengdene, da de sliter med å få ryddet det.

Aufles forteller at vinden gjerne slenger snøen som er fjernet tilbake på veien igjen.

– Vi har fått flere brøytebiler ut, men de sliter fortsatt med å få det ryddet. Det er også stengt noen steder på Senja, der sliter de også.

Til tross for været har det ikke vært noen større ulykker på veiene.

– Det har vært noen utforkjøringer, men det er det. Virker som folk har sett på værmeldingen og tatt forholdsregler, sier trafikkoperatøren.