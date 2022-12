TAR KAMPEN: Torgeir Knag Fylkesnes klager på beslutningen til Skatteetaten.

Fylkesnes klager på skattesmell

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener Skatteetatens egen tolkning av reglene fra 2014 viser at han ikke skulle betalte skatt for pendlerboligen. Nå krever han svar.

Fylkesnes har fått en regning på 477.000 fra Skatteetaten. Han har fått pendlerbolig, samtidig som han har leid ut deler av boligen sin i Tromsø.

Det fikk han etter å ha fått fastslått 1.026.644 kroner i økt inntekt for årene 2017–2020 for fordelen av fri pendlerbolig.

På grunn av leieinntektene på hjemstedet, la Skatteetaten til grunn at pendlerboligen i Oslo ikke lenger var skattefri.

Fylkesnes mener på sin side at leieinntektene har vært lavere enn utgiftene, og stiller seg uforstående til at han må betale skatt for pendlerleiligheten i perioden.

– Det er sure penger, sier Fylkesnes tørt.

Skatteetaten skriver i en e-post til VG at de ikke har endret syn gjennom pendlerboligsakene - og sier at du ikke kan leie ut bolig på hjemstedet og samtidig motta skattefri pendlerbolig.

– Uforståelige svar

Fylkesnes sier til VG at han har tatt opp lån for å betale kravet – men at han likevel vil klage.

– Hva ønsker du å oppnå ved å klage?

– Jeg vil ha et svar, rett og slett. Dette er den eneste måten å få svar på noe jeg mener er veldig rimelige spørsmål, sier Fylkesnes til VG.

– Vil du få slettet den skatten du nå må betale?

– Ja, enten det eller få veldig gode svar. Jeg betaler skatt med forståelse og jeg er dessverre ikke den eneste som opplever å få svar fra offentlige myndigheter som er veldig vanskelige å forstå og kanskje er uforståelige.

FLERE MED SKATTETRØBBEL: En rekke stortingspolitikere må betale ekstra skatt etter pendlerboligsakene i fjor og i år.

Tolkning fra 2014

Fylkesnes har fått innsyn i dialog mellom SMK og Skatteetaten i 2014. Der skriver Skatteetaten selv i et forslag til SMKs håndbok for politisk ledelse:

«For politikere som disponerer egen bolig på hjemstedet og har utgifter til denne vil tjenesteboligen være en skattefri pendlerbolig.».

VG har sett e-postkorrespondansen mellom SMK og Skatteetaten.

Det er denne setningen Fylkesnes nå vil ha svar på fra Skatteetaten. Han mener den viser at Skatteetatens egen tolkning fra 2014 fastslår at han ikke skulle ha fått en skattesmell. Han vil også ha svar på når Skatteetaten endret tolkning, og hvorvidt det skal ha tilbakevirkende kraft.

Se spørsmålene hans under:

Info Fylkesnes sine spørsmål 1. Hva er årsaken til at Skatteetaten endret praksis i 2022? Har Skatteetaten lov og hjemmel til å endre praksis og regler over natten, med konsekvenser for svært mange rundt om i landet? 2. Hvorfor får disse endringene i 2022 tilbakevirkende kraft helt tilbake til 2017?

3. Hvorfor vil ikke Skatteetaten forholde seg til faktum, dokumenterte utgifter på hjemstedet? Og hvilken rett har de til å bare anta at delvis utleie dekker alle utgifter? Vis mer

Spørsmålet i Fylkesnes sin sak handler om hvorvidt han skal betale full skatt på pendlerboligen fordi han har leid ut deler av boligen han pendler fra i Tromsø – hvor han mener han har høyere utgifter enn inntekter.

– Skatteetaten har endret sin forståelse av rettskildene fra i fjor til i år. Det skjønner jeg ikke hvordan de kan gjøre, sier han.

Han sier at Skatteetaten har opprettholdt tolkningen sin frem til desember 2021, og viser til følgende sitat fra skattedirektøren om når politikere skal betale skatt av pendlerbolig:

– Alle – ikke bare politikere – skal betale skatt av en pendlerbolig som de får vederlagsfritt av sin arbeidsgiver. Så kan de slippe å betale skatt av den fordelen hvis de har en fradragsberettiget kostnad, sa skattedirektør Nina Schanke Funnemark til Aftenposten.

– Og i hvilke tilfeller har man en fradragsberettiget kostnad?

– Det er hvis man har en kostnad for å opprettholde sin primærbolig, fortsatte hun.

HAR BETALT: Fylkesnes har tatt opp lån for å betale kravet fra Skatteetaten. Likevel velger han å klage på deres vedtak.

–Kilometervis med henvisninger

Fylkesnes sier at hadde kontakt med Skatteetaten i fjor høst, i vår og i høst – og spurte disse tre spørsmålene hver gang.

– Det eneste jeg har fått tilbake er kilometervis med ulike typer henvisninger til paragrafer som jeg virkelig ikke klarer å bli klok av. Jeg har også forhørt meg med jurister for å forsøke å forstå Skatteetatenes nye tolkning av loven, sier han.

Fylkesnes opplyste overfor VG i september 2021 at han frem til da har tjent mellom 5000 og 6000 kroner i måneden på utleie.

Han opplyste den gangen til Aftenposten at han også hadde tjent rundt 16.000 kroner på utleie av leiligheten sin i Oslo.

Info Regnestykke for leieinntekter Fylkenes oppgir ikke totale inntekter for utleie eller tidspunktet i 2015 da utleien startet. Hvis det var fra juni da eiendommen i Tromsø ble overdratt, så kan han til september 2021 ha tjent mellom 315.000 (5000 kr i måneden) og 378.000 kroner (6000 kroner i måneden) på utleie i Tromsø, mens han med en utleiepris fra leiligheten i Oslo på 16.000 kroner kan ha fått inn 1.008.000 kroner. Eller totalt maks 1.386.000 kroner pluss eventuell prisstigning på eiendommen i samme periode. Både i Oslo og Tromsø har det vært betydelig verdistiging i boligmarkedet i denne perioden. Regnestykket tar ikke hensyn til skatt på inntekt fra sekundærbolig, at utleien kan ha startet senere på året i 2015, renter på lån eller andre utgifter på eiendommene. Vis mer

Lederstrid i SV

SV-leder Audun Lysbakken varslet nylig sin avgang som SV-leder, men Fylkesnes sa i forrige uke at han ikke ser for seg å stille som lederkandidat for SV.

– Har dette vært en av årsakene til at du har signalisert at du ikke vil bli SV-leder?

– Nei, det har det ikke. Lederspørsmålet er et annet og mer vidtrekkende spørsmål.

VG har forelagt kritikken til Skatteetaten. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.

Skatteetaten: – Stått siden 80-tallet

Skatteetaten er forelagt kritikken fra Fylkesnes. De understreker at de har taushetsplikt, og ikke kan kommentere enkeltsaker.

VG har fått følgende svar på epost fra juridisk direktør Harald Johannessen, via kommunikasjonsenheten.

– For å kunne motta skattefri pendlerbolig av arbeidsgiver kan man ikke samtidig leie ut boligen på hjemstedet. Dette kommer klart frem i Skatteetatens veiledning i Skatte-ABC på skatteetaten.no og har stått i «Håndbok for politisk ledelse» siden 80-tallet: 1.3 Arbeidsopphold utenfor hjemmet - Skatteetaten.

Johannessen skriver at Skatteetaten ikke har endret sitt prinsipielle syn på pendlerregelverket gjennom pendlerboligsakene.

– Ulike måter å innrette sin boligsituasjon på vil reise spørsmål som dels har vært tydeliggjort i praksis tidligere, dels er tydeliggjort nå. Våre vurderinger fremkommer i Skatteetatens vedtak i pendlerboligsakene som er publisert på Stortingets nettsider. Der vurderer etaten arbeidsgivers tilsvar og redegjør for sitt syn. Klager i disse kontrollsakene vil bli oversendt til Skatteklagenemnda for avgjørelse.

– Med henvisning til «Håndboken for politisk ledelse» og tidligere Skatt øst sine innspill til denne, viser vi til pkt. 5.1.2. I dette avsnittet er det en forutsetning at politikere ikke leier ut boligen på hjemstedet for å kunne få tildelt pendlerbolig fra Statsministerens kontor. Det hitsettes: «Politikere som har utgifter til egen bolig på hjemstedet: Den som opprettholder utgifter til bolig på hjemstedet, og ikke leier den ut, vil få stilt nødvendig pendlerbolig til rådighet kostnadsfritt inkludert møblering, strøm og trappevask.»